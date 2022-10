EP: zahlreiche Highlights am Samstag und Sonntag! Die vier Ersten bleiben unter sich +++ Derby CSG – Berburg im Fokus +++ Krisenduell eröffnet den 7.Spieltag

Der 7.Spieltag der Ehrenpromotion ist vollgepackt mit Spielen, bei denen es um viel geht. Einzig Schifflingen – Canach fällt am Sonntag etwas aus diesem speziellen Rahmen, beide Teams müssen ihre Pokalniederlagen bei unterklassigen Clubs aber noch verdauen und brauchen auch einen Erfolg, um nicht zu nah an die Gefahrenzone heranzukommen. Eröffnet wird der Spieltag am Samstag mit einem Krisenduell zwischen Luxembourg City und Junglinster während Mersch und Rümelingen eine halbe Stunde später um den Anschluss nach ganz oben kämpfen.

Gleich zwei Topspiele stehen am Sonntag an. Mamer reist nach dem schweren Pokalspiel in Walferdingen zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ins Alzette-Tal, wo man sich in Steinsel erneut auf starke Gegenwehr gefasst machen muss. Während die Gäste bei ihrem Pokalauftritt mit Mühe weiterkamen, unterlag der FC Alisontia gar beim eine Klasse tiefer spielenden Red Black Egalité. Ob diese Begegnungen Auswirkungen auf die Liga haben werden, muss sich am Sonntag zeigen. Das zweite Topspiel ist das zwischen Rodange (4.) und Spitzenreiter Bettemburg.

„Wir haben im Moment einen richtig guten Lauf"

SCB-Trainer Olivier Baudry: „Bereits vor dem Spiel gegen City sagte ich meinen Jungs, dass wir gewinnen müssen, wenn wir ein Spitzenspiel bestreiten wollen. Gesagt, getan und so dürfen wir uns nun auf diese große Begegnung freuen. Wir haben im Moment einen richtig guten Lauf, dennoch denke ich, dass Rodange aufgrund des Heimspiels als auch aufgrund der Ambitionen, direkt wieder aufzusteigen, am Sonntag Favorit sein wird. In einem Freundschaftsspiel vor der Saison trennten wir uns 3-3, wobei jedem Club eine Hälfte gehörte und man Qualitäten auf beiden Seiten feststellen konnte“.

Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag ist das Ostderby zwischen Grevenmacher und Berburg. Würde man den Gästen aufgrund der Tabellensituation zwar eher einen Sieg zuschreiben, so gelang dem CSG zuletzt ein echter Befreiungsschlag in der Meisterschaft und im Pokal konnte man nachlegen. Im Gegensatz dazu stotterte der Motor beim FC Berdenia in der Liga etwas. Und da ein Derby ohnehin eigenen Gesetzen unterliegt, wird der Ausgang wohl offener sein, als mancher vermuten würde.

Medernach wird gegen Bissen die drei Punkte fest eingeplant haben. Nach dem desaströsen Pokal-Aus in Echternach steht der FC Atert weiter ohne den geringsten (Teil-) Erfolg da. Mit Weiler und Schieren stehen sich dann noch zwei Mannschaften gegenüber, die in dieser Saison noch auf der Suche nach sich selbst sind. Immerhin kann man gespannt sein, wie der Rücktritt von Trainer Calcagniti sich auf das Schierener Team ausgewirkt hat.

Am Samstag