EP: Wiltz übernimmt die Spitze

Was am Wochenende los war

Wie gewonnen, so zerronnen: Feulen kam zwar gegen Bettemburg zum späten Ausgleich durch ein Kopfballtor von Bernardelli (1:1, 89.), muss nach dem Remis seine erst vor einer Woche errungene Tabellenführung aber wieder abgeben. Zwischen City und Mersch ging es hin und her: Gomes Landims 0:1 (18.‘) drehte Mendy mit einem Doppelpack zur 2:1-Pausenführung zugunsten der Hauptstädter. In der zweiten Hälfte gelang es aber dem FC Marisca, die Partie seinerseits zu seinen Gunsten und damit zu einem 3:2-Sieg zu drehen. Ob der „Zaritski-Effekt“ gleich spürbar war? Berburg gab sich gegen Schifflingen beim 3:1-Heimsieg keine Blöße und bleibt als Tabellenzweiter auf Tuchfühlung zum neuen Leader Wiltz, der sich in Wormeldingen nicht überraschen ließ und u.a. durch einen Doppelpack von Franco mit 4:0 beim FC Koeppchen gewann.

Omerasevic: „kein Grund, in Euphorie zu verfallen“

Der Wiltzer Trainer Nesad Omerasevic gegenüber FuPa: „Grundsätzlich, ohne überheblich sein zu wollen, denke ich ich dass der Sieg auf Grund der Spielphysiognomie okay war. Wir hatten das Spiel im Prinzip über neunzig Minuten unter Kontrolle, außer nach unserem 1:0, da wir zunächst Probleme mit dem speziellen Kunstrasen hatten. Nach einem Sieg ist aber nicht immer alles gut, doch im Großen und Ganzen hat es gepasst. Ich habe das bereits gesagt, die Ehrenpromotion ist brutal ausgeglichen. Man muss in jedem Spiel von Anfang bis zum Ende alles abrufen, um auf ein positives Ergebnis hoffen zu können. Zahltag wird erst im Mai sein. Die Tabelle sieht zwar gut aus, doch sie ist kein Grund, in Euphorie zu verfallen.“

Absteiger Monnerich befindet sich dagegen in einem Tief. Das 1:3 gegen Etzella war das dritte Ligaspiel in Serie ohne Siege und die zweite Niederlage in Folge. Dennoch liegt die Spitze nur drei Punkte entfernt während Ettelbrück mittlerweile auch an den Top 4 anklopfen kann, nur sechs Punkte trennen Platz 1 von Platz 9! Das Alzette-Derby ging mit 3:1 an Walferdingen. Beim FC Résidence, der auf Rang 3 steht, gelang Kapitän Macedo in Steinsel ein Doppelpack.

Aufsteiger Lorentzweiler schlug etwas überraschend Absteiger Fola Esch, ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit der Ehrenpromotion einmal mehr unter Beweis stellte. Die „Doyenne“ verspielte dabei eine zwischenzeitliche 2:1-Führung. Entscheidender Akteur sollte Joker Go werden, der in der 63.‘ ausglich und dem FCL in der 90.‘ das 3:2 nach einem schönen, direkte Spielzug bescherte. Nach einem ereignisreichen Beginn mit einem Chancen-Plus, u.a. einem Pfostentreffer, für Beles und einem wegen Abseits nicht gegebenen Tor für Rümelingen sorgten Teixeira und Dos Santos binnen einer Minute für eine Vorentscheidung (1:0, 40.‘, 2:0, 41.‘) zugunsten der USR. Letztgenannter machte in der 73.‘ nach Assist von Lourenco den Deckel drauf.

Feedback

