EP: Wiltz nach Derby-Sieg der nächste Tabellenführer

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Schon am Freitag sicherte sich Schifflingen einen knappen aber wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller gegen Steinsel. Im Anschluss an eine von links getretene Ecke traf Weishaupt am langen Pfosten per Kopfballaufsetzer zur Entscheidung. Im Anschluss an das Spiel gab Helder Dias seinen Rücktritt als Trainer von Steinsel bekannt, wie er gegenüber FuPa erklärte.
„Nach dem Spiel gegen den FC Schifflingen 95 habe ich aufgrund unterschiedlicher Ansichten bezüglich des sportlichen Projekts meinen Rücktritt beim Vorstand eingereicht. Ich möchte dem Verein, den Spielern und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und die in dieser Zeit geleistete Arbeit danken. Ich stehe nun für ein neues Projekt in einer Struktur zur Verfügung, die ein solides Umfeld und echte Unterstützung für Team und Mitarbeiter bietet.“
Im Nordderby behielt Wiltz gegen Ettelbrück den vollen Einsatz bei sich. Ein Doppelpack von Rodrigues Da Costa (1:0, 24.‘, 2:0, 90.‘+1) war entscheidend, dass Wiltz nicht nur gewann sondern auch neuer Tabellenführer ist. Mit dem knappsten aller möglichen Entscheidungen setzte sich der FC Koeppchem in Walferdingen durch. Nach einem Eckball in der 55.‘ bekamen die Gastgeber den Ball mehrfach nicht weg und Fajout traf sehenswert ins rechte obere Eck zum Tor des Tages (0:1).
Nach der späten 1:2-Heimniederlage gegen Monnerich ist Mersch weiter in Abstiegsgefahr. Die Gäste gingen in einer fehlerbehafteten Partie in der 34.‘ durch einen direkt verwandelten Freistoß von De Sousa in Führung. Latic machte es ihm in der 75.‘ per weiterem direkten Freistoß gleich (1:1), doch in der Nachspielzeit versenkte wiederum De Sousa einen ruhenden Ball zum Sieg (1:2, 90.‘+1). In einer mäßigen Partie trennten sich Fola Esch und Luxembourg City torlos 0:0. Erst in der Schlussphase gab es vermehrt Torchancen zu sehen, am Ende blieb es aber wie erwähnt bei der Nullnummer. Für beide bleibt damit nach oben alles möglich. Einen weiteren knappen, aber wichtigen Sieg sicherte sich Berburg in Beles. Einen von links getretenen Freistoß köpfte Luaka in der 57.‘ zum 1:0-Siegtreffer in die Maschen.
Das 2:2 zwischen Bettemburg und Lorentzweiler war die torreichste Begegnung des 23.Spieltages in der Ehrenpromotion. Nach einem Pass in die Tiefe gingen die Hausherren in der 25.‘ in Führung, ärgerten sich aber genau 10 Minuten später über den Ausgleich (1:1, 35.‘). Kurz nach Wiederbeginn drehte der FCL die Partie (1:2, 53.‘), doch nun war es Bettemburg, das zeitnah nach einem weiteren langen Ball ausgleichen konnte (2:2, 61.‘). In der Folge hielt der Gästekeeper sein Team im Spiel, so dass am Ende ein Remis stand. Wiederum keine Tore fielen im Verfolgerduell zwischen Feulen und Rümelingen. Es waren dort ebenfalls die Gäste, die sich auf ihren Torwart verlassen konnten.
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