EP: Wiltz nach Derby-Sieg der nächste Tabellenführer

In Wiltz freut man sich über Platz 1 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Was am Wochenende los war

Schon am Freitag sicherte sich Schifflingen einen knappen aber wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller gegen Steinsel. Im Anschluss an eine von links getretene Ecke traf Weishaupt am langen Pfosten per Kopfballaufsetzer zur Entscheidung. Im Anschluss an das Spiel gab Helder Dias seinen Rücktritt als Trainer von Steinsel bekannt, wie er gegenüber FuPa erklärte.

Dias: „aufgrund unterschiedlicher Ansichten bezüglich des sportlichen Projekts meinen Rücktritt eingereicht“

„Nach dem Spiel gegen den FC Schifflingen 95 habe ich aufgrund unterschiedlicher Ansichten bezüglich des sportlichen Projekts meinen Rücktritt beim Vorstand eingereicht. Ich möchte dem Verein, den Spielern und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und die in dieser Zeit geleistete Arbeit danken. Ich stehe nun für ein neues Projekt in einer Struktur zur Verfügung, die ein solides Umfeld und echte Unterstützung für Team und Mitarbeiter bietet.“

Im Nordderby behielt Wiltz gegen Ettelbrück den vollen Einsatz bei sich. Ein Doppelpack von Rodrigues Da Costa (1:0, 24.‘, 2:0, 90.‘+1) war entscheidend, dass Wiltz nicht nur gewann sondern auch neuer Tabellenführer ist. Mit dem knappsten aller möglichen Entscheidungen setzte sich der FC Koeppchem in Walferdingen durch. Nach einem Eckball in der 55.‘ bekamen die Gastgeber den Ball mehrfach nicht weg und Fajout traf sehenswert ins rechte obere Eck zum Tor des Tages (0:1).