EP: Wiltz im Duell der Extremitäten favorisiert

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bei Mersch ist nach dem Trainerwechsel nur eine bedingt ansteigende Tendenz zu erkennen, immerhin konnte man in der Liga zuletzt zweimal nacheinander punkten. Mit Walferdingen kommt ein Gegner bei dem sich Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit abwechseln. Alle Szenarien sind bei dieser Partie denkbar. Trotz ebenfalls ansteigender Form bekommt es Schifflingen am Sonntag mit der Mannschaft der Stunde, dem FC Etzella zu tun. Die Gäste dürften in der Favoritenrolle gen Süden reisen. Auch Fola Esch – mittlerweile bis auf Platz 2 vorgerückt – sollte gegen die z.Z. formschwächste Mannschaft der Ehrenpromotion, den FC Koeppchen, über die bessere Ausgangslage verfügen.
Monnerich tritt zu einem trügerischen Südduell in Beles an. Nach zwei Niederlagen in Folge gegenüber zwei aufeinanderfolgenden Siegen des FC The Belval spricht der Trend tatsächlich zugunsten des Aufsteigers im Duell gegen den Absteiger, insgesamt kann man von einer offenen Angelegenheit ausgehen. Bettemburg hat sich in seinen letzten zwei Partien wieder etwas fangen können. Gerade rechtzeitig vor dem wegweisenden Heimspiel gegen Sorgenkind Steinsel, welches man nicht verlieren sollte, denn sonst riskiert man Richtung Abstiegszone zu driften.
Jeweils nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen konnten sowohl Feulen als auch seine Gäste von Luxembourg City verbuchen. Es ist für beide eine durchaus wegweisende Begegnung: sollte City verlieren, könnte die Lage noch brenzliger werden als sie es bereits ist, sollte Feulen den Kürzeren ziehen, riskiert man in die 2.Tabellenhälfte zu rutschen. Rümelingen und Berburg kämpfen im nominellen und voraussichtlich offenen Spitzenspiel um den Anschluss nach ganz oben. Die letzten Ergebnisse der beiden Kontrahenten lassen Konstanz vermissen.
Berburgs Trainer Josef Cinar gegenüber FuPa: „Wir ignorieren die Tabelle in der Ehrenpromotion, sie hat keine wirkliche Aussagekraft. In dieser Saison bewegen sich viele Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau und genau so sehe ich auch das Duell zwischen Rümelingen und uns. Wir unterscheiden uns zwar in der Spielweise, sind aber leistungsmäßig vergleichbar. Um Ergebnisse zu verbessern liegt der Schlüssel in der Konstanz: über die gesamten 90 Minuten müssen wir versuchen, die schwächeren Phasen zu minimieren und vor allem in diesen Momenten kein Gegentor zu kassieren. Der Fußball in der Ehrenpromotion ist einfach und klar: defensiv keine Geschenke verteilen – offensiv die Chancen konsequent nutzen.“
In Wiltz begrüßt der Tabellenführer das Schlusslicht aus Lorentzweiler. Die Rollen scheinen zwar klar verteilt zu sein, doch der FCL lehrte in dieser Saison durchaus schon das eine oder andere Topteam das Fürchten.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.