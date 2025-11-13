Ob Wiltz nach dem Pokalsieg auch in der Liga wieder jubeln kann? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

EP: Wiltz im Duell der Extremitäten favorisiert Fola (2.) ebenfalls mit der besseren Ausgangslage, Monnerich vor trügerischer Aufgabe in Beles Verlinkte Inhalte Ehrenpromotion Berburg Etzella Rümelingen Walferdingen + 12 weitere

Bei Mersch ist nach dem Trainerwechsel nur eine bedingt ansteigende Tendenz zu erkennen, immerhin konnte man in der Liga zuletzt zweimal nacheinander punkten. Mit Walferdingen kommt ein Gegner bei dem sich Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit abwechseln. Alle Szenarien sind bei dieser Partie denkbar. Trotz ebenfalls ansteigender Form bekommt es Schifflingen am Sonntag mit der Mannschaft der Stunde, dem FC Etzella zu tun. Die Gäste dürften in der Favoritenrolle gen Süden reisen. Auch Fola Esch – mittlerweile bis auf Platz 2 vorgerückt – sollte gegen die z.Z. formschwächste Mannschaft der Ehrenpromotion, den FC Koeppchen, über die bessere Ausgangslage verfügen. Monnerich tritt zu einem trügerischen Südduell in Beles an. Nach zwei Niederlagen in Folge gegenüber zwei aufeinanderfolgenden Siegen des FC The Belval spricht der Trend tatsächlich zugunsten des Aufsteigers im Duell gegen den Absteiger, insgesamt kann man von einer offenen Angelegenheit ausgehen. Bettemburg hat sich in seinen letzten zwei Partien wieder etwas fangen können. Gerade rechtzeitig vor dem wegweisenden Heimspiel gegen Sorgenkind Steinsel, welches man nicht verlieren sollte, denn sonst riskiert man Richtung Abstiegszone zu driften.