EP: Wiltz – Fola mit einem Hauch von BGL Ligue

Während Fola gut in die neue Saison kam, musste Gastgeber Wiltz sich am 1.Spieltag unerwartet Luxembourg City geschlagen geben. Dennoch scheint das Duell der Absteiger am Samstag ein offenes zu werden. Alisontia Steinsel sah zum Auftakt in Berburg nicht sattelfest aus und trifft am Sonntag eben auf das erwähnte City und wird damit vor einem weiteren schweren Spiel stehen. Die Begegnung zwischen Absteiger Monnerich und dem Tabellenzweiten Berburg versprüht schon einen Hauch von Spitzenspiel, wenngleich dies an einem 2.Spieltag nur wenig Bedeutung hat. Deswegen ist es ebenso schwer auszumachen, wer die Nase vorn haben könnte.

Trotz vor allem in ihren jeweiligen ersten Halbzeiten ordentlichen Leistungen mussten der FC Koeppchen und der FC Lorentzweiler den Platz am Auftaktwochenende als Verlierer verlassen. Das Duell der beiden Teams, die sich in der neuen Saison vermutlich nach unten orientieren dürften, ist ebenfalls als offen anzusehen. Gleiches sollte eigentlich für die vermeintlichen Aspiranten auf das obere Tabellendritten, Ettelbrück und Rümelingen, zutreffen. Der FC Etzella verlor aber das Derby in Feulen und muss nun zuhause versuchen, in einer schweren Partie seine ersten Zähler zu holen.