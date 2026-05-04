EP: Wiltz fertigt Mersch ab

Symbolbild – Foto: André Nückel

Der 27.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Schon am Donnerstag setzte sich Walferdingen knapp mit 1:0 in Schifflingen durch, das aber noch Chancen auf die Abstiegsrelegation behält. Mann des Tages auf Seiten der Gäste war einmal mehr Kapitän Macedo (0:1, 48.‘). Das Duell der Trainer gegen ihren jeweiligen Ex-Verein endete böse für Mikhail Zaritski und seine Merscher, die in Wiltz mit 7:0 unter die Räder kamen. Dabei fehlte es vor allem in der 2.Halbzeit an der nötigen Gegenwehr der Gäste, fielen doch sechs der sieben Wiltzer Treffer nach der Pause, nachdem sie bereits sehr früh in Führung gegangen waren (1:0, 7.‘).

Nach der Merscher Pleite wird es brenzlig für den FC Marisca, da Lorentzweiler sich weiter im Aufwind befindet und nach einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen Berburg nur noch 2 Zähler hinter Mersch und damit dem letzten sicheren Tabellenplatz liegt. Eine verrückte Partie erlebten die Zuschauer im ersten von zwei Topspielen zwischen Rümelingen und Luxembourg City. Durch eine direkt verwandelte Ecke ging City früh in Führung (0:1, 10.‘) und erhöhte in der 19.‘ auf 0:2, bekam aber postwendend das Anschlusstor (1:2, 21.‘). Je einer Großchance pro Seite bis zur Pause folgte gleich nach Wiederanpfiff der Ausgleich. Rümelingen blies zum Angriff und ging bis zur 56.‘ mit 4:2 in Führung. Diops zweiter Treffer führte zum schnellen Anschluss (4:3, 62.‘) und in der Schlussphase sicherte Mendy den Gästen mit einem direkt verwandelten Freistoß einen Punkt (4:4, 86.‘).

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Mit einem 3:0-Heimsieg besiegelte Feulen das Schicksal von dem Tabellenletzten Steinsel. Gleich zweimal trafen die Gastgeber dabei im Anschluss an eine Ecke. Mit 9 Punkten Rückstand und einer um 20 Treffer schlechteren Tordifferenz als der FC Koeppchen ist der Steinseler Abstieg damit besiegelt, eine Rettung nur noch theoretisch möglich. Bettemburg bleibt oben dran, nachdem man durch jeweils ein Tor kurz vor und kurz nach der Pause von Da Costa Ramos (1:0, 38.‘, 2:0, 47.‘) mit 2:0 gegen Monnerich gewann.

Mit dem knappsten aller Ergebnisse bezwang Beles den FC Koeppchen. Das Tor des Tages erzielte Rebussi nach einer schönen Kombination Mitte der 1.Halbzeit (1:0, 22.‘). Maziz verpasste das 2:0 kurz vor Schluss, als er nur die Latte traf, es sollte dennoch beim Heimsieg bleiben, durch den Beles den Klassenerhalt jetzt auch mathematisch geschafft hat. Im zweiten Spitzenspiel trennten sich Fola und Etzella 2:2. Die Partie begann furios, Kovacecvics frühes 0:1 (6.‘) konnte Caron zeitnah egalisieren (1:1, 11.‘). Trotz einiger Gelegenheiten sollte es bis zur Halbzeit bei diesem Unentschieden bleiben. Kurz nach dem Dreh köpfte Bourgeois das 2:1 (49.‘), jetzt waren es die Gäste, die schnell reagierten und durch einen von Zaki verwandelten Elfmeter zum Ausgleich kamen (2:2, 54.‘), mit welchem die Partie letztlich zu Ende gehen sollte.