Ligabericht
Die fast 400 Zuschauer beim Nordderby sahen keine Tore
Die fast 400 Zuschauer beim Nordderby sahen keine Tore – Foto: Andy Gallo

EP: Wiltz bleibt nach Nullnummer im Derby auf Platz 1

Monnerich bestätigt Aufwärtstrend, wegweisender Erfolg für Rümelingen, wichtige Siege für Steinsel und Lorentzweiler

Ehrenpromotion
Berburg
Etzella
Rümelingen
Walferdingen

Der 9.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Gestern, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
0
0

Gestern, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
2
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
4
0

Gestern, 16:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
3
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
3
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
US Feulen
US FeulenFeulen
4
0
Abpfiff

Was am Wochenende los war

Nach dem 2-1 gegen Berburg am letzten Spieltag, konnte die Escher Fola gegen Luxemburg-City nicht nachlegen und musste mit einem 2-3 die Heimreise antreten. Die Führung durch Mendy (38) konnte Stumpf noch kurz vor dem Halbzeitpfiff ausgleichen, dann zog City durch Treffer von Brito Oliveira (50) und Seydi (64) allerdings davon. Das 2-3 vom Punkt durch Drif (83) kam zu spät um noch eine Wendung herbeizuführen. Spitzereiter Wiltz kam im Nordderby gegen Ettelbrück, trotz etwas mehr Spielanteilen und einigen guten Torchancen, derweil "nur" zu einem torlosen Unentschieden, eine Situation, die sich Verfolger Monnerich sofort zu nutzen machte. Klar und deutlich besiegte die Depienne-Elf seinen Konkurrenten aus Mersch mit 4-0 und schiebt sich mit einem Punkt an den Leader heran. Beide Teams beendeten das Match nicht mit 11 Mann; Rodrigues sah die Ampelkarte auf Monnericher Seite, während der Merscher Umabano Junior in der Nachspielzeit das Spielfeld mit Glatt Rot verlassen musste. Somit bleibt der Gast weiter auf dem Vorletzten Rang.

Einen Punkt dahinter befindet sich "nur" noch Beles und auch diese steckten eine Niederlage ein. Zwar ging man in Berburg durch Desgrandes (17) früh in Führung und konnte auch nach dem zwischenzeitlichen 1-1 durch Klein (21) noch vor der Pause wiederum vorlegen (Bonet traf vom Strafsstosspunkt, 45+3), doch in Halbzeit zwei wurde der Heimverein dann seiner Favoritenrolle gerecht und drehte das Spiel. Andzouana im Doppelpack (58, 71) stellte auf das Endergebnis; Beles verlor noch Maziz in der Schlussphase mit Gelb/Rot, in einem Spiel wo auch für den Tabellenletzten mehr drinn gewesen wäre. Auch Rümelingen bleibt weiter in der Spur und hält nach dem 4-0 gegen Feulen weiter Kontakt zu den Oberen Plätzen. Dabei wurden die Weichen schon früh in Richtung Heimsieg gestellt, bereits nach 18 Minuten lag der Gast mit 2 Toren hinten; trotz der Niederlage bleibt Feulen aber weiter auf einem momentan sicheren Mittelfeldplatz. Ein wenig auf der Stelle tritt weiterhin der letztjährige Erstligist aus Bettemburg.

Gegen den im Augenblick im Keller festsitzenden FC Lorentzweiler setzte es spät eine knappe 1-0 Niederlage, Martins war es vergönnt in der Nachspielzeit den Ball am zweiten Pfosten zu erhalten und ihn nur noch "reindrücken" zu müssen. Zwar steht der siegreiche Heimverein noch immer auf einem Relegationsplatz, allerdings nur noch durch das Torverhältnis von Steinsel und Wormeldingen getrennt. Letztere mussten sich auf eigenem Platz mit 2-4 gegen Walferdingen geschlagen geben, die zwischenzeitlich gar mit 4-1 in Führung lagen (dabei traf Macedo dreimal in Hälfte 2, das andere Tor steuerte Federspiel Barreto bei); die Tore für Wormeldingen erzielten Peixoto Rodrigues und Robinet. Das eben erwähnte Steinsel blieb im Kellerduell gegen Schifflingen mit dem knappsten aller Ergebnisse siegreich, profitierte aber auch davon, dass der Gast in Person von Pereira Mendes vom Elferpunkt scheiterte. Das Goldene Tor erzielte in der Anfangsphase Moreira (6) und anzumerken sei weiter, das Steinsel die letzten 25 Minuten (Ampelkarte gegen Dao) mit einem Spieler weniger das Ergebnis verteidigte.

