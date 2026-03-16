EP: Wieder ein neuer Spitzenreiter!

Rümelingen gewann gegen Fola und ist neuer Leader – Foto: Kenan Skenderovic

Walferdingen legte bei Luxembourg City los wie die Feuerwehr und lag nach einer Viertelstunde und u.a. zwei Kauffmann -Toren mit 3:0 in Führung. Danach kamen die Gastgeber zu einigen Gelegenheiten, nach einer Stunde köpften sie das 1:3, doch zum Anschluss und damit möglichen Punktgewinn kam City aber nicht mehr.

Wiltz ging in Bettemburg früh in Führung (0:1, 7.‘), der SCB glich aber eine Viertelstunde später per Elfmeter wieder aus (1:1, 22.‘). Als man schon von einer Punkteteilung ausgehen konnte, sicherte Da Costa Ramos dem Südverein den Sieg (2:1, 90.‘+2). Die Ehrenpromotion bleibt unberechenbar: Aufsteiger Beles setzte sich ebenfalls spät durch einen Treffer von Bernard, der im Anschluss an einen Freistoß traf, knapp mit 1:0 bei der US Feulen durch (86.‘).

Rümelingen besiegte Nachbar Fola mit 2:1 und übernimmt damit die Tabellenspitze während die „Doyenne“ aus den Top 4 herausrutscht. Nach einem Solo über rechts von Souleimane wurde dessen Schlenzer in der 23.‘ unhaltbar unten links ins Eck abgefälscht (1:0). Im Anschluss an einen Freistoß erhöhte Rümelingen kurz nach der Pause (2:0, 50.‘). Fola verkürzte zwar postwendend per Aufsetzer im Anschluss an eine zu kurz geklärte Ecke (2:1, 53.‘), zu einem Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen.

Lorentzweiler hatte im Kellerduell gegen Schifflingen, das eine halbe Stunde später begann, da auf dem Nebenplatz noch ein Jugendspiel lief, die ersten zwei Chancen, die Gäste machten nach einem Konter sowie einem schönen Seitenwechsel die ersten beiden Tore (0:1, 19.‘, 0:2, 21.‘). Der FCL drückte in der Folge, kam aber erst nach einer knappen Stunden zum Anschluss. Keeper Rao lieferte dabei den Assist mit einem weiten Ball auf Torschütze Borges Furtado (1:2, 57.‘). Nach einem Platzverweis pro Team machte derselbe Spieler den sehr späten Ausgleich für Lorentzweiler (2:2, 90.‘+6).

Mit Anbruch der Schlussviertelstunde traf Merschs Burkic nach Eckball und einer Kopfballablage aus kurzer Distanz zum entscheidenden Tor beim Gastspiel in Berburg (0:1, 76.‘) - womit man von Platz 11 fast schon nach oben schielen kann! Steinsel bastelte bereits am nächsten Punktgewinn, als Zaki spät in der Nachspielzeit den Siegtreffer für Gast Ettelbrück erzielte (1:2, 90.‘+7). Die beiden Treffer zwischen Monnerich und dem FC Koeppchen fielen binnen sieben Minuten Mitte der 1.Halbzeit. Das 1:1 hilft niemandem entscheidend weiter.

Moura: „leider gelang es uns wie so oft nicht, den Ball über die Linie zu bringen“

Koeppchen-Trainer Paulo Moura gegenüber FuPa: „Ich finde, das 1:1 war angesichts der beiden Halbzeiten gerecht. In der 1.Hälfte kassierten wir einen sehenswerten Gegentreffer und danach kamen wir richtig ins Spiel. Das 1:1 war ein wunderschönes Tor, das uns Hoffnung gab. Wir drückten weiter und hatten das 2:1 da liegen, aber leider gelang es uns wie so oft nicht, den Ball über die Linie zu bringen.

Ein großes Lob an mein Team! Wir arbeiten hart doch leider wurden wir dafür noch nicht belohnt. Aber wir gehen Schritt für Schritt vor und werden sehen, wo wir am Ende stehen werden. Der einzige Wermutstropfen ist die Verletzung von Ivo (d.Red. Silva) nach einem nicht sehr schönen Tackling. Aber so ist Fußball nun mal, ich wünsche ihm eine gute Besserung.“