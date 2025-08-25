EP: Wie lief das Duell der Absteiger am Samstag?

Was am Wochenende los war

Nachdem Wiltz eine 0-3 Forfait-Niederlage gegen Luxembourg City "aufgebrummt" bekommen hatte (das Spiel ging auf dem Rasen aber auch mit einem Sieg von City zu Ende) , kam es nun zum Duell der letztjährigen BGL-Ligue Absteiger gegen Fola. Nachdem beim Stande von 0-0 der Wiltzer Reciputi 10 Minuten vor dem Ende die Rote Karte bekam, sah es zumindest nicht so aus, als sollte die Lokalelf das Feld als Sieger verlassen. Doch weit gefehlt; die Nachspielzeit dauerte gerade einmal 2 Minuten, als Philipps für den ganzen Einsatz seines Teams sorgte. Schifflingen erzielt beim 2-2 gegen Beles seinen ersten Punkt; dabei egalisierte man zu Erst die Gästeführung durch Bour, um dann sogar das Spiel nach 60 Minuten gar zu drehen. In Unterzahl - Medjkoune erhielt die Ampelkarte - kassierte man dann allerdings in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Eine bittere Heimniederlage kassierte die Etzella: Soleimane und dos Santos trafen für den Gegener aus Rümelingen. Während Rumelingen damit weiter ganz oben mitmischt, wartet die Etzella noch auf die ersten Punkte. Nach dem 2-1 gegen Berburg steht auch Monnerich noch tabellarisch Verlustpunktfrei da. Swistek (Elfmeter) und Konte hiessen die Torschützen für die Depienne-Elf, auf der Gegenseite konnte sich Benndorf in die Torschützenliste eintragen. Zwei weitere Aufeinandertreffen an diesem Spieltag gingen jeweils 4-2 aus: Wormeldingen gestaltete sein Heimspiel gegen Lorentzweiler siegreich, während Steinsel gegen Leader Luxembourg City eine Heimniederlage einstecken musste. Mit dem knappsten aller Ergebnisse endeten ebenfalls zwei Spiele, ein Tor von Schmitz in der Anfangszeit der Partie sollte für Mersch die drei Punkte gegen Bettemburg bringen. Ebenfalls einen Heimdreier konnte Walferdingen einfahren; der Siegtorschütze gegen Feulen hiess am gestrigen Tag Semedo Monteiro.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!