Ligabericht
Im Spiel Monnerich gegen Berburg konnte der Gastgeber die Punkte behalten.
Im Spiel Monnerich gegen Berburg konnte der Gastgeber die Punkte behalten. – Foto: FC Monnerich (FuPa)

EP: Wie lief das Duell der Absteiger am Samstag?

Fola war in Wiltz zu Gast - Rückblick auf den 2.Spieltag in der Ehrenpromotion

Der 2.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Sa., 23.08.2025, 19:30 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
2
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
US Feulen
US FeulenFeulen
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
0
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
4
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
2
1

Gestern, 16:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
2
4
Abpfiff

Was am Wochenende los war

Nachdem Wiltz eine 0-3 Forfait-Niederlage gegen Luxembourg City "aufgebrummt" bekommen hatte (das Spiel ging auf dem Rasen aber auch mit einem Sieg von City zu Ende) , kam es nun zum Duell der letztjährigen BGL-Ligue Absteiger gegen Fola. Nachdem beim Stande von 0-0 der Wiltzer Reciputi 10 Minuten vor dem Ende die Rote Karte bekam, sah es zumindest nicht so aus, als sollte die Lokalelf das Feld als Sieger verlassen. Doch weit gefehlt; die Nachspielzeit dauerte gerade einmal 2 Minuten, als Philipps für den ganzen Einsatz seines Teams sorgte. Schifflingen erzielt beim 2-2 gegen Beles seinen ersten Punkt; dabei egalisierte man zu Erst die Gästeführung durch Bour, um dann sogar das Spiel nach 60 Minuten gar zu drehen. In Unterzahl - Medjkoune erhielt die Ampelkarte - kassierte man dann allerdings in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Eine bittere Heimniederlage kassierte die Etzella: Soleimane und dos Santos trafen für den Gegener aus Rümelingen. Während Rumelingen damit weiter ganz oben mitmischt, wartet die Etzella noch auf die ersten Punkte. Nach dem 2-1 gegen Berburg steht auch Monnerich noch tabellarisch Verlustpunktfrei da. Swistek (Elfmeter) und Konte hiessen die Torschützen für die Depienne-Elf, auf der Gegenseite konnte sich Benndorf in die Torschützenliste eintragen. Zwei weitere Aufeinandertreffen an diesem Spieltag gingen jeweils 4-2 aus: Wormeldingen gestaltete sein Heimspiel gegen Lorentzweiler siegreich, während Steinsel gegen Leader Luxembourg City eine Heimniederlage einstecken musste. Mit dem knappsten aller Ergebnisse endeten ebenfalls zwei Spiele, ein Tor von Schmitz in der Anfangszeit der Partie sollte für Mersch die drei Punkte gegen Bettemburg bringen. Ebenfalls einen Heimdreier konnte Walferdingen einfahren; der Siegtorschütze gegen Feulen hiess am gestrigen Tag Semedo Monteiro.

25.8.2025, 13:53 Uhr
Stan Jahrmärker