EP: Unterschiede der Hinrunde verringerten sich nach dem Winter

Am Ende machte Mamer das Rennen um Platz 1 und setzte sich mit 6 Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze durch und stand zwei Spieltage vor dem Saisonende bereits als Aufsteiger und Meister fest und steigt zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die 1.Liga auf. Offensive und defensive Effizienz waren Mamers Schlüssel zum Erfolg. Auch Käerjeng schaffte den direkten Aufstieg. Als Absteiger war man stets im oberen Drittel zu finden, oft unter den Top 2. Doch Trainer Correia warnte lange vor zu hohen Erwartungen. Man würde besser dastehen, als es die Leistungen aussagten. Am Ende reichte es dann doch für die Rückkehr in die BGL Ligue.

Aufsteiger Bissen wurde der direkte Durchmarsch prophezeit, etwas das einem über die Relegation dann auch gelingen sollte. Mit einem starken Kader und den einhergehenden nötigen Investitionen gelang es einem, sich nach einem Zwischentief wieder zu fangen und die Saison auf Platz 3 zu beenden, um sich dann im E ntscheidungsspiel gegen Bettemburg zu behaupten. Mit einem beträchtlichen Abstand dahinter folgte Canach auf Rang 4 und war damit in einem engen Rennen quasi „nur“ das beste Team aus dem Tabellenmittelfeld, 10 Punkte Rückstand hatte man auf den FC Atert und nur 2 Vorsprung auf City. Das Saisonziel von 45 Punkten wurde nur knapp überboten, was am Ende tatsächlich zur Rückkehr ins Oberhaus über ein Barrage-Spiel gegen Wiltz reichen sollte.

Neben Bissen muss mit Luxembourg City ein weiterer Aufsteiger positiv hervorgehoben werden. Zwar hatte man eine ziemlich ausgeglichene Bilanz (14-5-11, 40:38), doch je länger die Saison dauerte, umso näher rückte man an die Aufstiegsrelegation heran. Vor allem die Offensive um Basic, Mendy und Mokrani trug ihren Teil zum Erfolg bei. Absteiger Marisca Mersch wechselte nach einem komplizierten Saisonbegin den Trainer und arbeitete sich danach langsam aber sicher von ganz unten nach oben.

Am Ende fehlte nicht mehr viel und man hätte sogar noch über eine mögliche Rückkehr in die BGL Ligue nachdenken können. Das Ziel, die Klasse zu halten, wurde schließlich mehr als erreicht. Walferdingen spielte eine ähnliche gute Rolle wie City und konnte mit einer gesunden Mischung aus Eigengewächsen und Erfahrung lange mit einem der oberen Relegationsplätze liebäugeln. Mit Rang 7 wurde das Saisonziel erreicht. Nicht erreicht hat dieses Etzella Ettelbrück, wo Trainer Alves Mitte März zurücktrat. Zwar kam man aus dem unteren Drittel heraus, den angestrebten Aufstieg verpasste man aber deutlich.

Die Sorgenkinder

Wie so oft in der Ehrenpromotion liegen Aufstieg und Abstieg nicht weit entfernt. So hat Berburg mit einem durchaus ordentlichen Kader und einem 9.Platz am Ende nur 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation gehabt. Vor allem die fehlende Effizienz im Sturm machte einem zu schaffen, denn Potenzial für mehr war sicherlich vorhanden. Steinsel erlebte nach einem Umbruch ebenfalls ein schwieriges Fußballjahr. Am Ende muss man festhalten, dass der Neuaufbau im Haifischbecken Ehrenpromotion als geglückt angesehen werden muss, da man die Klasse halten konnte.

Weit hinter den eigenen Ansprüchen her hinkte Rümelingen, das gegen den Abstieg spielte, obschon man eigentlich ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden wollte. Ein Trainerwechsel, der im weiteren Verlauf auch im Aussortieren einiger Spieler mündete, half schließlich, den Supergau zu verhindern, da man gegen die direkte Konkurrenten die nötigen Zähler sammelte. Feulen begann die Saison stark, baute dann aber vor allem nach dem Winter ab, so dass der Neuling knapp am direkten Wiederabstieg vorbeischrammte. Das Saisonziel wurde aber erreicht.

Relegation und Absteiger

Schifflingen war nach dem Abstieg und einem großen Umbruch stets in Schwierigkeiten und war sich von vorneherein bewusst, dass man nicht über die BGL Ligue, sondern eher über die 1.Division nachdenke musste. Nach und nach griff die Spielidee von Trainer Imhoff und so kannte man seine beste Phase der Saison ganz zum Schluss und nahm diese mit in die Relegation, in der man sich gegen Mensdorf den Platz im Unterhaus sicherte. Nach der Fusion war auch der FC Koeppchen die ganze Saison über in Schwierigkeiten. Ergebnisse und Leistungen waren zu oft weder Fisch noch Fleisch. Neben Ausrufezeichen gab es auch unnötige Punktverluste, die einem den direkten Klassenerhalt kosteten. Diesen erreichte man schließlich mit einem Sieg in der Relegation.

Beggens Euphorie war im zweiten Jahr nach dem Aufstieg völlig verschwunden. Die Mannschaft zeigte sich in der Hinrunde oft desolat. Stabilität kehrte erst nach einem Trainerwechsel ein, dessen Effekt aber mit Ender Rückrunde ebenfalls verpufft war. Vor allem wegen Niederlagen gegen direkte Konkurrenten blieb am Ende nichts als der Abstieg. Diesen wollte auch Aufsteiger Sandweiler verhindern, was einem ebenfalls nie wirklich gelingen sollte. In der zweiten Saisonhälfte kam man wenigstens zu einigen positiven Ergebnissen. Das Positive in der Flughafengemeinde war, dass man schon früh für die kommende Saison in der 1.Division planen konnte.