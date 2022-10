Berburg konnte sich "op Flohr" durchsetzen – Foto: Romain Kohn

EP: Topspiele enden Remis, erster Sieg für Bissen Jeweils 2-2 zwischen Steinsel und Mamer sowie Rodange und Bettemburg +++ Berburg gewinnt Ostderby +++ Remis im Kellerduell

Ein schöner Angriff vom Anstoß weg klärten die Yellow Boys zu kurz, Goncalves Teixeira stand goldrichtig und zimmerte den Ball nach exakt einer halben Minute unhaltbar zum 0-1 ins Tor (1.'). Nach nur zehn Minuten herrschte bereits wieder Gleichstand, als Rodrigues einen Freistoß von rechts per Kopf ins Tor beförderte (1-1). Ein Flatterball von Gakou überraschte den Gästetorwart nur wenig später und es stand 1-2 (17.'). Und auch beim 3-1 für Weiler sah der Schlussmann aus Schieren nicht gut aus, kam er doch weit aus seinem Sechzehner heraus um einen langen Ball anzufangen, trat aber über das Leder und Semedo Varela bedankte sich (3-1, 41.'). Nach der Pause sollten keine Tore mehr fallen. Für die Yellow Boys war es nach zuvor vier Niederlagen am Stück nun der zweite Erfolg in Serie in der Meisterschaft.

In Canach ist nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge etwas der Wurm drin. Man begann gegen Schifflingen zwar gut, doch es waren die Gäste, die durch Djetou in Führung gingen, als die Abwehr der Hausherren genau auf diesen klärte (0-1, 9.'). Nach Foul an Marques im Strafraum erhöhte Soumah nach einer halben Stunde per Elfmeter auf 0-2 (30.'). Noch vor der Pause erhöhte der zuvor Gefoulte per direkt verwandeltem Freistoß sogar noch auf 0-3 (41.'). Der zweite Abschnitt begann vielversprechend für Canach, als Cabral Tavares aus rund fünfzehn Metern ins Eck traf (1-3, 50.'), fast postwendend scheiterten die Gäste mit einem Kopfball am Pfosten. Es gab zwar für beide Teams bis zum Ende noch die eine oder andere Torchance, am Ende sollte es dann aber beim ersten Schifflinger Sieg seit drei Wochen bleiben.

Mamer war im ersten von zwei Topspielen schon fast am Ziel angelangt, als man sich die Butter doch noch vom Brot nehmen ließ. Jager hatte die Gäste nach 17 Minuten in Steinsel in Führung gebracht (0-1), rund zehn Minuten nach der Pause erhöhte Oudich auf 0-2 (56.'). Bis in die Schlussphase hinein lagen die Gäste in Führung. Doch als Kudimbana das Anschlusstor fand (1-2, 90.') wurde es nicht nur wieder spannend: ein Klärungsversuch sprang einem Mamer Spieler unglücklich gegen die Hand und es gab Elfmeter. Diesen nutzte Vaz Jassi zum späten Ausgleich (2-2, 90.'+5).

Nicht ganz so treffsicher zeigte sich Medernach vom Punkt in der Nachspielzeit gegen das nun ehemalige Schlusslicht aus Bissen. Doch dazu gleich mehr. In der ersten halben Stunde war der FC Atert etwas besser im Spiel, danach kam Medernach vermehrt auf. Die nun offene Partie ging mit einem 0-0 in die Pause. Nach einem Ballverlust von Medernach im defensiven Mittelfeld reagierten die Gäste blitzschnell und gingen durch Djalo in Führung (0-1, 56.'). De Paiva verhinderte gar Schlimmeres, die Begegnung blieb weiter offen und so kam es, dass die Gastgeber nach einer tollen Einzelaktion von Joker Goncalves einen Foulelfmeter gepfiffen bekamen. Ramos trat an, scheiterte aber an Salmistraro (90.'+1) und so stand der erste Sieg des FC Atert fest. Medernach wartet dagegen weiter auf den ersten Heimsieg.

Wenig passierte in den Anfangsminuten des Derbys zwischen Grevenmacher und Berburg. Die Gäste musste aber bereits früh auf auf Conde verzichten, der in einem harten Spiel bereits nach 22 Minuten mit gelb-rot vom Platz musste. In der Folge wurde der CSG besser, ohne aber ein Tor erzielen zu können. Nach Wiederbeginn hatten die in Unterzahl agierenden Gäste die klareren der wenigen Gelegenheiten, waren spritziger und gingen nach einem Lattentreffer in Führung, den Camara im Fünfmeterraum auf Long spitzelte, der aus kurzer Distanz das 0-1 machte (80.'). Als Haas dann einen Abwehrversuch nach Flanke von rechts ins eigene Tor schoss, war die Messe vor annähernd 500 Zuschauern gelesen (0-2, 89.').

Bereits am Samstag setzte sich Mersch mit 2-0 gegen Rümelingen durch und konnte sich so vom Gegner des Tages absetzen. Es dauerte aber lange, bis man so weit war, denn nach einem torlosen Remis zur Pause gelang Bresch das 1-0 erst in der 72.' per Foulelfmeter. Einen weiteren Strafstoß verschoss wenig später der Merscher Meyong (79.') ehe Bresch zu Beginn der Nachspielzeit noch einmal zustach und den Deckel auf den Heimsieg machte (2-0, 90.'+2) dieses nach Vorlage des vorherigen Pechvogels vom Punkt.