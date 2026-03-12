EP: Topspiel in Rümelingen, Keller-Kracher in Lorentzweiler

Lorentzweiler hat Schifflingen zu Gast – Foto: GD Fussballfotoen

Luxembourg City und Résidence Walferdingen sind Tabellennachbarn mit nur einem Punkt Differenz und Anschluss nach oben. Wer von einer engen Auseinandersetzung ausgeht, darf aber die Formtabelle nicht außer Acht lassen, die eine klare Sprache zugunsten der Gastgeber spricht. In Bettemburg kommt es zu einem Duell zweier Absteiger, der FC Wiltz 71 ist im Süden zu Gast. In diesem Spiel kann man durchaus von einer offenen Angelegenheit ausgehen. Der frischgebackene Leader Feulen wird es wissen: Tabellenführungen in der Ehrenpromotion haben eine geringe Haltbarkeit. Gegen Beles bekommt man aber eine realistische Gelegenheit, mindestens eine weitere Woche ganz oben zu stehen.

Rümelingen empfängt nach der Ankündigung des Rücktritts von Trainer Lutz zum Saisonende Nachbar Fola Esch zum Spitzenspiel. Bei den Gästen hat sich bereits etwas auf der Trainerbank getan, am Mittwoch gab man die Trennung von Cheftrainer Henrique Da Silva bekannt. Welche kurzfristigen Auswirkungen beide Entwicklungen mit sich bringen, muss man am Sonntag sehen. Ein anderes Highlight findet am unteren Ende der Tabelle statt: Lorentzweiler hat als Tabellenletzter den Viertletzten Schifflingen zu Besuch, der nur 2 Zähler besser dasteht. Ein Sechs-Punkte-Spiel also, bei dem sich dem FCL die Chance bietet, die rote Laterne abzugeben während ein Gästesieg das Loch auf Platz 12 nicht noch weiter anwachsen lassen würde.