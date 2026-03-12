EP: Topspiel in Rümelingen, Keller-Kracher in Lorentzweiler

👉 Unterstützen Sie unsere Redaktion 💰 | 👉 Bewerten Sie uns auf Google 🎖️
Luxembourg City und Résidence Walferdingen sind Tabellennachbarn mit nur einem Punkt Differenz und Anschluss nach oben. Wer von einer engen Auseinandersetzung ausgeht, darf aber die Formtabelle nicht außer Acht lassen, die eine klare Sprache zugunsten der Gastgeber spricht. In Bettemburg kommt es zu einem Duell zweier Absteiger, der FC Wiltz 71 ist im Süden zu Gast. In diesem Spiel kann man durchaus von einer offenen Angelegenheit ausgehen. Der frischgebackene Leader Feulen wird es wissen: Tabellenführungen in der Ehrenpromotion haben eine geringe Haltbarkeit. Gegen Beles bekommt man aber eine realistische Gelegenheit, mindestens eine weitere Woche ganz oben zu stehen.
Rümelingen empfängt nach der Ankündigung des Rücktritts von Trainer Lutz zum Saisonende Nachbar Fola Esch zum Spitzenspiel. Bei den Gästen hat sich bereits etwas auf der Trainerbank getan, am Mittwoch gab man die Trennung von Cheftrainer Henrique Da Silva bekannt. Welche kurzfristigen Auswirkungen beide Entwicklungen mit sich bringen, muss man am Sonntag sehen. Ein anderes Highlight findet am unteren Ende der Tabelle statt: Lorentzweiler hat als Tabellenletzter den Viertletzten Schifflingen zu Besuch, der nur 2 Zähler besser dasteht. Ein Sechs-Punkte-Spiel also, bei dem sich dem FCL die Chance bietet, die rote Laterne abzugeben während ein Gästesieg das Loch auf Platz 12 nicht noch weiter anwachsen lassen würde.
Lorentzweiler-Trainer Roni Souto: „Wir werden dieses Spiel angehen wie die drei davor auch, mit der nötigen Entschlossenheit und der Lust, zu gewinnen. Wir spielen uns Chancen heraus, doch wir müssen auch fähig sein, daraus Tore zu erzielen. Das gelang uns nicht immer. Zudem dürfen wir nicht die Fehler wiederholen, die in den letzten Spielen z.B. zu Elfmetern gegen uns oder späten Gegentoren führten.
Solche kosteten uns mehrfach die drei Punkte. Ich habe mein ganzes Aufgebot zur Verfügung, doch es stehen noch Trainingseinheiten vor der Partie gegen Schifflingen an. Wir wissen um die Bedeutsamkeit, es ist ein super wichtiges Spiel. In der Rückrunde waren wir bislang gleichwertig oder unseren Gegner sogar überlegen, doch wir konnten dies nur unzureichend in Punkte ummünzen.“
Berburg – Mersch könnte eine engere Kiste werden, als es das Klassement nahelegt. Beide Teams sind seit Wochen ungeschlagen, der FC Berdenia schnuppert dabei an den Aufstiegsplätzen. Steinsels Formkurve zeigte in den vergangenen Wochen ebenfalls nach oben während seine Gäste aus Ettelbrück zweimal in Serie nicht gewinnen konnten. Nichtsdestotrotz sollte die Mannschaft von Trainer Aurélien Terrier über die besseren Karten verfügen. Monnerich steht im Heimspiel gegen den FC Koeppchen genauso unter Zugzwang wie seine Gäste, dies im Tabellenkeller. Die Lage ist dabei für die Moselaner aber um einiges prekärer, doch die vergangenen Wochen verliefen besser als die des FCM.
