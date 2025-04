EP: Topspiel geht an Mamer, Derby an Canach

Feulen setzte im wichtigen Spiel gegen Schifflingen in der Anfangsviertelstunde gleich ein Zeichen, als Rammo aus der Ferne die Festigkeit der Latte prüfte. In der 34.‘ gingen dann aber die Gäste in Führung, als Bernardo eine Flanke von links zum 0:1 in die Maschen köpfte. Kurz darauf erhöhte Agovic per Elfmeter (0:2, 40.‘). Zu Beginn der 2.Halbzeit hatte Bernardo bei einem weiteren Kopfballversuch Pech, als sein Versuch nur neben das Tor ging. In der 78.‘ traf Schifflingens Couji nur den Pfosten, danach stand der Auswärtssieg fest.

Rümelingen ging sehr früh gegen Mersch in Führung: nach einer Ablage vom Elfmeterpunkt traf Lourenco nach handgestoppten 35 Sekunden und aus fünfzehn Metern unten links zum 1:0 ins Eck! In einer relativ zerfahrenen 1.Halbzeit glich Bresch per Kopfballtor im Anschluss an einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld an den langen Pfosten aus (1:1, 25.‘). Postwendend hätte Diallo Rümelingen wieder in Führung bringen können, auf der anderen Seite setzte sich Mendes auf links durch, legte auf Meyong, der aus kurzer Distanz zum 1:2 traf (35.‘). Gleich nach Wiederbeginn verpasste Bresch das 1:3.

Es ging Schlag auf Schlag: nach einer Kopfballverlängerung nach einem Einwurf von links zog Souleimane aus 12 Meter volley ab und glich aus (2:2). Doch postwendend ging der FC Marisca wieder in Führung, nach einem Ball in die Spitze legte Meyong das Leder aus elf Metern zum 2:3 am Torwart vorbei (53.‘). Zehn Minuten später verpasste Neves die Vorentscheidung, als sein Kopfball nur an die Latte ging, doch kurz danach machte De Oliveira Varela per sattem Drehschuss ebenfalls aus rund elf Metern als klar (2:4, 65.‘).

„Da wo wir stehen, gehören wir auch hin“

Christian Lutz, Trainer der US Rümelingen, gegenüber FuPa: „Diese Partie war ein Spiegelbild der letzten Wochen und wir haben verdient verloren. Seit Wochen unterlaufen uns immer wieder individuelle Fehler, die wir nicht abstellen können. Ich muss ehrlich sagen, dass die Mannschaft nicht für den Abstiegskampf aufgestellt wurde, es fehlen uns diese ‚Beißer‘, die man da braucht. In der Ehrenpromotion wird ja überwiegend über Kampf, Lauf und den zweiten Ball gespielt und das liegt meiner Mannschaft nicht. Da wo wir stehen, gehören wir auch hin. Ich kann aber niemandem das Engagement absprechen. Es ist offensiv und defensiv eine Frage der Qualität. Ich muss dann noch sagen, dass beim zweiten Merscher Tor ein vorangegangenes Foul nicht geahndet wurde und das dritte war meiner Meinung nach Abseits. Das kommt dann noch hinzu und dann wird es schwierig.“

