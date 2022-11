EP: Topspiel eröffnet das Wochenende bereits am Samstag Mersch (3.) empfängt Rodange (5.) +++ Duell der Sorgenkinder in Medernach +++ erneut viele Partien auf Messers Schneide

Zum letzten Mal standen sich Mersch und Rodange im April 2014 in einem Pflichtspiel gegenüber, damals gab es einen klaren 5:1-Auswärtssieg für den Fusionsverein aus dem Südwesten. Über acht Jahre später kommt es an gleicher Stelle und in der gleichen Liga am Samstag zum Topspiel zwischen dem Tabellendritten- und fünften. Mit dem neuen Interimstrainer Nicolas Pupovac wird der Absteiger aus der BGL Ligue somit gleich auf eine harte Probe gestellt.

Nicht weniger interessant kündigt sich der Sonntag in der Ehrenpromotion an. Dürften Mamer (gegen Schieren) und Schifflingen (gegen Bissen) favorisiert sein, umso enger dürfte es andernorts zugehen. Beim heimschwachen Medernach ist das auswärtsschwache Junglinster zu einer wichtigen Partie um Punkte um den Klassenerhalt zu Gast und mit dem Besuch von City in Grevenmacher stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, deren Formkurve zuletzt nach oben zeigte. Durch die enge Tabelle könnte ein eventueller Gewinner dieses Duells sogar Blickkontakt zu den Aufstiegsrängen bekommen, je nach Ergebnissen der anderen Begegnungen!

Berburgs (2.) Höhenflug wurde am vergangenen Sonntag nach sechs Wochen ohne Niederlage von Canach gestoppt, in Weiler ist man zwar bei einem schwer auszurechnenden Verein zu Gast, in die Favoritenrolle dürfte man dennoch schlüpfen. Bergauf ging es in den letzten Spielen mit zwischenzeitlichen kleinen Ausrutschern sowohl für Canach als auch für Gegner Rümelingen. Es scheint entsprechend offen, wer am Wochenende in der Lenninger Straße die Nase vorn haben wird. Bettemburg konnte vor Wochenfrist eine kleine Talsohle verlassen, Gastgeber Steinsel befindet sich im Moment dagegen in einer solchen, so dass der SCB für das Duell die besseren Karten in der Hand halten dürfte.

Am Samstag