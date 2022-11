EP: Spitzenspiele in Bettemburg und Berburg Der 12.Spieltag wird heute nachgeholt +++ Duell der Extremitäten in Schieren +++ Steinsel muss gegen Junglinster auf der Hut sein

Absteiger Rodange kam so z.B. zuletzt auch unter einem neuen Trainer nicht in die Gänge und hat mit Aufsteiger Grevenmacher ein Team zu Gast, das sein Potenzial langsam aber sicher entfalten konnte. Es ist ein richtiges Sechs-Punkte-Spiel und im Falle einer Heimniederlage würde der selbsternannte Aufstiegsaspirant vorerst in den Abstiegssog geraten. Wie der CSG erarbeitete sich auch City in den vergangenen Wochen eine bessere Tabellenposition. Mit Medernach kommt ein wenig konstanter Gegner nach Cents, der an guten Tagen jedem Paroli bieten kann, an schlechten aber auch gegen jeden Punkte liegenlassen kann. Eine ähnliche Ausgangslage wie bei Rodange – CSG finden auch Junglinster und Steinsel vor. Im Falle eines Heimerfolges müsste auch der FC Alisontia den Blick nach unten richten.

Das erste der beiden Topspiele am Mittwoch bestreiten Bettemburg und Canach und dieses ist ein weiteres Sechs-Punkte-Spiel, rangieren die Gastgeber als Tabellenvierter drei Zähler vor dem direkten Verfolger. Für Bettemburg spricht die beste Offensive der Liga, für Canach die viertbeste Defensive. Rümelingen tritt im Tabellenmittelfeld weiter auf der Stelle, bis zu den oberen Barrageplätzen hat man aber lediglich vier Punkte Rückstand. Mit einem nicht als unmöglich einzuschätzenden Erfolg heute gegen Weiler könnte man je nach Ablauf des Spieltages wieder in direkte Sichtweite der Spitzenplätze kommen.

Mamer sollte vom Potenzial her in der Lage sein gegen Bissen zu bestehen, doch seit dem 9.Oktober konnte man nur einen Sieg feiern im Gegensatz zum FC Atert, der in dem gleichen Zeitraum nur einmal als Verlierer vom Platz ging. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende war die Freude in Schieren zwar groß, doch im Duell der Extremitäten empfängt das Schlusslicht den neuen Leader aus Mersch. Trotz aufstrebender Form bei den Gastgebern scheint es schwer vorstellbar, wie man dem starken FC Marisca ein Bein stellen kann.

Das zweite Spitzenspiel schließt den Mittwoch erst ab 20:30 Uhr ab. Es treten die punktgleichen Berburg (2.) und Schifflingen (3.) gegeneinander an, wobei die Gäste einen Saisonsieg mehr verbuchen konnten als der FC Berdenia. In Sachen Torbilanz sind die Statistiken beider Teams fast identisch, Schifflingen gewann fünf seiner letzten sechs Partien, Berburg vier bei einem Remis, das man aber am letzten Sonntag dem als Aufstiegskandidaten gehandelten Mamer abringen konnte. Man darf also gespannt sein, wer sich im Topspiel behaupten kann!