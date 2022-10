EP: Spitzenspiel zwischen Steinsel und Berburg Tabellenvierter empfängt den Leader +++ Duell der Absteiger Rodange und City +++ Mersch und Bettemburg gegen Ostteams gefordert

Was Mikhail Zaritski und seine Merscher z.Z. in der Ehrenpromotion abliefern ist aller Ehren wert und man beginnt sich bereits zu fragen, ob man nicht „plötzlich“ kommende Saison in der BGL Ligue spielen wird. Mit Junglinster kommt am Sonntag eine durchaus lösbare Aufgabe zum FC Marisca. Das Duell der beiden Absteiger Rodange und City (damals noch RM Hamm Benfica) wird vermutlich weniger eng als man vermuten könnte, da bei den Gästen nach ihrem Neuaufbau noch nicht alles passt, wenngleich die Gastgeber ebenfalls bereits seit einem Monat auf einen Pflichtspielsieg warten. Den besseren Kader stellen sie aber allemal. Schifflingen, das sich zuletzt immer mehr Richtung Aufstiegszone bewegt, wird im Falle eines perfekten Sonntags gegen Schieren eventuell sogar die Tabellenspitze erobern können!

Bei Mamer hakte es zuletzt etwas, so dass man in Weiler versuchen muss, zurück in die Spur zu finden, ein Unterfangen, das keinesfalls unmöglich scheint. Das Topspiel des Wochenendes geht in Steinsel über die Bühne, wo Spitzenreiter Berburg beim Tabellenvierten zu Gast ist.

„Gegner arbeitet viel mit Pressing und Gegenpressing“

„Es ist vielleicht ein etwas unerwartetes Spitzenspiel, aber das kommt in der Ehrenpromotion halt vor, in der jeder jeden schlagen kann“ erklärte uns der Steinseler Trainer Manuel Cuccu. „Wir erwarten uns ein schweres Spiel, und da wir auswärts besser sind als zuhause wird es eigentlich auch mal Zeit, zuhause zu gewinnen. Da wir defensiv gut agieren, kommt uns das auswärts eher entgegen als wenn wir in Heimspielen das Spiel machen müssen. Wir erwarten uns einen Gegner, der viel mit Pressing und Gegenpressing arbeiten wird, darauf müssen wir uns einstellen.“

Das äußerst heimschwache Medernach – man hat weder einen Punkt am „bloen Eck“ geholt, noch ein Tor geschossen - steht gegen ein relativ auswärtsschwaches Rümelingen vor einer schwierigen Aufgabe. Auch Grevenmacher hat mit Bettemburg einen schweren Brocken vor der Brust. Interessant dürfte es zu sehen sein, wie Bissen nach zuletzt vier Punkten in Serie gegen Canach aussehen wird, das seine Negativserie mit einem überraschenden Erfolg in Mamer am letzten Wochenende beendete.