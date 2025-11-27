EP: Spitzenspiel Fola – Walferdingen steigt am Samstag

An der brutal engen Tabellenspitze treffen am Samstag Absteiger und Leader Fola Esch (25 Punkte) und der Vierte Walferdingen (24) in einer von vielen wichtigen Begegnungen in der 2.Liga aufeinander. Beide spielerisch beschlagenen Teams könnten für ein ansehnliches aber auch offenes Geschehen sorgen. Nicht weniger spannend dürfte es am Sonntag im Kellerduell zwischen Schifflingen und Mersch zugehen, ein Sechs-Punkte-Spiel bei dem der Südverein einen knappen Zähler vor seinen Gästen liegt. Etzella muss sich bei seinem Gastspiel in Beles in Acht nehmen: der Aufsteiger ist das z.Z. formstärkste Team der Ehrenpromotion und braucht weiter jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Möchten die Ettelbrücker oben keine unnötigen Punkte vergeben, wird man alles in die Waagschale werfen müssen.

Eine der selten klaren Tendenzen im Unterhaus ergibt sich am 14.Spieltag bei der Partie Bettemburg – Koeppchen, wo die Hausherren auf dem Papier und auch aufgrund der Formtabelle klar favorisiert sein werden. Feulen und Monnerich kämpfen in einem richtungsweisenden Spiel um Punkte im Tabellenmittelfeld. Der Trend spricht nach drei FCM-Niederlagen leicht zugunsten der Gastgeber, insgesamt kann man jedoch von einem ungewissen Ausgang ausgehen. Relativ deutlich sprechen die Zahlen dann auch für Rümelingen in seinem Heimspiel gegen Steinsel, doch die Ehrenpromotion wäre nicht die Ehrenpromotion, wenn nicht jeder jeden schlagen könnte.