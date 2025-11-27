 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Walferdingen gastiert auf dem Escher "Gaalgebierg"
Walferdingen gastiert auf dem Escher "Gaalgebierg" – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

EP: Spitzenspiel Fola – Walferdingen steigt am Samstag

Wichtiges Kellerduell in Schifflingen, wegweisende Partie Feulen - Monnerich

An der brutal engen Tabellenspitze treffen am Samstag Absteiger und Leader Fola Esch (25 Punkte) und der Vierte Walferdingen (24) in einer von vielen wichtigen Begegnungen in der 2.Liga aufeinander. Beide spielerisch beschlagenen Teams könnten für ein ansehnliches aber auch offenes Geschehen sorgen. Nicht weniger spannend dürfte es am Sonntag im Kellerduell zwischen Schifflingen und Mersch zugehen, ein Sechs-Punkte-Spiel bei dem der Südverein einen knappen Zähler vor seinen Gästen liegt. Etzella muss sich bei seinem Gastspiel in Beles in Acht nehmen: der Aufsteiger ist das z.Z. formstärkste Team der Ehrenpromotion und braucht weiter jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Möchten die Ettelbrücker oben keine unnötigen Punkte vergeben, wird man alles in die Waagschale werfen müssen.

Eine der selten klaren Tendenzen im Unterhaus ergibt sich am 14.Spieltag bei der Partie Bettemburg Koeppchen, wo die Hausherren auf dem Papier und auch aufgrund der Formtabelle klar favorisiert sein werden. Feulen und Monnerich kämpfen in einem richtungsweisenden Spiel um Punkte im Tabellenmittelfeld. Der Trend spricht nach drei FCM-Niederlagen leicht zugunsten der Gastgeber, insgesamt kann man jedoch von einem ungewissen Ausgang ausgehen. Relativ deutlich sprechen die Zahlen dann auch für Rümelingen in seinem Heimspiel gegen Steinsel, doch die Ehrenpromotion wäre nicht die Ehrenpromotion, wenn nicht jeder jeden schlagen könnte.

In Lorentzweiler klaffen Aufwand und Ertrag oft zu weit auseinander, so dass man auch vor dem Heimspiel gegen Luxembourg City im Abstiegskampf festhängt. Wenn auf beiden Seiten auch die Ergebniskonstanz vermisst wird, so konnten die Hauptstädter aus ihren letzten fünf Spielen immerhin 7 Zähler verbuchen, gegenüber 4 beim FCL. Was Lorentzweiler umsetzen muss, um zu gewinnen, haben wir Trainer Alain Thunus gefragt.

Thunus: „Taktisch haben wir einiges geändert, dadurch agieren wir kompakter und gefährlicher“

„Ertrag und Invest sind in der Tat nicht kohärent, aber das ist in der Ehrenpromotion durchaus eine Normalität. Wir mussten das Niveau auf vielen Positionen auf das der Promotion hochschrauben. Taktisch haben wir einiges geändert, dadurch agieren wir kompakter und gefährlicher. Wir sind kollektiv aber auch individuell konstanter geworden. City hat von den Ergebnissen her aber eigentlich eine höhere Beständigkeit als wir und sie verfügen über starke individuelle Elemente, auf der anderen Seiten verfügen wir über unsere Waffen. Wir sind zuversichtlich und der Mannschaftsgeist ist gut, trotz, dass uns einige Schlüsselelemente nicht zur Verfügung stehen. Dahinter rücken Jüngere nach, die gut arbeiten und ihre Chance nutzen werden.“

Schließlich trifft Wiltz noch zuhause auf Berburg. Was vor Wochen noch ein Topspiel gewesen wäre ist wegen eines Tiefs des FC Berdenia aber auch aufgrund der Wiltzer Heimstärke mit Vorteilen für die Gastgeber zu sehen, die ihrerseits zuletzt aber ebenfalls wankten.

Am Samstag

Sa., 29.11.2025, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
18:30
Unser Tipp: Unentschieden

Am Sonntag

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Paul KrierAutor