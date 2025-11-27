EP: Spitzenspiel Fola – Walferdingen steigt am Samstag

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
An der brutal engen Tabellenspitze treffen am Samstag Absteiger und Leader Fola Esch (25 Punkte) und der Vierte Walferdingen (24) in einer von vielen wichtigen Begegnungen in der 2.Liga aufeinander. Beide spielerisch beschlagenen Teams könnten für ein ansehnliches aber auch offenes Geschehen sorgen. Nicht weniger spannend dürfte es am Sonntag im Kellerduell zwischen Schifflingen und Mersch zugehen, ein Sechs-Punkte-Spiel bei dem der Südverein einen knappen Zähler vor seinen Gästen liegt. Etzella muss sich bei seinem Gastspiel in Beles in Acht nehmen: der Aufsteiger ist das z.Z. formstärkste Team der Ehrenpromotion und braucht weiter jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Möchten die Ettelbrücker oben keine unnötigen Punkte vergeben, wird man alles in die Waagschale werfen müssen.
Eine der selten klaren Tendenzen im Unterhaus ergibt sich am 14.Spieltag bei der Partie Bettemburg – Koeppchen, wo die Hausherren auf dem Papier und auch aufgrund der Formtabelle klar favorisiert sein werden. Feulen und Monnerich kämpfen in einem richtungsweisenden Spiel um Punkte im Tabellenmittelfeld. Der Trend spricht nach drei FCM-Niederlagen leicht zugunsten der Gastgeber, insgesamt kann man jedoch von einem ungewissen Ausgang ausgehen. Relativ deutlich sprechen die Zahlen dann auch für Rümelingen in seinem Heimspiel gegen Steinsel, doch die Ehrenpromotion wäre nicht die Ehrenpromotion, wenn nicht jeder jeden schlagen könnte.
In Lorentzweiler klaffen Aufwand und Ertrag oft zu weit auseinander, so dass man auch vor dem Heimspiel gegen Luxembourg City im Abstiegskampf festhängt. Wenn auf beiden Seiten auch die Ergebniskonstanz vermisst wird, so konnten die Hauptstädter aus ihren letzten fünf Spielen immerhin 7 Zähler verbuchen, gegenüber 4 beim FCL. Was Lorentzweiler umsetzen muss, um zu gewinnen, haben wir Trainer Alain Thunus gefragt.
„Ertrag und Invest sind in der Tat nicht kohärent, aber das ist in der Ehrenpromotion durchaus eine Normalität. Wir mussten das Niveau auf vielen Positionen auf das der Promotion hochschrauben. Taktisch haben wir einiges geändert, dadurch agieren wir kompakter und gefährlicher. Wir sind kollektiv aber auch individuell konstanter geworden. City hat von den Ergebnissen her aber eigentlich eine höhere Beständigkeit als wir und sie verfügen über starke individuelle Elemente, auf der anderen Seiten verfügen wir über unsere Waffen. Wir sind zuversichtlich und der Mannschaftsgeist ist gut, trotz, dass uns einige Schlüsselelemente nicht zur Verfügung stehen. Dahinter rücken Jüngere nach, die gut arbeiten und ihre Chance nutzen werden.“
Schließlich trifft Wiltz noch zuhause auf Berburg. Was vor Wochen noch ein Topspiel gewesen wäre ist wegen eines Tiefs des FC Berdenia aber auch aufgrund der Wiltzer Heimstärke mit Vorteilen für die Gastgeber zu sehen, die ihrerseits zuletzt aber ebenfalls wankten.
