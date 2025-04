Ob Ettelbrück gegen Mamer jubeln kann? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

EP, Spieltag 24: Topspiel, Derby und Kellerduell Nächster Härtetest für Mamer, Canach empfängt Wormeldingen und Sandweiler spielt gegen Beggen

Klare Tendenzen lässt keine einzige der 8 Partien des 24.Spieltages in der Ehrenpromotion erkennen. Wenn Walferdingen am Sonntag so z.B. Berburg empfängt, ist dies ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die seit Wochen auf einen Sieg warten, die nur zwei Punkte auseinanderliegen und direkten Anschluss auf die oberen Relegationsplätze haben. Wie die FLF am Dienstagvormittag mitteilte, findet die Partie auf dem Walferdingen Nebenplatz auf Kunstrasen statt, offiziell soll der Hauptplatz unbespielbar sein. Steinsel siedelt sich in der aktuellen Formtabelle sogar vor seinem Gegner, dem Tabellenzweiten Käerjeng, an, der zwar die Favoritenrolle einnehmen dürfte, aber sicherlich nicht von einem Selbstläufer ausgehen kann. Auf Mamer wartet das vierte Topspiel in Folge – die letzten drei konnte man allesamt für sich entscheiden, so dass man auch davon ausgehen muss, dass man gegen ein zuletzt aufstrebendes Ettelbrück bestehen kann.