Fola spielt am Samstag in Ettelbrück – Foto: Andy Gallo

EP: Spannung pur nicht nur am Samstag Fola zum Topspiel in Ettelbrück zu Gast, Duell der Absteiger in Monnerich Verlinkte Inhalte Ehrenpromotion Berburg Etzella Rümelingen Walferdingen + 12 weitere

Steinsel und Feulen stehen sich am Samstag in einem kleinen Krisenduell gegenüber. Die Gastgeber verloren ihre drei letzten Spiele und stecken im Tabellenkeller fest, eine Region in der Feulen mit vier Punkten aus den letzten fünf Partien ebenfalls zu rutschen droht. Ebenfalls am Samstagabend messen sich Ettelbrück und Fola im Topspiel des Wochenendes. Der neue Leader aus Esch hat nur einen hauchdünnen Vorsprung auf die Konkurrenz. Während Etzella zuhause schwächelt, tut dies Fola gerne auswärts – man kann von einem offenen Spiel ausgehen. Da Silva Gomes: „denke, dass es ein schönes Highlight mit zwei starken Mannschaften wird“

Fola-Trainer Henrique Da Silva Gomes gegenüber FuPa: „Es ist eine gemischte Bilanz: nur zwei Auswärtssiege zu haben spiegelt nicht die Qualität unserer Auswärtsspiele wider. Wir zeigen häufig sehr gute Ansätze, aber es hapert oft an der letzten Aktion, sowohl offensiv als auch defensiv. Wir haben unglaublich hart daran gearbeitet, uns zu verbessern und in Monnerich, wo die Mannschaft ein komplettes Spiel abgeliefert hat, war ein großer Unterschied zu sehen. Was das Spiel gegen Etzella angeht, denke ich, dass es ein schönes Highlight mit zwei starken Mannschaften wird. Jetzt liegt es an uns, Lösungen zu finden, um in Ettelbrück ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich hoffe nur, dass das Wetter mitspielt, damit wir viele Zuschauer ins Stadion locken können. Es ist immer toll, vor Publikum zu spielen.“

Am Sonntag steht Rümelingen vor einer trügerischen Partie bei Luxembourg City. Die Tabelle zeichnet ein anderes Bild als die Bilanz der vergangenen Wochen, es könnte eine enge Kiste für den Tabellenfünften werden. Walferdingen wird gegen Schifflingen favorisiert sein. Monnerich begrüßt Bettemburg zu einem Duell zweier Absteiger, die nur einen Punkt von einander entfernt sind. Der Trend spricht in dieser Auseinandersetzung für die Gäste. Abstiegskampf pur heißt es bei Koeppchen – Beles. Der Aufsteiger befindet sich z.Z. aber in einem Hoch und fährt mit drei Siegen in Serie an die Mosel, wo man sich kürzlich in beideseitigem Einvernehmen von seinem Trainer getrennt hat. Beles erwartet entsprechend eine gewisse Unbekannte. Berburg bekommt gegen Lorentzweiler die Chance auf eine Trendwende, denn zuletzt fielen die Ergebnisse beim FC Berdenia ähnlich negativ aus wie die seiner Gäste. Mersch trifft Wiltz zu einer Pokal-Revanche wieder. Während die Gäste oben dranbleiben wollen, braucht der FC Marisca unten in der Tabelle jeden Punkt. Am Samstag

Sa., 22.11.2025, 18:00 Uhr FC Alisontia Steinsel Steinsel US Feulen Feulen 18:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden