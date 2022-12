Mersch wurde von Steinsel in Schach gehalten – Foto: Carole Kill

EP: Schlusslicht Schieren überrascht Berburg! Schifflingen gewinnt als einziger Club aus den Top 4 +++ Weiler schlägt City +++ CSG überholt Medernach

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Der junge Lino da Cunha avancierte zum Schierener Helden beim schweren Gastspiel des Schlusslichts in Berburg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit auf leicht mit Schnee bedecktem Geläuft traf er nach einer knappen Stunde mit einem Flachschuss ins untere linke Eck zum 0-1 (57.‘). Als die Hausherren in ihren hinteren Drittel den Ball kurz vor Schluss an Schieren verloren, legte Da Cunha aus zentraler Position nach und die Überraschung war fast perfekt (0-2, 86.‘). Longs Anschlusstor kam zu spät, um den Hausherren noch einen Punkt zu sichern (1-2, 90.‘+5). Schieren bleibt trotz dieses Sieges Letzter und Berburg trotz der Niederlage auf einem der oberen Relegationsplätze.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit einem klaren Erfolg in Bissen bringt sich Rümelingen unmittelbar vor der Winterpause in eine vielversprechende Jägerposition. Bryan Maison köpfte das 0-1 nach einer Viertelstunde im Anschluss an einen Freistoß von Gomes von links. Letztgenannter legte wenig später per verwandeltem Elfmeter nach (0-2, 22.‘). Zehn Minuten nach der Pause schlug Maison in einer insgesamt mäßigen Partie nach einem folgenschweren Lapsus des Bisser Rechtsverteidigers wieder zu (0-3, 55.‘) und auch dem 0-4 durch Schroeder aus spitzem Winkel und nach einem guten Spielzug ging ein Abspielfehler der Hausherren voraus (84.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mamer sprang dem Aus aus dem selbst gesteckten Ziel Aufstiegskampf gegen Bettemburg in Extremis von der Schippe. Im Topspiel gegen Bettemburg klärte Torwart Lamrani genau in den Fuß eines Gegenspielers, Dauphin in der Achse bediente, welcher zum frühen 0-1 traf (4.‘). Als Paris nach einer Ecke von links heranstürmte um das Leder per Kopf zum 0-2 über die Linie zu drücken (25.‘) sah es nicht gut für die Hausherren aus. Doch ein von Traoré kurz nach der Pause verwandelter Foulelfmeter brachte die Hoffnung auf Mamer Seite zurück (1-2, 52.‘). Schließlich waren es die „Altmeister“ Pedro und van Waas, die einen Konter perfekt zum 2-2 verwerten konnten (82.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie City konnte seinen guten Lauf nicht fortsetzen und verspielte in Weiler eine knappe Pausenführung. Parreira hatte die Hauptstädter nach einem geradezu tolpatschigen Foul der Yellow Boys per Elfmeter in Führung gebracht (0-1, 23.‘) und konnte diesen Vorsprung über die Halbzeitpause hinaus verteidigen. Ein Angriff über den rechten Flügel konnte Mitte der zweiten Halbzeit von U19-Nationalspieler Nennig, der den Ball im Rückraum erhielt, mit einem platzierten Schuss ins untere Eck zum Ausgleich genutzt werden (1-1, 68.‘). Kurz vor Ende der Partie vollendete Desevic einen sauber heraus gespielten Konter zur Entscheidung (1-2, 86.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Das Spiel zwischen Canach und Rodange lief kaum, da traf Dzanic mit einem Drehschuss nach handgestoppten 45 Sekunden zum 0-1 (1.‘). Als die Gastgeber den Ball nur zehn Minuten später im Mittelkreis ohne Not verloren, schloss N'Diaye sein Soll mit dem frühen 02 ab (11.‘). Danach sollte bis zur Pause keine Tore mehr fallen, ehe die Hausherren auch den Beginn der zweiten Hälfte schlicht verschliefen. Es war wieder ein Ballverlust, an dessen Ende Latik nach einer Kopfballstaffette den Ball mit seinem Haupt am linken Pfosten zum 0-3 über die Linie drücken konnte (55.‘). Labyad erhöhte per Elfmeter gar noch auf 0-4 (69.‘), so dass die Hausherren vollends bedient waren. Da Silva Dionisio 1-4 resultierte ebenfalls aus einem Ballverlust, sein schöner Schlenzer brachte seinem Team aber nichts mehr ein (83.‘). „Wir hatten keine Innenverteidiger mehr“ „Wir hatten den nicht den besten Tag erwischt“ erklärte uns der Canacher Sportdirektor Emile Weber in einem kurzen Telefongespräch. „Wir hatten Pech da uns u.a. aufgrund von Verletzungen fast eine ganze Mannschaft fehlte, darunter Topleute wie Bop, Tanaké oder Domingos. Wir hatten keine Innenverteidiger mehr, Erragui musste so in dieser aufhelfen. Aus der zweiten Reihe fehlte es einigen an Spielpraxis, weshalb ich niemandem einen Vorwurf machen möchte. Was das Spiel länger dauerte, was wir trotzdem immer besser hineinfanden, auch wenn am Ende nichts dabei heraussprang.“