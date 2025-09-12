EP: Schlagerspiel zwischen zwei Absteigern

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bereits am Freitag empfängt Bettemburg Beles im Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Der SCB sollte dabei Favorit sein. Wesentlich unklarer erscheint die Rollenverteilung zwischen den Tabellennachbarn Feulen (5.) und Fola (4.). Die punktgleichen und spielstarken Teams können auf eine ansehnliche Begegnung hoffen lassen. Im Südduell zwischen Rümelingen und Schifflingen sollten die Gastgeber über die besseren Karten verfügen.
Auch Lorentzweiler ist noch ohne Erfolg und bekommt es gegen Mersch mit einem weiteren harten Brocken zu tun. Nur die Tordifferenz trennte Berburg (2., 9 Punkte) und Walferdingen (7., 9 Punkte) in einer zu erwarten engen und spannenden Partie mit leichten Vorteilen auf Seiten des FC Berdenia. Ettelbrück bietet sich bei Luxembourg City die Gelegenheit, mit einem Sieg zu den Hauptstädtern und damit zum Tabellenmittelfeld aufzuschließen.
Alisontia Steinsel wartet ebenfalls noch auf seine ersten Punkte. Eine neue Gelegenheit bekommt man gegen den FC Koeppchen, der mit 6 Punkten gut in die Saison kam. Das zweite Topspiel der 5.Runde bestreiten die beiden Absteiger Monnerich und Wiltz. Der FCM dürfte aufgrund der bislang gezeigten Leistungen leichte Vorteile genießen, doch mit drei Siegen aus seinen letzten drei Spielen ist Wiltz nicht zu unterschätzen.
