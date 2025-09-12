 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Wiltz (rote Trikots) reist zum Duell der Absteiger nach Monnerich
Wiltz (rote Trikots) reist zum Duell der Absteiger nach Monnerich – Foto: Ben Majerus

EP: Schlagerspiel zwischen zwei Absteigern

Monnerich hat Mitabsteiger Wiltz zu Besuch – Feulen gegen Fola weiteres Topspiel

Bereits am Freitag empfängt Bettemburg Beles im Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Der SCB sollte dabei Favorit sein. Wesentlich unklarer erscheint die Rollenverteilung zwischen den Tabellennachbarn Feulen (5.) und Fola (4.). Die punktgleichen und spielstarken Teams können auf eine ansehnliche Begegnung hoffen lassen. Im Südduell zwischen Rümelingen und Schifflingen sollten die Gastgeber über die besseren Karten verfügen.

Auch Lorentzweiler ist noch ohne Erfolg und bekommt es gegen Mersch mit einem weiteren harten Brocken zu tun. Nur die Tordifferenz trennte Berburg (2., 9 Punkte) und Walferdingen (7., 9 Punkte) in einer zu erwarten engen und spannenden Partie mit leichten Vorteilen auf Seiten des FC Berdenia. Ettelbrück bietet sich bei Luxembourg City die Gelegenheit, mit einem Sieg zu den Hauptstädtern und damit zum Tabellenmittelfeld aufzuschließen.

Alisontia Steinsel wartet ebenfalls noch auf seine ersten Punkte. Eine neue Gelegenheit bekommt man gegen den FC Koeppchen, der mit 6 Punkten gut in die Saison kam. Das zweite Topspiel der 5.Runde bestreiten die beiden Absteiger Monnerich und Wiltz. Der FCM dürfte aufgrund der bislang gezeigten Leistungen leichte Vorteile genießen, doch mit drei Siegen aus seinen letzten drei Spielen ist Wiltz nicht zu unterschätzen.

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
15:00
Unser Tipp: Unentschieden

