EP: Schlagerspiel zwischen zwei Absteigern

Bereits am Freitag empfängt Bettemburg Beles im Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Der SCB sollte dabei Favorit sein. Wesentlich unklarer erscheint die Rollenverteilung zwischen den Tabellennachbarn Feulen (5.) und Fola (4.). Die punktgleichen und spielstarken Teams können auf eine ansehnliche Begegnung hoffen lassen. Im Südduell zwischen Rümelingen und Schifflingen sollten die Gastgeber über die besseren Karten verfügen.

Auch Lorentzweiler ist noch ohne Erfolg und bekommt es gegen Mersch mit einem weiteren harten Brocken zu tun. Nur die Tordifferenz trennte Berburg (2., 9 Punkte) und Walferdingen (7., 9 Punkte) in einer zu erwarten engen und spannenden Partie mit leichten Vorteilen auf Seiten des FC Berdenia. Ettelbrück bietet sich bei Luxembourg City die Gelegenheit, mit einem Sieg zu den Hauptstädtern und damit zum Tabellenmittelfeld aufzuschließen.