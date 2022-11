Nach dem 0-1 gegen Schifflingen haderte man in Mamer mit den Schiedsrichtergerspann – Foto: Andjelko Markulin

EP: Schifflingen neuer Leader 1:0-Erfolg in Mamer +++ Berburg und Mersch verlieren +++ Grevenmacher gewinnt Ostderby

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach anderthalb Monaten und einem Trainerwechsel fand Rodange bei Schlusslicht Schieren zurück in die Spur. Früh konnte der BGL-Ligue-Absteiger aus der vergangenen Saison durch Treffer von Nogbou (0-1, 2.‘) und Khemici (0-2, 11.‘) in Führung gehen, doch anstatt nachzulegen brachte man sich in einer ereignisreichen Mitte der zweiten Halbzeit in Gefahr. Einen ersten Elfmeter für Schieren konnte Goncalves Teixeira noch nicht im Tor unterbringen (68.‘), doch nur vier Minuten später machte er es vom Punkt besser (1-2, 72.‘). Doch die Gäste beantworteten dieses Anschlusstor umgehend und Khemici machte nur zwei Minuten später mit seinem zweiten persönlichen Treffer den Auswärtserfolg perfekt (1-3, 74.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Einen Schnellstart legte auch Luxembourg City gegen Mersch hin, als die Gäste den Ball zunächst hinten nicht wegbekamen, dann ein halbhohes Zuspiel von rechts nicht verhindern konnten und Parreira völlig unbedrängt am langen Pfosten nur einzuschieben brauchte (1-0, 8.‘). Diesen Vorsprung konnte der Absteiger lange verteidigen, erst in der Schlussphase der Begegnung ging es wieder rund. Nach einem langen, hohen Ball stürmte Keeper Lopes aus seinem Kasten, schlug aber ein Luftloch, so dass Bresch freie Bahn hatte (1-1, 84.‘). City steckte den Kopf aber nicht in den Sand und in der Nachspielzeit zimmerte Camara eine Kopfballablage nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum Siegtreffer ins Tor (2-1, 90.‘+3).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Grevenmacher konnte das wichtige Derby und Kellerduell in Junglinster knapp für sich entscheiden und legte dafür in der ersten Halbzeit den Grundstein. Nach Foul an Yagremongo Komelo im Strafraum sorgte Lahyani nach einer knappen Viertelstunde für das 0-1 (13.‘). Noch schwerer bekamen es die Gastgeber nach einer halben Stunde, als Mahmutovic nach einer Notbremse vorzeitig vom Feld musste und fünf Minuten später legte Yagremongo Komelo Louadj das 0-2 (35.‘) auf und der CSG war in der Spur. Nach der Pause sollte sich zunächst nichts am Spielstand ändern, doch als Goncalves nach einer guten Aktion nach 71 Minuten verkürzen konnte (1-2), wurde es wieder spannend. Der Aufsteiger brachte den knappen Vorsprung aber über die Runde und befindet sich nun knapp über dem ominösen Strich.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Bettemburg zeigte sich gegen Medernach ebenfalls als Schnellstarter, als Macalli einen langen Ball erreichte, den Torwart umkurvte um auf 1-0 zu stellen (5.'). Es gab auf beiden Seiten Torgelegenheiten, ein Pfund von Pereira aus rund vierzig Metern schlug zum 1-1 im Winkel ein (15.'). In dieser abwechslungsreichen ersten Hälfte lenkte Tebboub den Ball nach einer scharfen Hereingabe ins eigene Tor und der SCB lag wieder vorne (2-1, 36.'). Mit Beginn der zweiten Hälfte suchten die Gäste den Ausgleich, ehe Bettemburg seinen Gegner sauber ausspielte und Macalli auf 3-1 erhöhen konnte (62.'). Und auch der nächste Konter saß, als der vorherige Torschütze Daphins 4-1 auflegte (74.'). Nun fünf Zeigerumdrehungen später sorgte ein Flachschuss von Kneip aus rund 18 Metern für das 4-2 (79.'), welches das Endergebnis darstellen sollte.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Gegen einen stets schwer zu spielenden FC Alisontia konnte Cheriak die Hausherren zwar in Führung bringen (1-0, 29.‘), doch ein Doppelschlag von De Sousa (1-1, 42.‘ & 1-2, 45.‘+1) brachte die Gäste unmittelbar vor der Pause in Führung. Die zweite Halbzeit gehörte dann vom Ergebnis her den Hausherren, die schnell durch Rodrigues ausgleichen konnte (2-2, 50.‘), ehe Michaux mit einem Doppelpack (3-2, 63.‘ & 4-2, 73.‘) den ersten Sieg seit Ende September für Rümelingen einfuhr. Das Spiel endete entsprechend 4-2 und nicht 3-2 wie an mehreren Stellen, so zunächst auch hier auf FuPa, berichtet wurde. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“ „Steinsel verfügt über eine erfahrene und kämpferische Mannschaft. Wir schauen von Spiel zu Spiel und probieren so, wieder oben heranzukommen“ erklärte uns Ken Jeitz von der US Rümelingen die Wichtigkeit dieses Heimsieges und die immer noch intakten Pläne, um den Aufstieg mitspielen zu wollen.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Canach hat es geschafft, mal wieder ein Topteam zu überraschen und mutiert langsam aber sicher selber zu einem solchen, liegt man doch nur noch drei Punkte hinter Rang 4. Nach etwas Gewurschtel erreichte Correia auf dem linken Flügel der eröffnende Pass, seine Flanke stolperte Da Costa Ramos am langen Pfosten zum 0-1 in die Maschen (13.‘). Dieser Vorsprung hielt aber nicht allzu lange: in der 24.‘ legte ein Freistoß von Contrino eine beachtliche und ungewöhnliche Flugkurve hin und schlug unter der Latte zum 1-1 ein. Mitte der zweiten Halbzeit war es dann Correia, der Vorlagengeber zum 0-1, der sich nach Zuspiel von links im Strafraum gleich mehrfach um die eigene Achse drehte um zum 1-2 unten rechts ins Tor zu treffen (63.‘). Ein von Bop verwandelter Elfmeter sicherte Canachs Erfolg dann in der Nachspielzeit ab (1-3, 90.‘+3).