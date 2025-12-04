EP: Rümelingen übernimmt die Spitze!

Was am Mittwoch los war

Während der Fußballgott scheinbar nicht will, dass Mikhail Zaritski mit Mersch noch einmal gegen seinen Ex-Club Wiltz antritt – die Partie wurde am Mittwoch kurz vor dem Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt – ließ Berburg sich nicht bitten und schickte den Vorletzten Lorentzweiler mit einem 4:0 nach Hause. Nach einem Chancen-Plus für den FC Berdenia wurde eine Flanke von Ovenhausen-Martinez zum Torschuss und schlug zum 1:0 ein (37.‘). Nach Fehlpass des Gästetorwarts erhöhten die Hausherren zu Beginn der 2.Halbzeit auf 2:0, in der Schlussphase machten sie dann mit zwei weiteren Treffern alles klar. Freud und Leid lagen bei Rümelingen am Mittwoch nicht weit auseinander. Durch Luxembourg Citys Torschützen vom Dienst, Louis Mendy, zunächst in Rückstand geraten, drehten Gomes (per Elfmeter) und Diallo die Partie in der Folge zugunsten der Gäste, die sich nach dem 2:1-Sieg sogar über Tabellenführung freuen konnten.

Lutz: „Es ist wichtig, wo wir am 25.Mai stehen werden“

Gästetrainer Christian Lutz nach vier Siegen in Serie: „Wir spielten ja in Mühlenbach, wo das Flutlicht und der Platz eigentlich eine Katastrophe waren. Am Ende denke ich aber, dass wir verdient gewonnen haben. Wir haben früh zurückgelegen, per Elfmeter ausgleichen können und noch vor der Pause gelang uns das 2:1. Die 2.Halbzeit gestaltete sich schwer, wir gerieten unter Druck da City viel mit langen Bällen agierte. Wir haben das aber gut wegverteidigt.

Es war ein typisches Mittwochsspiel bei Regen, bei Fritz-Walter-Wetter. Unsere Zielsetzung bleibt die Stabilisierung im Vergleich zur letzten Saison, doch die Tabellenführung nehmen wir gerne mit. Es ist wichtig, wo wir am 25.Mai stehen werden. Wenn wir dann oben dabei sind, ist das schön, wenn nicht, geht die Welt aber nicht unter. Wir schauen ja von Spiel zu Spiel, wollen den positiven Flow in Monnerich und in die Winterpause mitnehmen. Es läuft im Moment in die richtige Richtung und wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“

Monnerich trudelt in der Tabelle nach und nach nach unten. Das 1:4 gegen Mitabsteiger Bettemburg war die fünfte Niederlage in Serie. Zwar konnte Alunni nach 0:2-Rückstand mit Anbruch der Schlussviertelstunde kurzzeitig wieder für Spannung sorgen (1:2, 78.‘), doch der SCB antwortete postwendend mit dem vorentscheidenden 1:3 durch Lusala (80.‘). Ganz anders sieht die Lage beim Monnericher Nachbar Beles aus, der in Wormeldingen seinen fünften Sieg in Folge verbuchen konnte und damit als Tabellenneunter nur noch 4 Zähler Rückstand auf die Aufstiegsrelegation hat! Schifflingens Aufschwung setzte sich mit einem so nicht unbedingt zu erwartenden 2:1-Sieg in Walferdingen fort, womit man den Abstand zu Rang 13 vorerst auf 4 Zähler ausbauen konnte. Bereits am 22.November trennten sich Etzella und Fola mit einem torlosen Unentschieden und Feulen gewann in Steinsel.

Der 15.Spieltag am Wochenende

Kaum Zeit zur Erholung finden die Spieler bei der Partie Walferdingen - Beles die bereits am Samstag ausgetragen wird, genau wie Mersch - Fola. Am Sonntag kommt es zum Nachbar- und Kellerduell zwischen Steinsel und Lorentzweiler. Der frischgebackene Leader Rümelingen gastiert bei einem schwächelnden Monnerich und Etzella wird gegen Bettemburg versuchen, die 2 Punkte Rückstand auf den Gegner wettzumachen.

Am Samstag

Sa., 06.12.2025, 18:00 Uhr FC Marisca Mersch Mersch CS Fola Esch Fola 18:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 06.12.2025, 18:00 Uhr FC Résidence Walferdingen Walferdingen FC The Belval Beles Beles 18:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC Schifflingen 95 Schifflingen FC Wiltz 71 Wiltz 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC Etzella Ettelbrück Etzella SC Bettemburg Bettemburg 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC Koeppchen Koeppchen US Feulen Feulen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC Monnerich Monnerich US Rümelingen Rümelingen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr FC Luxembourg City City Fc Berdenia Berbourg Berburg 14:30 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

