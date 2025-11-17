EP: Rückblick auf den 12.Spieltag

Was am Wochenende los war

In Wiltz kam es zum Duell der Gegensätze. Der Spitzenreiter traf zu Hause auf das Schlusslicht Lorentzweiler. Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt doch beim torlosen Unentschieden zeigten die Gäste Kampfgeist und dass man in der Ehrenpromotion auch die großen ärgern kann.

Ex-Lorentzweiler und jetzt Wiltz Stürmer Ridwane Bouchibti: „Wir haben unser Spiel gespielt und uns viele Chancen herausgespielt. Wir haben Lorentzweiler sehr ernst genommen: Wir haben sie analysiert und versucht, ihre Schwächen zu finden, aber leider war es nicht unser Tag. Am Ende standen wir mit zehn gegen elf auf dem Platz, und trotzdem konnten wir uns noch Chancen herausspielen. Aber wie gesagt, es war einfach nicht unser Tag. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die nächsten Spiele vor der Winterpause. Wir sind jetzt Zweiter, oder besser gesagt, punktgleich mit dem Ersten und dem Dritten. Die Meisterschaft ist noch lang.“

Lorentzweiler Verteidiger David Almeida Delgado: „Uns war bewusst, dass es kein leichtes Spiel werden wird und wir nichts geschenkt bekommen. Eine Mannschaft wie Wiltz, als Absteiger, hat BGL Niveau, eine sehr gute Mannschaft. Wir wurden die ganze Woche über gut eingestellt auf das Spiel. Wir wussten, wir können nur Punkte mitnehmen, wenn wir als Mannschaft zusammen kämpfen, einer dem anderen hilft. Und genau so war es auch, wir haben probiert ein Maximum an Zweikämpfen zu gewinnen und standen defensiv gut. Wenn man defensiv gutsteht und kein Gegentor kassiert, hat man schon mal sicher einen Punkt und so war es auch. Drei Punkte waren für beide drin, doch wir nehmen dieses positive Resultat mit ins nächste Spiel.“

Neuer Spitzenreiter ist jetzt der zweite BGL-Liga Absteiger Fola Esch. Bereits nach wenigen Sekunden gingen die Gäste aus Wormeldingen in Führung, dies war auch zugleich der Halbzeitstand. Nach der Pause folgte dann die Reaktion der Gastgeber. Innerhalb von 12 Minuten erzielte man drei Tore und drehte damit die Partie. In der 82. Minute hatte Wormeldingen die große Chance zum Anschluss, doch Hajder scheitert per Elfmeter. Im Gegenzug setzte El Hamer dann den Deckel auf das Spiel. Auch eine Gelb-Rote Karte gegen Gomes Fermal änderte nichts am Spielstand. Ein spannendes Spiel sahen die Zuschauer in Rümelingen. Das goldene Tor fiel bereits nach 10 Minuten. Berburg fand nicht das Ausgleichstor und musste mit leeren Händen heimreisen. In Feulen kam es zum Duell zweier Sorgenkinder der letzten Wochen. Es waren die Hausherren die den besseren Start hatten und in Führung gingen. Doch noch vorm Pausentee drehte Luxembourg City das Spiel. Auch nach der Pause blieben die Gäste am Drücker und nach 63 Minuten war das Spiel beim Stand von 1:4 endgültig entschieden. Man vergab sogar noch per Elfmeter die Chance auf einen noch höheren Auswärtssieg.

Der erfahrene Gästetorwart Vitor Almeida am Abend nach der Partie: „Nach der Qualifikation für die nächste Runde im Pokal, war es wichtig ein gutes Ergebnis in der Meisterschaft zu erzielen, um unsere Ziele zu erreichen. Dies heute gegen eine Mannschaft, die eine gute Hinrunde spielt und dies auf einem Platz auf dem es immer schwierig ist. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und hatten eine schwierige Phase von 25, 30 Minuten mit einigen Fehlern in unserem Spielaufbau, die Spielzüge waren kompliziert. Wir kassierten das Tor nach einer Standardsituation, blieben aber im Spiel, was wir mit dem Ausgleich und dem 2:1 vor der Pause unter Beweis stellten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir einige gute Chancen, konnten das Spiel erleichtern und unseren Gegner gut kontrollieren.

Nächste Woche spielen wir zu Hause gegen eine Mannschaft aus den Top 5 und werden versuchen, die 3 Punkte zu holen, damit wir zur Winterpause in der oberen Tabellenhälfte bleiben können.

Derzeit sind wir noch im Pokal dabei und haben die Möglichkeit, die Hinrunde besser als im letzten Jahr abzuschließen. Zur Erinnerung: Wir haben die Meisterschaft letztes Jahr auf dem fünften Platz beendet. Aber wir konzentrieren und arbeiten für das nächste Meisterschaftsspiel, das am wichtigsten ist. Die Bilanz ziehen wir in der Winterpause und, was noch wichtiger ist, am Ende der Saison.“

In ihrem Heimspiel behielt Bettemburg die Oberhand gegen Steinsel. Zur Pause lag man bereits in Führung, und auch eine Gelb-Rote Karte änderte nichts am Spielverlauf. Beim Stand von 2:0 vergaben die Gäste dann per Elfmeter die Chance auf den Anschluss. Erst nach dem 3:0 konnten die Gäste in der 7. Minute der Nachspielzeit den Ehrentreffer erzielen. Mit dieser Niederlage rutschte Steinsel auf den letzten Tabellenplatz. Im Südduell ging der Absteiger Monnerich nach wenigen Momenten durch einen Elfmeter in Führung. Es waren noch nicht mal alle Zuschauer auf ihren Plätzen. Beles ließ sich davon nicht beirren und spielte mutig nach vorne. Nach 22 Minuten erzielte dann Desgranges per Kopfball den verdienten Ausgleich. Und noch vor der Pause drehte man durch Bonet Distanzschusstor die Partie komplett. Nach der Pause fielen keine Tore mehr und es blieb beim verdienten Heimerfolg des Aufsteigers. Schifflingen hatte ein formstarkes Ettelbrück zu Gast. Der FC Etzella führte auch zur Pause nach einem Doppelpack von Kalisa mit 0:2. Schifflingen gelang nach 71 Minuten der Anschluss, mit derer auch eine Schlussoffensive eingeleitet wurde. Der Ausgleich sollte nicht mehr fallen, mit dem Schlusspfiff sorgte Zaki für die endgültige Entscheidung. Nach Toren von Schmitz und Goncalves stand es bei der Partie Mersch gegen Walferdingen zur Pause Unentschieden. Der gleiche Goncalves erzielte dann die Gästeführung, ehe Barreto mit dem 1:3 die Partie entschied.

Ken Schmitz nach der Partie: „Das wir da stehen wo wir stehen ist ganz einfach. Früh in der Saison hatten wir einen Trainerwechsel, nachdem wir eine Vorbereitung hatten mit einem Trainerteam, ohne die Kompetenz in Frage zu stellen, wo es einfach nicht gepasst hat. Meiner Meinung nach haben wir jetzt ein Staff, der perfekt zu uns passt. Jetzt haben wir sehr viel Pech mit Verletzungen und Spielerausfällen, wir fahren mit 11-12 erste Mannschaftsspieler zu den Spielen. Mit 6 Langzeitverletzten ist der Kader zu dünn, hier sprechen wir von Stammspielern und Rotationsspielern. Dies merkt man dann sonntags, wir können im Spiel nicht auf alles reagieren.

Wir stehen gerade auf einem unteren Relegationsplatz aber man muss sagen, dass punktetechnisch alles sehr nah beieinander liegt. Es ist noch nichts passiert, noch nicht mal die Hälfte der Saison ist rum, aber wir müssen endlich anfangen Punkte zu sammeln, sonst wird es sehr schwer.

Ich persönlich fühle mich sehr wohl in Mersch. Es ist nicht ganz einfach, in einer Mannschaft die sich erst finden muss, mit Toren zu glänzen. Ich muss aber auch sagen, dass die Mannschaft gut genug ist um mir die Tore aufzulegen. Persönlich hatte ich jetzt eine Phase wo ich das Tor einfach nicht getroffen habe und dem Team damit Punkte gekostet habe, Hier nehme ich die komplette Verantwortung auf mich! Sehr viel liegt da im mentalen Bereich. Wenn wir dies in den Griff bekommen, machen wir eine gute Saison. Für den Rest habe ich mich perfekt in den Verein eingelebt. Ich rechne stark damit, dass es spätestens ab der Rückrunde besser geht, eventuell mit Neuzugängen im Winter. Mersch hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie eine Rückrundenmannschaft ist und dies müssen wir auch diese Saison wieder zeigen.

Natürlich wenn man Mersch hört, denkt man sofort an die phänomenale Saison 2022/23 mit dem Pokalfinale. Man darf aber nicht vergessen, dass dies absolut nicht Alltag für einen Verein aus der Ehrenpromotion ist. Man darf nicht 6:0 verlieren, aber Wiltz hat uns letzte Woche überhaupt keine Chance gelassen und wir waren nicht bereit für diesen Rhythmus.“

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!