EP: Ostderby der Sorgenkinder ragt heraus Junglinster empfängt den CSG +++ interessantes Mamer – Schifflingen +++ Canach prüft den Leader

Aktuell steht Schifflingen in der Tabelle dort, wo Mamer eigentlich sein wollte. Der Druck liegt beim Aufeinandertreffen der beiden Vereine im „Stade François Trausch“ entsprechend bei den Gastgebern, in einer völlig offenen Ehrenpromotion ist ein Tipp bei diesem Spiel aber genauso schwierig wie bei allen anderen Partien – dennoch haben wir uns wieder da herangewagt (s.u.). Einfacher dürfte es sein, auf einen möglichen Sieger der Partie Schieren – Rodange zu setzen. Der ambitionierte Absteiger muss so langsam die Kurve bekommen, hat zuletzt den Trainer gewechselt und wird mit neuer Motivation versuchen, beim Aufsteiger zurück in die Spur zu finden, der letzte Pflichtspielsieg liegt nämlich schon rund sechs Wochen zurück.

Besser lief es zuletzt bei Luxembourg City, das wettbewerbsübergreifend zuletzt am 24.September eine Begegnung verlor, doch auch Gegner Mersch lieferte zuletzt herausragende Ergebnisse ab und steht nicht zu Unrecht auf dem 2.Tabellenplatz. Das interessanteste Spiel des Wochenendes dürfte aber im Tabellenkeller der Ehrenpromotion stattfinden. Junglinster hat Aufsteiger Grevenmacher zu einem Ostderby zu Gast. Die Moselanrainer aus dem Kantonshauptort sind aktuell ähnlich wie City besser als zu Saisonbeginn unterwegs und gastieren nicht ohne Chance in der größten Gemeinde des Kantons. Bemerkenswert dabei ist, dass beide Vereine sich seit 2015 nur ein einziges Mal in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, vor fast exakt fünf Jahren gewann der CSG im Pokal nach Elfmeterschießen in Junglinster.

„Wir können gegen jeden Gegner gewinnen“

„Wir werden gegen eine Mannschaft spielen, die viel Erfahrung und einen hervorragenden Trainer hat. Wir arbeiten daran, jede Woche besser zu werden und wir können gegen jeden Gegner gewinnen, es hängt nur von uns selbst ab. Wir spielen zu Hause und müssen die Verantwortung übernehmen“ so Michel Rodrigues, Trainer des FC Jeunesse Junglinster, gegenüber FuPa.

Bettemburg wird Medernach am Sonntag wohl in der Favoritenrolle empfangen, Steinsel ist bei einem wenig konstanten Rümelingen zu Gast. Vieles wird dort von der Tagesform der Gastgeber abhängen. Bei Steinsel war es unter der Woche die Information, dass der ehemalige Trainer von Heiderscheid-Eschdorf, Tiago Goncalves, als Co-Trainer zu „seinem“ FC Alisontia zurückgekehrt ist. Offen scheint die Begegnung zwischen Bissen und Weiler, bei beiden zeigte die Formkurve zuletzt nach oben, Spitzenreiter Berburg hat mit Canach einen schweren Gegner vor der Brust.

„Wir müssen viel im mentalen Bereich arbeiten“

Der Canacher Sportdirektor Emile Weber versuchte die Unterschiede zur vergangenen Saison für FuPa zu erklären: „Die Hinrunde 21-22 war katastrophal, auch weil wir viele Verletzte zu beklagen hatten. In der Rückrunde entwickelten wir dann aber eine positive Dynamik, konnten den Klassenerhalt sichern und diese gute Stimmung mit in die neue Saison hineinnehmen. Im Moment fehlt uns aber noch die Konstanz, wir müssen viel im mentalen Bereich arbeiten, da es immer wieder individuelle Aussetzer gibt.“ Was nun das anstehende Spiel in Berburg angeht, meinte Weber Folgendes: „Wenn wir es schaffen, in Mamer zu gewinnen, dann können wir uns auch in Berburg behaupten. Wir werden dem Gegner aber mit dem nötigen Respekt begegnen und versuchen, unser Spiel aufzuziehen und Berburg zu überraschen. Dazu braucht es aber ähnlich wie in Mamer die nötige Konzentration, wir dürfen dagegen nicht auftreten wie in Bissen.“