EP: Nordvereine belegen Plätze an der Sonne

Was am Wochenende los war

Durch ein Tor von Franco und damit einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Rümelingen konnte Leader Wiltz seinen Vorsprung in der Ehrenpromotion auf 4 Punkte ausbauen. Nach vier Spielen in Serie ohne Sieg fand Feulen gegen Lorentzweiler wieder in die Erfolgsspur. Dabei vergab man zunächst eine mögliche frühe Führung, als Bernardelli mit einem Elfmeter an Keeper Teixeira Rodrigues scheiterte. Kurz vor der Pause traf Martins Matysik dann zum 1:0 für die Gastgeber (42.‘), Gonçalves Dos Santos machte mit Anbruch der Schlussphase mit einem sehenswerten Fernschuss aus rund zwanzig Metern den Deckel auf den Heimsieg.

Martins: „Das Wichtigste sind die drei Punkte“

Feulen-Trainer Yvo Martins: „Wir haben auswärts ein großes Problem, da wir dort meistens auf Gras spielen und wir nur auf Kunstrasen trainieren, das war ein Grund für die Ergebnisse der letzten Wochen. Zuhause haben wir dagegen noch kein Spiel verloren, das ist unsere Stärke. Gegen Lorentzweiler waren wir insgesamt stark, wussten aber auch, dass der Gegner tief stehen und auf Konter lauern würde.

Sie hätten über solche Umschaltsituationen in der 1.Halbzeit durchaus zwei Tore machen können. Wir haben dagegen einen frühen Elfmeter verschossen und ein Kopfballtor nach einer Ecke wurde aberkannt. Ich denke, dass unser 1:0 verdient war, wir hatten rund achtzig Prozent Ballbesitz. Das Wichtigste sind die drei Punkte, auch der Gegner sagte, dass diese verdient waren. Wir fahren jetzt mit einem positiven Gefühl nach Berburg.“

Durch einen 3:1-Heimsieg gegen Berburg konnte sich Bettemburg auf 2 Punkte an den Gegner des Tages heranpirschen. Zwar gingen die Gäste früh in Führung, doch noch vor der Pause glich der SCB aus und drehte die Partie ab Mitte der 2.Halbzeit zu seinen Gunsten. Einen fast identischen Spielverlauf erlebten die Zuschauer beim Spiel Beles – Luxembourg City, wo Desgranges einen 0:1-Rückstand mit einem Hattrick fast im Alleingang in einen Heimsieg drehte.

In schöner Regelmäßigkeit wechseln sich bei Absteiger Fola in den vergangenen Wochen Siege mit Niederlagen ab. Am Sonntag war es nun wieder an einem Erfolgserlebnis. Bis es so weit war, brauchte die „Doyenne“ gegen Steinsel aber Geduld, erst nach dem 1:0 durch Drif in der 67.‘ war der Bann gebrochen und es lief für die Escher. Schifflingen gewann ein ereignisreiches Derby mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten gegen Monnerich nach langer Unterzahl mit 2:0. Nach dem 1:0 (13.‘) sah Kusama bei den Gastgeber noch vor der Pause gelb-rot (43.‘) wegen eines absichtlichen Handspiels. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel vergab der Fusionsverein einen Elfmeter, doch als Mabika in der 71.‘ in den Lauf angespielt wurde, machte er den Deckel auf den Heimsieg (2:0).

Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Walferdingen kletterte Ettelbrück auf Platz 2 der Tabelle. In der ersten halben Stunde waren die Gäste überlegen und die Führung durch den ehemaligen Walferdinger Zaki war folgerichtig. Nach dem Dreh waren die Gastgeber überlegen und kamen durch einen von Kapitän Macedo verwandelten Elfmeter auf 1:1 zurück. Doch die folgenden Wechsel und die damit einhergehenden Qualitätsunterschiede ließen das Pendel in der Schlussphase zugunsten des FC Etzella ausschlagen. Bereits am Freitag gelang Mersch ein Befreiungsschlag, mit 4:0 bezwang man den FC Koeppchen, den man dadurch auch in der Tabelle hinter sich ließ.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!