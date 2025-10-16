EP: Nordderby stellt alles in den Schatten

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Luxembourg City und Fola Esch läuten den 9.Spieltag am Sonntag eine Stunde früher als gewohnt ein, nämlich bereits um 15 Uhr. Fola sollte aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen als Favorit in dieses Gastspiel gehen. Offener wird sich ab 16 Uhr voraussichtlich das Duell zwischen Rümelingen und Feulen gestalten. Die Gäste liegen ein Pünktchen vor der USR und beide in Schlagdistanz zu den Plätzen 2 bis 4 – es ist also eines von etlichen wegweisenden Partien an diesem Wochenende. Die Ergebnisse von Lorentzweiler als auch von seinem Gegner Bettemburg erwiesen sich zuletzt als etwas „sprunghaft“, so dass eine Voraussage - wie oft in der Ehrenpromotion – schwerfällt, dennoch sollte der Absteiger auf dem Papier leichte Vorteile genießen.
Berburg haderte nach dem Topspiel bei Fola mit dem Unparteiischen, bekommt aber gegen Beles eine realistische Chance, die Niederlage vom letzten Spieltag wiedergutzumachen. Durchaus interessant wird es in Steinsel. Dort gastiert nämlich Schifflingen zu einer Begegnung um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Dabei darf nicht übersehen werden, dass beide Kontrahenten vor Wochenfrist gewannen und sich in leicht aufsteigender Form befinden. Noch zeigte sich Mersch unter Mikhail Zaritski ergebnistechnisch nicht stabil und in Monnerich steht man vor einer hohen Hürde, da die Gastgeber ihr Tief überwinden konnten.
Innerhalb von 90 Minuten vom zwischenzeitlichen Platz 1 auf Rang 6, dies musste Walferdingen am 8.Spieltag erleben – und dies beschreibt auch die enge Lage in der Tabelle. Grundsätzlich dürfte man dem FC Résidence Vorteile in Wormeldingen einräumen, der gastgebende FC Koeppchen ist aber heimstark. Das Highlight der 9.Runde ist aber unbestritten das Nordduell zwischen Etzella und Wiltz und das nicht alleine aufgrund des Derby-Charakters, sondern weil die z.Z. zwei formstärksten Teams der Liga aufeinandertreffen und es zwischen dem Fünften und Ersten zu einem echten Spitzenspiel kommt. Der Ausgang scheint entsprechend offen und die Ansetzung versprüht einen Hauch von BGL Ligue.
Etzella-Trainer Aurélien Terrier: „Es ist klar, dass dies eine besondere Begegnung für Spieler und Fans ist. Wir spüren die Motivation der Spieler diese Woche und werden unser Bestes geben, um ideal auf die Partie vorbereitet zu sein. Bei unserem ersten Gespräch redete ich von einem Prozess, den Fortschritten der Gruppe und davon, dass wir zuversichtlich sind, was die Ergebnisse angeht. Heute sind die Ergebnisse erkennbar, aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir machen gute Fortschritte, aber vor allem die Arbeitsweise der Spieler und ihre Leistungen sind entscheidend. Wir sind derzeit mit dem Einsatz der gesamten Truppe zufrieden. Wir werden am Sonntag alles geben, um das Nordderby zu unseren Gunsten zu entscheiden.“
