Ligavorschau
Wiltz tritt in Ettelbrück zum Derby an, Monnerich empfängt Mersch
Wiltz tritt in Ettelbrück zum Derby an, Monnerich empfängt Mersch – Foto: Bertame Marco

EP: Nordderby stellt alles in den Schatten

Leader beim Tabellenfünften zu Gast, wichtiges Duell im Tabellenkeller zwischen Steinsel und Schifflingen

Luxembourg City und Fola Esch läuten den 9.Spieltag am Sonntag eine Stunde früher als gewohnt ein, nämlich bereits um 15 Uhr. Fola sollte aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen als Favorit in dieses Gastspiel gehen. Offener wird sich ab 16 Uhr voraussichtlich das Duell zwischen Rümelingen und Feulen gestalten. Die Gäste liegen ein Pünktchen vor der USR und beide in Schlagdistanz zu den Plätzen 2 bis 4 – es ist also eines von etlichen wegweisenden Partien an diesem Wochenende. Die Ergebnisse von Lorentzweiler als auch von seinem Gegner Bettemburg erwiesen sich zuletzt als etwas „sprunghaft“, so dass eine Voraussage - wie oft in der Ehrenpromotion – schwerfällt, dennoch sollte der Absteiger auf dem Papier leichte Vorteile genießen.

Berburg haderte nach dem Topspiel bei Fola mit dem Unparteiischen, bekommt aber gegen Beles eine realistische Chance, die Niederlage vom letzten Spieltag wiedergutzumachen. Durchaus interessant wird es in Steinsel. Dort gastiert nämlich Schifflingen zu einer Begegnung um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Dabei darf nicht übersehen werden, dass beide Kontrahenten vor Wochenfrist gewannen und sich in leicht aufsteigender Form befinden. Noch zeigte sich Mersch unter Mikhail Zaritski ergebnistechnisch nicht stabil und in Monnerich steht man vor einer hohen Hürde, da die Gastgeber ihr Tief überwinden konnten.

Innerhalb von 90 Minuten vom zwischenzeitlichen Platz 1 auf Rang 6, dies musste Walferdingen am 8.Spieltag erleben – und dies beschreibt auch die enge Lage in der Tabelle. Grundsätzlich dürfte man dem FC Résidence Vorteile in Wormeldingen einräumen, der gastgebende FC Koeppchen ist aber heimstark. Das Highlight der 9.Runde ist aber unbestritten das Nordduell zwischen Etzella und Wiltz und das nicht alleine aufgrund des Derby-Charakters, sondern weil die z.Z. zwei formstärksten Teams der Liga aufeinandertreffen und es zwischen dem Fünften und Ersten zu einem echten Spitzenspiel kommt. Der Ausgang scheint entsprechend offen und die Ansetzung versprüht einen Hauch von BGL Ligue.

Terrier: „Alles geben, um das Nordderby zu unseren Gunsten zu entscheiden“

Etzella-Trainer Aurélien Terrier: „Es ist klar, dass dies eine besondere Begegnung für Spieler und Fans ist. Wir spüren die Motivation der Spieler diese Woche und werden unser Bestes geben, um ideal auf die Partie vorbereitet zu sein. Bei unserem ersten Gespräch redete ich von einem Prozess, den Fortschritten der Gruppe und davon, dass wir zuversichtlich sind, was die Ergebnisse angeht. Heute sind die Ergebnisse erkennbar, aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir machen gute Fortschritte, aber vor allem die Arbeitsweise der Spieler und ihre Leistungen sind entscheidend. Wir sind derzeit mit dem Einsatz der gesamten Truppe zufrieden. Wir werden am Sonntag alles geben, um das Nordderby zu unseren Gunsten zu entscheiden.“

Am Sonntag

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
15:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
US Feulen
US FeulenFeulen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

