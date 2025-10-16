EP: Nordderby stellt alles in den Schatten

Luxembourg City und Fola Esch läuten den 9.Spieltag am Sonntag eine Stunde früher als gewohnt ein, nämlich bereits um 15 Uhr. Fola sollte aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen als Favorit in dieses Gastspiel gehen. Offener wird sich ab 16 Uhr voraussichtlich das Duell zwischen Rümelingen und Feulen gestalten. Die Gäste liegen ein Pünktchen vor der USR und beide in Schlagdistanz zu den Plätzen 2 bis 4 – es ist also eines von etlichen wegweisenden Partien an diesem Wochenende. Die Ergebnisse von Lorentzweiler als auch von seinem Gegner Bettemburg erwiesen sich zuletzt als etwas „sprunghaft“, so dass eine Voraussage - wie oft in der Ehrenpromotion – schwerfällt, dennoch sollte der Absteiger auf dem Papier leichte Vorteile genießen.

Berburg haderte nach dem Topspiel bei Fola mit dem Unparteiischen, bekommt aber gegen Beles eine realistische Chance, die Niederlage vom letzten Spieltag wiedergutzumachen. Durchaus interessant wird es in Steinsel. Dort gastiert nämlich Schifflingen zu einer Begegnung um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Dabei darf nicht übersehen werden, dass beide Kontrahenten vor Wochenfrist gewannen und sich in leicht aufsteigender Form befinden. Noch zeigte sich Mersch unter Mikhail Zaritski ergebnistechnisch nicht stabil und in Monnerich steht man vor einer hohen Hürde, da die Gastgeber ihr Tief überwinden konnten.