Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

EP: Mersch mit Mühe, Schifflingen mit Standards Berburg unterliegt mit 0-4 im Spitzenspiel +++ Bettemburg kommt von Zwei-Tore-Rückstand zurück +++ wichtiger Sieg für Junglinster

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Wer auch solche Spiele gewinnt, ist im Prinzip eines Aufstiegs würdig. Scheinbar motiviert nach dem erstem Saisonsieg am vergangenen Wochenende konnte Sorgenkind Schieren tatsächlich durch De Sousa Tavares gegen Spitzenreiter Mersch in Führung gehen (1-0, 42.‘), doch noch vor der Pause kam der FC Marisca durch Barros nach Assist von Madeira zurück (1-1, 45.‘+1). Nach Wiederbeginn dauerte es lediglich sieben Minuten, ehe Bresch, der am Mittwoch ausnahmsweise leer ausging, Esteves zum 1-2 bediente (52.‘). Diesen knappen Vorsprung brachten die Gäste über die Zeit und bleiben somit an der Spitze.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie In Rodange setzten sich die Gastgeber mit 3-0 gegen Grevenmacher durch und beenden damit ihre eigene, kleine Negativserie während der CSG wieder in eine solche hineingeschlittert ist. Galvanelli bracht den BGL-Ligue-Absteiger in der Schlussphase der ersten Halbzeit mit einen Kopfballtor in Führung (1-0, 35.‘). Die definitive Entscheidung zugunsten der Hausherren fiel spät im Spiel: Joker Khemici verwertete nach 75 Minuten eine Vorarbeit von Monzantin zum 2-0 und in der letzten Minute der regulären Spielzeit traf mit Lecomte ein weiterer Spieler, der erst im Verlaufe der zweiten Hälfte eingewechselt worden war (3-0, 90.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit dem 1:0-Auswärtserfolg bei City geht es für Medernach wieder bergauf, den gastgebenden Hauptstädtern fehlt es dagegen weiter an Konstanz. Die Mehrzahl an guten Gelegenheiten vor der Pause hatten die „Blo-Wäiss“ vom „Bloen Eck“ und so war Pitas Abstaubertor zum 0-1 nach einer vorangegangenen Parade des City-Torhüters eine logische Konsequenz (40.‘). Gleich nach Wiederbeginn verpassten die Gastgeber den Ausgleich um ein Haar, als Parreira einen Freistoß ans Lattenkreuz zimmerte. Luxembourg City drückte zu Beginn des zweiten Abschnitts, erst nach rund zwanzig Minuten wurde auch Medernach wieder in der Offensive gesichtet. Auch in der Schlussphase hatten die Gastgeber Pech, als ein Kopfball von Martins aus kürzester Distanz neben das Tor ging. Damit stand der Medernacher Erfolg dann auch fest.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Junglinster gelang ein später aber sehr wichtiger Erfolg gegen Steinsel und zieht den Gegner vom Mittwoch somit in den Abstiegssog hinein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Rodrigues Delgado, der die Hausherren in Führung bringen konnte (1-0, 74.‘), nur acht Zeigerumdrehungen später gelang Lumare mit seinem 2-0 (82.‘) die Entscheidung. Junglinster ist somit sehr nah am ersten sicheren Platz der Liga dran. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Jeweils ein Treffer kurz vor und kurz nach der Pause brachten Canach in Bettemburg mit 0-2 in Führung. Nach einem Assist von Dervisevic machte Correia das 0-1 (39.‘), Erragui legte drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Hälfte Bops 0-2 auf (48.‘). Zum Auswärtssieg sollte es dennoch nicht kommen, nicht einmal zu einem Punkt reichte es für Canach: im zweiten Teil der zweiten Hälfte, innerhalb einer Viertelstunde, stellte Bettemburg das Ergebnis durch Tore von Gomes (1-2, 70.‘), Silva (2-2, 79.‘) und Macalli (3-2, 84.‘) auf den Kopf, holte den Sieg und auch Platz 3 in der Tabelle.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Rümelingen zeigte ebenfalls Comeback-Qualitäten und konnte einen zweifachen Rückstand gegen Weiler in einen Sieg drehen. Rodrigues’ frühes Kopfballtor zum 0-1 (5.‘) konnte Figueira schnell egalisieren (1-1, 10.‘). In der ersten Hälfte sollten aber keine weiteren Tore fallen. Nach exakt einer Stunde konnte Desevic die Yellow Boys ein zweites Mal in Führung bringen (1-2, 60.‘), doch auch diese hielt nicht lange: in der 70.‘ glich Lourenco per Distanzschuss aus und in der letzten Minute der regulären Spielzeit erlaubte es Delgado der USR, den Platz sogar noch als Sieger zu verlassen (3-2, 90.‘).