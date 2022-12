EP: Mersch hat in der Hinrunde alle hinter sich gelassen! Berburg ebenfalls überraschend stark +++ drei Aufstiegsaspiranten hinken noch hinterher +++ Ehrenpromotion offen wie eh und je

Absteiger Rodange ging es wie so vielen Absteigern aus der BGL Ligue: sich in einer sehr ausgeglichenen Ehrenpromotion nach einem Umbruch sofort zurecht zu finden, ist alles andere als einfach. Es bedurfte in der Tat eines Trainerwechsel im Südwesten, bevor man sich nach und nach stabilisieren konnte. Somit ist man am Ziel Wiederaufstieg genauso wieder dran, wie Rümelingen, das ebenfalls nach einer schwierigen Phase den Anschluss nach oben schaffte. Doch bei der USR dürfte das Sportliche aus bekannten und verständlichen Gründen zuletzt in den Hintergrund gerückt sein und bei aller gebotener Neutralität hofft man, dass die Mannschaft die nötige Kraft aus dem Erlebten schöpfen kann.

Bettemburg hätte man durchaus auch oben in der Tabelle erwarten können, die möglicherweise vorhandenen Fragezeichen wusste vor allem das Sturmduo Dauphin-Macalli mit insgesamt 28 Treffern (bei 39 erzielten) den Unterschied zu machen und ist quasi eine Lebensversicherung für den Tabellendritten, der in einem brutal engen Rennen punktgleich vor Berburg liegt, das zeitweise sogar Tabellenführer war und erst in den letzten Spielen mit nur einem Sieg aus den letzten vier Begegnungen etwas nachließ. Dennoch spielt der FC Berdenia eine hervorragende Saison.

Was Mersch unter Trainer Zaritiski, der erstmals eine komplette Saisonvorbereitung mit dem FC Marisca absolvieren konnte, abliefert ist mehr als nur grundsolide. Mit einer jungen Truppe, die hauptsächlich aus einheimischen und gar eigenen Spielern besteht, führt man Vereine mit größeren finanziellen Möglichkeiten fast schon an der Nase herum, begeistert durch Kampf, Spiel und individuelle Klasse, wie es nicht nur Toptorschütze Bresch unter Beweis stellt. An dieses Mersch hat sich Schifflingen langsam aber sicher herangepirscht und wird wohl als einziger Aufstiegsaspirant seiner Rolle mittlerweile gerecht, auch wenn es zu Saisonbeginn nicht unbedingt gleich danach aussah. Mit den meisten Siegen und der besten Abwehr steht man aber nicht umsonst auf Rang 2.

Mamer hinkt in einer Tabelle, in der die Übergänge fließend sind, den eigenen Ansprüchen hinterher und steht trotz gutem Kader lediglich auf Platz 7, mit vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegs- und deren sechs Vorsprung auf die Abstiegsrelegation. Man bildet sozusagen als einziger Club das echte Tabellenmittelfeld und dies obschon man bereits einen Trainerwechsel vollzogen hatte: Angelo Fiorucci ersetzte Vincent Bolognini Anfang November auf der Trainerbank. Die Quote der beiden ist fast exakt die gleiche, die aktuelle Spielzeit wird eine erste Probe für den neuen Vorstand. Ganz andere Sorgen hatte man bei City nachdem desolaten Abstieg, damals noch als RM Hamm Benfica. Die Hauptstädter konnten sich Mitte der Hinrunde aber konsolidieren und ins Mittelfeld vorstoßen, man scheint mittlerweile auf einem guten Weg angekommen zu sein.

Aufsteiger Grevenmacher brauchte lange, um in der neuen Liga Fuß zu fassen, was man mittlerweile aber ordentlich hinbekommen hat. Topstürmer Lauer zu ersetzen erwies sich nicht als einfach, doch man behielt die Ruhe, denn das Potenzial zum ordentlichen Ehrenpromotionsteam hat man von Anfang an im Kader gehabt. Als Belohnung darf man sich zur Winterpause über einen 9.Platz freuen, der aber nur drei Zähler vor der Abstiegszone entfernt liegt. Medernach ist noch einen Punkt näher an dieser, doch auch am „bloen Eck“ ließ man sich trotz gutem Kader aber einer vor allem eklatanten Heimschwäche nicht beunruhigen. Bekommt man diese nach dem Winter in den Griff bzw. den zu hohen Druck, den sich laut Trainer Lickes manche Spieler zuhause selbst machen, dann wird man den Klassenerhalt schaffen. Ähnlich sieht es vom Leistungsvermögen her für Canach aus, das sich aber immer wieder selber in Schwierigkeiten brachte und zudem oft auf verletzte Stützen verzichten musste. Dass man mit den Besten mithalten kann, konnte man im ersten Halbjahr der Saison 22-23 mehrfach beweisen.

Die Gefahrenzone

Unter Ronny Souto tut sich Weiler weiterhin sehr schwer, dies nach der vorangegangenen besten Saison der Vereinsgeschichte. Nur ein mickriges Törchen bewahrt einen zur Winterpause vor einem der unteren Relegationsplätze, in der Rückrunde muss man mindestens eine Schippe drauflegen, möchte man nicht bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. Beim punktgleichen FC Alisontia Steinsel steckt eigentlich mehr in der Mannschaft, als der viertletzte Tabellenplatz aussagt. Im Verlauf der Hinrunde deutete Trainer Cuccu Probleme mit der Disziplin an, diese Erkenntnis hat weder das Team, noch ihn weitergebracht, Cuccu wurde dieser Tage der Stuhl vor die Tür gesetzt. Eine logische Entscheidung, möchte man im Winter einen Neuanfang wagen, um den Klassenerhalt zu erreichen. Nach der Euphorie und dem um ein Haar verpassten Aufstieg in die BGL Ligue kann die Gefühlswelt in Junglinster im Abstiegskampf der Ehrenpromotion kaum eine unterschiedliche sein. Auch dort lautete die letzte Konsequenz die Trennung von Trainer Rodrigues. Man konnte den Schalter im Sommer wohl nicht auf den Verbleib in der Ehrenpromotion umlegen, nun gilt es, dies zumindest in der Rückrunde zu erledigen.

Bissen und Schieren, trotz reichlich Abstand zum rettenden Ufer und zu den Relegationsplätzen, sollte man keineswegs abschreiben. Zwar stellten sich die ersten Erfolg bei beiden erst relativ spät ein, doch manche der Siege oder auch Leistungen zeigen, dass man in der Ehrenpromotion mithalten kann. Die wichtigste Aufgabe wird bei beiden sein, in der Rückrunde das Loch nach oben so schnell wie möglich zu verkleinern.

