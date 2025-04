EP: Mamers Aufstiegsfeier vertagt

In Feulen musste man kurzfristig ohne Trainer Joao Pereira auskommen, der am Freitag seinen vorzeitigen Rücktritt gegenüber FuPa mitteilte – mehr dazu am Mittwoch in einem Sonderbericht. Eine Wirkung schien diese Entscheidung allemal zu haben, Feulen gewann gegen Mitaufsteiger Luxembourg City mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Alves kurz vor dem Halbzeitpfiff als er einen von der rechten Grundlinie knapp außerhalb des Strafraums getretenen Freistoß aus rund elf Metern flach ins Tor schoss (1:0, 42.‘). Feulen machte mit diesem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt, ist aber noch nicht sicher gerettet.

Als Doucoure in der Schlussphase des ersten Durchgangs nach einem schnellen Angriff eine Ablage von Bop von Höhe des Elfmeterpunkts halbhoch zum 1:2 ins Netz drosch (1:2, 38.‘) stand die spätere Entscheidung bereits fest. In der Nachspielzeit kam es noch zu unrühmlichen Szenen, als gleich drei (!) Spieler der Hausherren die Ampelkarte sahen!

Schlusslicht Sandweiler lehrte Aufstiegsaspirant Bissen, das mit Vitor Pereira kommende Saison einen neuen Trainer bekommen wird, am Samstag früh das Fürchten, als Rafael Valente nach nur 4 Minuten per Elfmeter zum 1:0 traf. Doch eine Viertelstunde später waren die Gäste zurück im Spiel, als Guimaraes Santos sich auf rechts im Strafraum durchsetzte und aus sehr spitzem Winkel ausgleichen konnte (1:1, 19.‘).

Mitte des 1.Abschnitts ging es hin und her, Atoyiyi setzte einen Konter knapp neben den Kasten. Kurz vor der Pause scheiterte Koriche an Roulez, die Seiten wurden bei Stand von 0:1 getauscht. Canach versuchte sich nach dem Dreh zu wehren und Desevic prüfte früh Gästekeeper Conti. In der 69.‘ konnte sich Roulez wieder auszeichnen und als Canach „all in“ ging, gelang Atoyiyi nach einem Angriff über links die Entscheidung (0:2, 89.‘).

Schifflingen gelang in Canach ein kleiner Überraschungssieg, welcher im Abstiegskampf überlebenswichtig sein kann, während er für die Gastgeber aktuell nur begrenzten Schaden hat, da die drei ärgsten Verfolger allesamt ebenfalls nicht gewinnen konnten. Couji köpfte das 0:1 nach Flanke von links nach 16 Minuten, Costas Beinahe-Antwort fehlte es kaum 120 Sekunden später an der nötigen Präzision.

Rümelingen dominierte das Kellerduell gegen Beggen über weite Strecken, scheiterte aber unzählige Male an Glanzparaden des Gästetorwarts, so bereits nach 5 Minuten der emsige aber glücklose Pinheiro Dos Santos. Auf der Gegenseite köpften die Gäste nach einer Ecke an die Latte. Das Tor des Tages fiel in der 31.‘, als Gomes per Handelfmeter zum 1:0 traf. Das Chancenplus konnte Rümelingen ausbauen, das Ergebnis nicht.

>> Fotogalerie Mamers Aufstiegsfeier musste am Sonntag verschoben werden. Gegen Mersch kassierte man seine erste Niederlage seit Mitte September 2024 und muss nun auf einen Erfolg beim ebenfalls formstarken Schifflingen hoffen, um seinen historisch zweiten Aufstieg ins Oberhaus perfekt zu machen. Nach einer torlosen 1.Halbzeit, in der die Gastgeber vor allem durch gefährliche Standards auf sich aufmerksam machten, suchte der FC Marisca in der Schlussphase der Partie die Entscheidung. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Als Cox-Ashwood und Bresch zunächst scheiterten, zirkelte Neves einen Freistoß aus rund 18 Metern zentraler Position für die in ihren „Superjhemp“-Trikots auflaufenden Gäste zum entscheidenden 0:1 in die Maschen (88.‘). Da Jager zwei Minuten später das 1:1 nicht gelang, bekam Mersch den vollen Einsatz. „Unser System schien den Gegner überrascht zu haben“ Mersch-Trainer Mersch-Trainer Fred Herinckx : „Wir hatten uns entschlossen, ein anderes System als gewohnt zu spielen, auf personellem aber vor allem auf taktischen Plan. Aus Zaritskis Zeiten stand Mersch ja stets relativ hoch und es brauchte nach unserer Übernahme, ähnlich als zu meinem Amtsantritt in Rodange, etwas Zeit, um unsere Ideen umgesetzt zu bekommen. In Mamer spielten wir anders als gewohnt, wir standen sehr tief und spielten teils mit fünf Verteidigern. Unser System, das wir während 75 Minuten anwandten, schien den Gegner überrascht zu haben. Als Mamer dann am Ende offensiv wechselte, taten wir es auch und gewannen das Spiel. Der Matchplan, den ich zusammen mit meinem Trainerstab anwandte, funktionierte perfekt. Es ist der Verdienst der Spieler, weil sie umgesetzt haben, was wir von ihnen gefordert haben. Ich bin sehr zufrieden.“

Trotz eines sehr wichtigen Sieges in Steinsel rutscht der FC Koeppchen aufgrund der Tordifferenz um einen Platz zurück und ist nun Drittletzter während Steinsel nur knapp über der Abstiegsrelegation rangiert. Zwar gingen die Hausherren nach einer halben Stinde durch Dieme in Führung, als Wormeldingen im Mittelfeld ein unnötiger Fehlpass unterlief, den die Gäste zu einem Konter nutzen konnten (0:1, 29.‘), doch nach der Pause drehten die Gäste die Partie. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Nach einem Flipperball im Strafraum sprang das Leder zu Hajder, der aus 6 Metern und völlig frei keine Mühe hatte (1:1, 62.‘). Keine 10 Zeigerumdrehungen später war es Peixoto Rodrigues, der ein sehr langes Zuspiel aus rund 16 Metern am aus seinem Kasten heraus eilenden Keeper zum 1:2 einschoss (70.‘).

Zwei Treffer seines Kapitäns reichten Walferdingen nicht zum Sieg gegen den FC Etzella. Nach Zuspiel in die Tiefe setzte sich Macedo in der 33.‘ auf halblinks durch, drang in den Strafraum ein, setzte eine Haken und traf zum 1:0 ins lange Eck. Nach einer Stunde glich Orville mit einem sehenswerten Freistoß vom linken Strafraumeck aus: links um die Mauer gezirkelt schlug das Leder knapp neben dem linken Pfosten zum 1:1 ein (61.‘). >> Abstimmung über den Spieler des Spiels In der Schlussphase war es dann wieder Macedo, der nach erneutem Zuspiel in die Tiefe alleine Richtung Englaro zog und das 2:1 erzielen konnte (81.‘). Doch Ettelbrück nutzte die verbleibende Zeit zum Punktgewinn: nach einem Seitenwechsel legte Fortes Neves am langen Pfosten auf Nicolay, dessen Kopfball unter gütiger Mithilfe von Crosland zum 2:2 einschlug (89.‘).