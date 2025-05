EP: Mamer wird gespannt nach Bissen blicken

Ettelbrück und seine Gäste aus Berburg kämpfen weiter um den Anschluss an die Aufstiegsrelegation, dies trotz mäßiger Ergebnisse in den vergangenen Wochen. Der Trend spricht leicht für die Gäste in einer voraussichtlich engen Begegnungen. Der FC Koeppchen hat das Siegen wiederentdeckt, bekommt es aber gegen Walferdingen mit einem schweren Brocken zu tun. Dieses Duell, in dem die Gäste über die bessere Ausgangslage haben sollten, hat seine Wichtigkeit im oberen und unteren Drittel der Tabelle. Mersch ist seit Wochen auf dem Vormarsch und was noch im Winter unmöglich schien, könnte unerwartet in Reichweite kommen, nämlich der begehrte 4.Platz. Dazu muss aber ein nicht unmöglicher Heimsieg gegen Steinsel her. Coach Hendrickx sprach Anfang der Woche FuPa gegenüber Parallelen zu seiner Amtszeit in Rodange in der Ehrenpromotion an.

Schifflingen und sein Gast aus Mamer siedeln sich in unterschiedlichen Regionen der Tabelle an, stellen z.Z. aber eines der formstärksten Gespanne der Liga da. So darf sich der Leader im Süden nicht zu sicher fühlen, doch mit einem Sieg wäre der langersehnte Aufstieg endlich perfekt. Sollte man nur unentschieden spielen, wäre man auf einen Käerjenger Sieg in Bissen angewiesen. Diese Partie ist dann auch das Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter, in welcher die beste Heimmannschaft gegen das zweitbeste Auswärtsteam antritt – es dürfte entsprechend ein spannender Sonntag an der Tabellenspitze werden.