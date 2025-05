EP: Mamer steigt zum zweiten Mal in die BGL Ligue auf!

Keine 120 Sekunden später erhöhte Dieme nach einem Pass in die Tiefe von Toulmond auf 2:0. In der 2.Halbzeit kam Schifflingen zurück ins Spiel: Moukam verkürzte in der 75.Minute nach zu kurz geratenem Steinseler Rückpass auf 2:1. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste blieb es aber beim im Abstiegskampf wegweisenden Sieg für den FC Alisontia.

Im Stade Henri Bausch fand am Sonntag ein spannendes Kellerduell zwischen Alisontia Steinsel und Schifflingen statt. In der 33.Minute brachte Umabano Junior die Hausherren mit einem Abschluss aus fünf Metern nach einer Hereingabe von Fall von links mit 1:0 in Führung.

Und gleich nach Wiederanpfiff schlug Walferdingen erneut zu: aus gut und gerne zwanzig Metern traf Da Silva Gonçalves flach unten links ins Eck zu 2:2 (51.‘). Doch während die Gastgeber Morgenluft witterten, jedoch Chancen wie z.B. ein Kopfball an die Latte von Zaki ausließen, bestrafte Mendes Walferdingen für die ausgelassenen Gelegenheiten mit einem Schutz von rechts im Fünfmeterraum ins lange Eck (2:3, 86.‘). Mit diesem Erfolg hat Mersch tatsächlich Rang 4 in direkter Reichweite!

Per an Cox-Ashwood verursachtem und Bresch verwandeltem Foulelfmeter ging Mersch in Walferdingen in Führung (0:1, 24.‘). Mit seinem 17.Saisontreffer erhöhte Bresch nach einem Seitenwechsel und Vorlage von Held auf 0:2 (42.‘). Doch noch vor dem Dreh verkürzte Résidence-Kapitän Macedo über rechts kommend aus spitzem Winkel auf 1:2 (45.‘+1).

In einem engen Duell trennten sich Berbourg und der FC Koeppchen mit 1:1. Scholl brachte die Gastgeber in der 41. Minute mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze unten rechts ins Eck nach Ablage von Conde in Führung (1:0). Erst in der Nachspielzeit der 2.Halbzteit glich Parreira per Heber nach Kopfballablage von Hajder für die Gäste aus (1:1). Dieser Punkt kann für Wormeldingen im Abstiegskampf Gold wert sein.

Ein verrücktes Spiel erlebten die gut 300 Zuschauer in Käerjeng, das durch einen frühen Doppelpack von Bellali gut in die Spur fand. In der 4.‘ klärte Etzella eine Ecke zu kurz und dem erwähnten Stürmer gelang sein erstes Saisontor aus dem Rückraum (1:0). Und kaum 180 Sekunden später legte Boutrif nach Pass in die Tiefe in die Mitte ab zu Bellali, der prompt erhöhte (2:0, 7.‘). Käerjeng war bis kurz vor dem Halbzeitpfiff besser, doch in der 41‘ verkürzte Carvalheiro Santos Silva, als er eine Flanke zum Anschluss in die Maschen köpfte (2:1, 41.‘).

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Halbzeit 2 war noch nicht alt, als Boutrif nach einem Ball in die Tiefe das Spielgerät zum 3:1 über Englaro hob (49.‘). Ettelbrück ließ jedoch nicht locker: in der 65.‘ köpfte Orville eine Flanke von Moreira zum erneuten Anschluss ins Tor (3:2). Scheiterte Dieye noch am Gästetorwart, so gelang Do Rosario kurz darauf das 4:2 (80.‘). Doch noch war nicht Schluss und noch einmal kamen die Gäste durch einen Fernschuss von Carvalheiro Santos Silva in den Winkel heran (4:3, 90.‘+2). Zu mehr sollte es dann aber nicht mehr für Ettelbrück reichen, das sich die Aufstiegsrelegation wohl abschminken kann. Käerjeng kehrt dagegen auf Platz 2 zurück.

Restprogramme