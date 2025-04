Sollte Mamer (in rot) am Sonntag gewinnen, wäre man aufgrund einer günstigen Konstellation aufgestiegen – Foto: Andjelko Markulin

EP: Mamer steht unmittelbar vor dem Aufstieg Mit einem Sieg gegen Mersch wäre alles klar – wichtige Duelle mit Blick nach unten in Steinsel und Rümelingen

Schlusslicht Sandweiler und Aufstiegsaspirant Bissen läuten bereits am Samstag den 26.Spieltag in der Ehrenpromotion ein. Dass der FC Atert dabei favorisiert sein wird, dürfte keine Überraschung darstellen. Sollten die Gastgeber nicht gewinnen, stünden sie sicher als erster Absteiger fest – etwas womit man in der Flughafengemeinde aber schon seit Wochen rechnet und plant. Walferdingen ist seit dem Sieg in Käerjeng vollends im Rennen um den erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse. Gegner Etzella ließ nach einem Hoch zuletzt etwas nach, kann aber auch noch oben herankommen, so dass man sich ein Spiel mit offenem Ausgang erwarten kann. Das erwähnte Käerjeng (2.) steht in Berburg vor einer unbequemen Aufgabe. Beide Kontrahenten lieferten zuletzt nur wenig konstante bis schlechte Ergebnisse ab. Der Fusionsverein aus dem Südwesten sollte nur über die leicht besseren Karten verfügen. „Habe das Gefühl, dass das Elementarste bei solchen Entscheidungen vergessen wird“