EP: Mamer ist neuer Spitzenreiter

In der 64.‘ zog Scholl an der rechten Grundlinie entlang in die Mitte, bediente Kelmendi, der Berburg aus kürzester Distanz wieder in Führung bringen konnte (2:1). In der 82.‘ glichen die Hauptstädter per Elfmeter zum zweiten mal aus (2:2, Mendy), doch mit einem Akt des puren Willens setzte sich Houssam in der Nachspielzeit auf rechts im Strafraum gegen gleich mehrere Gegenspieler durch und schlenzte das Leder zum 3:2 ins lange Eck (90.‘+4).

Hin und her ging es im Tabellenmittelfeld zwischen Berburg und City, mit einem besseren Ende und späten Sieg für die Gastgeber. Nach einer schönen Seitenverlagerung von links in die Mitte und weiter auf den auf rechts heranstürmenden Houssam traf dieser in der 27.‘ zum 1:0 für den FC Berdenia. Bis fast zur Spielstunde hin blieb es bei diesem trügerischen Vorsprung, ehe City im Anschluss an einen Freistoß von Rechtsaußen das 1:1 köpfen konnte (59.‘, Dos Santos Lima).

In einer insgesamt intensiven aber ereignisarmen Partie luchste Sorgenkind Beggen Spitzenteam Käerjeng einen Punkt ab und dies war nicht einmal unverdient. Nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeber durch Dieye die erste dicke Torchance, doch er scheiterte am aus seinem Kasten eilenden Laiton. Auf der anderen Seite scheiterte Etoundi an Gonzalez, während Boutrif in der 24.‘ wiederum im Beggener Torwart seinen Meister fand. Derselbe Spieler sorgte per Foulelfmeter in der 36.‘ für das erste Tor der Partie (1:0).

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Kurz nach Wiederanpfiff schoss Siebenaler am rechten Pfosten im Anschluss an eine Ecke drüber, danach neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Den nächsten Elfmeter gab es für Beggen: Joker Younes Maziz trat an und machte das 1:1 (74.‘). Der ebenfalls eingewechselte Teixeira hatte am Ende noch zwei Gelegenheiten, schoss aber jeweils links daneben, so dass es beim Remis blieb. Wegen Meckerns flog in der Nachspielzeit Beggens Etoundi noch vom Platz (90.‘+7).