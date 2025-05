EP: Mamer hängt in der Warteschleife fest

Mamer schleppt sich Richtung Aufstieg. Bernardo brachte die noch nicht sorgenfreien Gastgeber nach Ballverlust der Gäste an der linken Strafraumgrenze mit einem Schuss aus spitzem Winkel in der 9.Minute mit 1:0 in Führung. Mendes glich in der 32.Minute nach einer tollen Kombination, einem feinen Pass von Teles Santos und über links frei in den Strafraum kommend aus (1:1). Zu mehr sollte es für die Gäste aber nicht reichen, die damit rechnerisch immer noch nicht sicher aufgestiegen sind. In der Nachspielzeit sah Lokalspieler Karaoui dann noch die gelb-rote Karte, Schifflingen bleibt knapp unter dem Strich.

Ein Doppelpack von Cox-Ashwood brachte Mersch gegen Steinsel in die Spur. Nachdem Mendes zuvor gleich zweimal am Pfosten gescheitert war, traf der erwähnte Stürmer in der 13.‘ nach Zuspiel von der Seite zum 1:0. In der 35.‘ kamen die Gäste dem Ausgleich nahe, als Dieme einen Freistoß an die Latte setzte. Und als auch Cunha das 1:1 nicht gelingen sollte, war Cox-Ashwood nach Flanke von Bresch erneut zur Stelle (2:0, 40.‘). Doch noch vor dem Dreh belohnte sich Steinsel durch ein Abstaubertor von Dieme, der einen Ball versenkte, den der Merscher Keeper nach Schuss von Cunha nicht festhalten konnte (2:1, 45.‘+1).

Zu Beginn der 2.Halbzeit prüfte Bresch ebenfalls das Aluminium. In der 67.‘ war Olm dann mit dem 2:2 zur Stelle. Der FC Marisca bäumte sich aber wieder auf und ging in der Schlussphase durch einen von Bresch verwandelten Elfmeter wieder in Führung (3:2, 85.‘). In der Nachspielzeit machte Donlefack nach Assist von Neves den Deckel auf den Heimsieg (4:2, 90.‘+1).

