EP: Mamer empfängt Bettemburg zum Topspiel Wegweisendes Medernach – CSG +++ Spitzentrio vor lösbaren Aufgaben +++ Canach stellt Rodange auf die Probe

Will sich Rümelingen unmittelbar vor der Winterpause endgültig im Aufstiegsrennen anmelden, dann ist am Sonntag ein Sieg in Bissen Pflicht. Der FC Atert verlor seine letzten drei Begegnung zwar, konnte zuvor aber gegen Schifflingen gewinnen – eine Warnung für Rümelingen aber auch ein Zeichen, wie unberechenbar die Ehrenpromotion ist.

Berburg hält sich zwar noch oben in der Tabelle, doch die Konstanz fehlte in den vergangenen Wochen. Ein Sieg gegen Schlusslicht Schieren sollte dennoch drin sein. Sehr viel enger gestaltet sich das Duell knapp oberhalb der Abstiegszone zwischen Medernach und Grevenmacher. Der FC Blo-Wäiss liegt nur zwei Punkte vor seinem Gast und Tabellennachbarn CSG, bis in die untere Relegationszone ist es auch nicht weit. Die Entwicklung der Ergebnisse der letzten Wochen spricht aber für Medernach, das zudem seine Heimschwäche langsam aber sicher abzustellen scheint.

„Drei Punkte gegen Grevenmacher wären wichtig“

„Seit der Länderspielpause konnten wir sieben Punkte holen. Wir haben unser System umgestellt und treten anders auf“ erklärte uns der Medernacher Trainer Olivier Lickes die Ursachen des Aufwärtstrends seiner Mannschaft in den vergangenen Spielen. „Drei Punkte gegen Grevenmacher wären wichtig, um im gesicherten Mittelfeld der Tabelle überwintern zu können.“

Angesprochen auf die vermeintliche Heimschwäche meinte er: „Es gab wohl mentale Gründe, dass wir viele Heimspiele mit 0-1 verloren haben. In all diesen Begegnungen hätte es ein Junge oder ein Mädchen werden können, wie man so schön sagt. Als wir dann hinten lagen, setzten sich viele Spieler selbst zu sehr unter Druck. Hätten wir damals unsere Hausaufgaben gemacht, würden wir nicht da stehen, wo wir uns aktuell befinden.“

Spitzenreiter Mersch steht in Steinsel vor einer nur offenbar einfachen Aufgabe. Die Nullnummer vom Montag gegen Medernach belegt, dass im Unterhaus jeder gegen jeden mithalten kann, doch Steinsel wartet wettbewerbsübergreifend mittlerweile seit dem 24.September auf einen Sieg, so dass der FC Marisca dennoch die bessere Ausgangsposition besitzen dürfte. Die Kontrahenten Canach und Rodange trennen vor dem 15.Spieltag nur vier Punkte, die Trends der letzten Partien sprechen für den Absteiger, der mit einem Sieg an den Aufstiegsrängen dranbleiben könnte. Junglinster arbeitete sich trotz Tabellenplatz 13 im Power Ranking nach oben, hat aber mit Schifflingen den Tabellenzweiten und damit einen sehr schweren Brocken aus dem Weg zu räumen.

Das Topspiel findet am Wochenende in Mamer statt, wo der Tabellenvierte aus Bettemburg beim Sechsten zu Gast sein wird. Ein Sechs-Punkte-Spiel, bei dem die Gastgeber zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf einen Aufstiegsaspiranten treffen werden und in dem man unter größerem Druck stehen dürfte als Bettemburg, ist man doch fast zum Siegen verdammt, will man noch eine realistische Chance auf den angestrebten Aufstieg behalten. Immerhin konnte Mamer sich in den vergangenen Spielen fangen, dies gelang Bettemburg aber ebenso.

Luxembourg City konnte Ähnliches realisieren und hat nach schwierigem Saisonbeginn eine beachtliche Aufholjagd hingelegt und seit Anfang Oktober nur ein einziges Spiel verloren. Da scheint das Gastspiel bei den Yellow Boys aus Weiler gerade recht zu kommen, der letzte Erfolg der Hausherren datiert vom 23.Oktober, wobei es zu beachten gilt, dass man in dieser Zeit mit Berburg, Bettemburg und Rümelingen drei Aufstiegsaspiraten gegenüberstand.

Am Sonntag