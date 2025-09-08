EP: Lorentzweiler und Steinsel noch ohne Punkte

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Der 4.Spieltag in der Ehrenpromotion begann am Freitag mit einem 2:1-Erfolg für Gastgeber Fola im Duell der Absteiger gegen Bettemburg. Mit demselben Ergebnis setzte sich Berburg einen knappen Tag später nach zwei frühen Treffern (0:1, 5.‘, 0:2, 12.‘) in Ettelbrück durch und ließ sich auch durch das Anschlusstor der Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel nicht aus der Bahn werfen. Der FC Berdenia ist damit aufgrund der Anzahl an erzielten Toren Monnerichs Verfolger Nummer eins. Absteiger Wiltz ist nach dem 3:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Beles eines von insgesamt sechs Teams, die 9 Punkte auf dem Konto haben. Der FC The Belval konnte das Spiel dabei eine Halbzeit lang ausgeglichen gestalten, doch als Raddas (1:0, 48.‘) mit dem Kopf und Franco (2:0, 50.‘) ein Doppelschlag gelang, war der Bann gebrochen.

Trotz eines Comebacks nach einem 0:2-Rückstand durch zwei Schmitz-Treffer zog Mersch gegen Rümelingen mit 2:3 den Kürzeren, da Diallo in der Schlussphase der Siegtreffer gelang, als er völlig alleine am langen Pfosten traf (2:3, 83.‘). Der FC Marisca tritt damit auf der Stelle während Rümelingen sich über drei von vier möglichen Siegen freut. Schlussicht Lorentzweiler machte eine halbe Stunde lang vieles richtig, ging durch ein Kopfballtor von Lopes in Führung (0:1, 18.‘), doch danach glitt einem die Partie nach einem Walferdinger Doppelschlag aus den Händen, das schließlich mit 4:1 gewinnen konnte.

Thunus: „bei Umschaltsituationen nicht schnell genug reagiert“

Alain Thunus, Trainer von Lorentzweiler: „Das Spiel ist in wenigen Worten zusammengefasst. Wir kamen gut in die Begegnung, doch dann haben wir die Kontrolle verloren. Das hatte man so nicht kommen sehen. Aus ganz einfachen Situationen heraus haben wir uns ausschalten lassen. Walferdingen hatte dann das nötige Spielglück. Als wir aus der Halbzeitpause kamen, haben wir versucht, näher an den Gegenspielern zu stehen. Wir wollten weiter Druck aufbauen, obwohl wir auch gut organisiert bleiben wollten. Wir hatten nicht mehr so klare Torchancen, waren aber gut im Spiel und dominant. Wir wurden eiskalt bestraft, wobei ich dann sagen muss, dass Walferdingen das sehr gut gemacht hat während wir uns nicht gut genug anlegten.

Wir bekamen das dann nicht mehr ausgebügelt. Unser Spiel war aber nicht vergleichbar mit denen gegen Ettelbrück oder Monnerich, als wir dauernd unter Druck standen. Am Samstag war es so, dass wir bei Umschaltsituationen nicht schnell genug reagiert haben und so wurden wir ausgekontert. Wir müssen jetzt verstehen, dass es nicht reicht, während 25 oder 30 Minuten ein gutes Spiel zu absolvieren, sondern über 90 Minuten diszipliniert, organisiert, aggressiv und vor allem bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Das ist das Leben in der Ehrenpromotion. Wir haben zuletzt mehrfach umgestellt, aber dann wird immer ein anderer individueller Fehler bar bezahlt.“

Nach zwei Siegen in den ersten zwei Saisonspielen ist Luxembourg City nach der Pleite beim FC Koeppchen, der zweiten in Folge, wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Monnerich wurde seiner Favoritenrolle nach einem Kopfballtor von Konte früh gerecht (1:0, 6.‘), brauchte aber bis zur 72.Spielminute, ehe man den Heimsieg gegen Steinsel unter Dach und Fach bringen konnte. Mit erst einem Punkt ist Schifflingen in den Startblöcken hängengeblieben. Gegen Feulen setzte es eine 0:2-Heimniederlage, die sogar hätte höher ausfallen können, da Carvalheiro nach einer halben Stunde einen Elfmeter verschoss.

