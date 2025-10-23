EP: Leader Wiltz steht vor einer nächsten Reifeprüfung

Der Sonntag im Unterhaus lässt sich nicht weniger interessant an. Für Ettelbrücks Trainer Aurélien Terrier gibt es ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Club Résidence Walferdingen. Die Formentwicklung spricht dabei für den FC Etzella, Walferdingen kannte zuletzt ein Auf und Ab in seinen Resultaten. Sorgenkind Schifflingen empfängt ein wiedererstarktes Monnerich zur Unzeit zu einem Derby, bei dem die Gäste Favorit sein werden. Was Schifflingen umsetzen muss, um doch zu etwas Zählbarem zu kommen, wollten wir von Trainer Séraphin Ribeiro wissen.

Bereits am Freitag kommt es in Mersch zu einen sehr wichtigen Duell gegen den FC Koeppchen, bei dem es um Punkte im Tabellenkeller geht. Es treffen die zwei in den letzten Wochen schwächsten Teams der 2.Liga aufeinander, beide holten aus ihren vergangenen fünf Partien bei vier Niederlagen nur einen Sieg.

„Nach unserer Niederlage gegen Steinsel haben wir natürlich einen mentalen Rückschlag erlitten, deshalb arbeiten wir diese Woche in diesem Bereich. Natürlich immer mit meiner Spielidee, die ich meinen Spielern vermittle und die wir täglich beim Training verbessern. Der Großteil des Teams wurde im Vergleich zur letzten Saison erneuert, zu etwa neunzig Prozent. Es gibt Automatismen, die noch nicht ganz klappen, wir sind noch nicht bei hundert Prozent. Die Zeit drängt, weil die Ergebnisse momentan nicht zu unseren Gunsten ausfallen. Dennoch habe ich großes Vertrauen in meine Spieler. Ich weiß, dass Qualität auf individuellem Plan vorhanden ist, ebenso wie auf kollektivem.

Ich verlange von ihnen bei den Partien im Liga-Rhythmus konstanter zu sein. Die Liga ist anspruchsvoll und offen für alle. Jeder kann jeden schlagen, genau das macht sie interessant. Es gibt ehrlich gesagt keine großen Unterschiede zwischen dem Ersten und dem Letzten. Der Erste kann den Letzten schlagen, genauso wie der Letzte den Ersten schlagen kann. Es ist eine sehr interessante Liga. Was werde ich also tun, um Monnerich zu schlagen? Ich werde meine Spieler auffordern, kreativer, kämpferischer und auf dem Platz sehr solidarisch zu sein. Das wären die wichtigsten Elemente, um Monnerich entgegenzutreten, vor allem, weil wir zuhause spielen.

Das Gros unserer Punkte haben wurde zuhause geholt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns. Es geht darum, da fortzufahren und weiterhin zuhause Punkte zu sammeln, egal gegen welchen Gegner. Dabei gilt es, den Gegner zu respektieren, aber auf dem Platz auch nicht zu sehr. Wir spielen so, wie wir spielen können, so, wie wir spielen sollen, und so, wie wir es kennen, indem wir unsere Mittel, unsere Stärken einsetzen und die Individualität dem Kollektiv unterordnen. Ich denke, wir haben eine starke Mentalität und ich glaube, dass es klappen kann. Die Schlüsselwörter sind Kreativität, Solidarität und Kampfgeist.“

Auf dem Papier sollte Absteiger Fola gegen Steinsel über die besseren Karten verfügen, der Trend spricht jedoch im Moment für den FC Alisontia. Es könnte entsprechend enger zugehen, als der Blick auf die Tabelle nahelegt. Beles hofft in einem schwierigen Heimspiel gegen Luxembourg City auf weitere Zähler im Abstiegskampf. Bettemburg empfängt als heimstärkstes Team der Liga den Tabellendritten Berburg zu einem offenen Duell.

Völlig entgegengesetzt verliefen die Entwicklungen von Feulen und Lorentzweiler. Appliziert man den Spruch „the trend is your friend“, dann ist der FCL Favorit, doch auswärts ist Lorentzweiler noch ohne jeglichen Zähler, zudem muss man auf ungewohntem Kunstrasen antreten. Das Spitzenspiel bestreitet einmal mehr Leader Wiltz. Der Gast aus Rümelingen wird die rund 85 Kilometer lange Reise gen Norden nicht chancenlos antreten, muss für einen Punktgewinn aber seine Ergebnisschwankungen in den Griff bekommen.

Am Freitag