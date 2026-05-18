EP: Leader geht im Topspiel unter und bliebt trotzdem ganz oben!

Symbolbild – Foto: Thies Meyer

Der 29.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Es gab sie auch am vorletzten Spieltag nicht, die Partien in der Ehrenpromotion, in denen es in Sachen Tabelle, Aufstieg und Abstieg um nichts mehr ging! Oben bleibt es weiter und bis zum letzten Tag äußerst spannend. Für Wiltz ist nach dem 5:0-Sieg gegen Absteiger Schifflingen von Platz 1 bis 5 immer noch alles möglich. Von Seiten der Gäste war es vergangene Woche die Information, dass Trainer Ribeiro aus persönlichen Gründen vorzeitig aus seinem Amt scheidet, bis zum Saisonende wird Samuel Dog beim Fusionsverein an der Seitenlinie stehen. Nach einer torlosen 1.Halbzeit ging Fola kurz nach der Pause gegen Mersch per Kopfballtor in Führung, ehe Cabral kurz danach seine Farben zum wiederholten Mal vor einem Gegentor bewahrte. In der Schlussphase glich Mersch per Elfmeter aus und hatte Glück, dass er wiederholt werden musste: beim ersten Versuch war Pinho nämlich am Fola-Keeper gescheitert. Tief in der Nachspielzeit gab es dann auch einen Elfer für Fola, den Drif zum Sieg verwandelte (2:1, 90.‘+7).

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Beles traf gegen Walferdingen nach einer Viertelstunde nur den Posten, unmittelbar vor Schluss versenkte Toptorschütze Macedo das Leder zum 0:1 und hält den FC Résidence damit im Aufstiegsrennen. Am letzten Spieltag haben die Gäste es gegen Bettemburg in der eigenen Hand, in die Aufstiegsrelegation vorzurücken. Was in besagtem Bettemburg los war bedarf einer nähere Analyse. Dass der Tabellendritte gegen den Leader mit 8:0 gewinnt ist zumindest bemerkenswert. Eine kleine Rolle dürfte dabei die rote Karte für Etzella-Keeper Michels nach einer halben Stunde beim Stand von 1:0 gespielt haben, der aus seinem Sechzehner kam, um einen Angriff der Gastgeber regelwidrig zu unterbinden. Der erst achtzehnjährige Ersatzkeeper Da Cruz musste beim folgenden Freistoß sofort hinter sich greifen und wurde in der Folge von seinen Vorderleuten immer wieder im Stich gelassen: die Ettelbrücker Abwehr stand ihren Gastgebern oft nur Spalier.

De Almeida Costa: „Es war kein Einbahnstraßenfußball“

SCB-Trainer Nuno de Almeida Costa: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die rote Karte für den Ettelbrücker Keeper war natürlich eine Schlüsselszene. Am Ende hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können. Die Mentalität hat den Unterschied gemacht in dieser Partie, die wichtig für beide Teams war. Wir kamen gut rein, waren gut organisiert und haben von den Ettelbrücker Fehlern profitiert. Nach jedem erzielten Treffer wurden wir noch stärker. Doch Etzella war auch motiviert und sie haben durchaus versucht, Fußball zu spielen. Es gelang uns aber, die Räume zuzustellen. Es war kein Einbahnstraßenfußball.“

Feulen gewann zwar mit 2:1 gegen den FC Koeppchen, dennoch ist der Aufstiegszug für die USF definitiv abgefahren. Rümelingen lag im Südduell gegen Monnerich bereits mit 2:0 in Führung, als die Gäste mit Ouhafsa einen Spieler aufgrund eines Platzverweises verlor (60.‘). Gleich danach erhöhten die Hausherren, um am Ende mit 5:0 zu gewinnen und den direkten Aufstieg noch im Auge zu behalten. Am 30.Spieltag geht es für Rümelingen nach Wormeldingen. Keine Tore in der 1.Halbzeit, deren sechs in der zweiten: das war das Fazit nach dem Derby zwischen Lorentzweiler und Steinsel, das mit 5:1 an die Gastgeber ging, die damit weiter Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt hegen können. Verlass war beim klaren Heimsieg auf Borges Furtado, dem ein Hattrick gelang. Berburg ging gegen City zwar früh in Führung, verlor aber nach zwei Mendy- und zwei Vajente-Toren mit 2:5, womit sich auch die Gäste noch Resthoffnungen auf die Aufstiegsrelegation erhalten.