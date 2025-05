EP: Käerjeng schafft den direkten Wiederaufstieg

Aufsteiger Mamer und Absteiger Sandweiler trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Tavares Borges brachte die Gäste nach einer schönen Finte in der 16.Minute mit einem präzisen Diagonalschuss in Führung, vorbereitet von Malick Timite (0:1). Doch Mamer antwortete schnell: Baillet erzielte in der 21.' mit einem Flachschuss unten rechts ins Eck den Ausgleich nach einem Assist von da Costa Batista (1:1). In der 2.Halbzeit drehte Mamer das Spiel durch eine Granate aus dem Rückraum von Khemici (2:1, 61.'). In der Nachspielzeit kam Sandweiler dann zum unerwarteten Ausgleich, als Mamer im Anschluss an eine Ecke ein Eigentor unterlief (2:2, 90.'+6).

Nach dem 2:2 in Steinsel war für Luxembourg City in Sachen Aufstiegsrelegation nichts mehr zu machen. Dieme brachte die Gastgeber in der 35.' nach einer präzisen flachen Hereingab von links mit 0:1 in Führung. Ein Elfmeter in der 81.', erneut von Dieme verwandelt, schien die Entscheidung zu bringen (0:2), doch in der Schlussphase drehten die Gäste auf: Furtado Mendonça verkürzte in der 90.' aus rund 15 Metern, bevor Stelvio Cruz Rosa mit einem halbhohen Schuss aus ähnlicher Distanz in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (2:2, 90.'+4)

