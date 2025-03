EP: Käerjeng nach Kantersieg zurück an der Spitze

Nur 180 Sekunden später klingelte es schon wieder: De Sousa hatte alle Zeit der Welt, um aus zwälf Metern zentraler Position ins linke Eck abzuziehen (5:0, 60.‘). Derselbe Spieler legte 6 Minuten später das 6:0 nach einem mustergültigen Konter nach (66.‘). Zu viel Platz hatte Käerjeng beim 7:0 durch Dieye, der von links ins lange Eck schoss (81.‘). Fast identisch war das 8:0 von Lourenco (87.‘) während Bayili in der Nachspielzeit per Elfmeter den Endstand von sage und schreibe 9:0 herstellte (90.‘+2).

So wenige Tore in Berburg fielen, so viele wurden am Freitag in Käerjeng erzielt und diese allesamt für die Gastgeber. Schon nach 2 Minuten köpfte Carolei im Anschluss an eine Ecke von links das 1:0, 4 Zeigerumdrehungen später drückte Dieye nach einem fatalen Fehlpass der Sandweiler Abwehr das Leder nach Zuspiel von links ins offene Tor (2:0, 6.‘). In der 13.‘ stocherte Boutrif das Leder nach Pass von der linken Grundlinie aus fünf Metern zum 3:0 über die Linie. Die 2.Halbzeit sollte noch fataler für das Schlusslicht werden. In der 57.‘ war Boutrif erneut zur Stelle und köpfte eine Flanke von links zum 4:0 in die Maschen.

Eine weitere Umschaltsituation auf der anderen Seite ließ Etzella frei vor dem Gästetorwart auftauchen, dieser wehrte zunächst ab, war dann aber bei Kyerehs Nachschuss machtlos (1:1, 38.‘). Mitte der 2.Halbzeit war es dann Pitisci, der nach guter Vorarbeit von Ermindo das Neves sich am rechten Strafraumeck ein Herz nahm und unnachahmlich oben links in den Winkel zum entscheidenden 1:2 traf (65.‘).

Ettelbrücks Negativtrend hält weiter an. Nach drei Unentschieden in Folge zog man gegen Aufsteiger Luxembourg City zuhause den Kürzeren, behält aber dennoch Restchancen auf die oberen Barrageplätze, genau wie der Gegner vom Sonntag. Nach einer schnellen Umschaltaktion und einer hohen Flanke von links sah Ettelbrücks Keeper beim 1:0 durch Mendy nicht gut aus (32.‘).

Nach der Pause wurde die Partie nicht wirklich besser. Es gab kaum Nennenswertes zu berichten, ehe Etundi im Fünfmeterraum einen vom Torwart parierten Ball im Nachschuss zum 1:1 über die Linie drückte (59.‘). Kurz darauf zielte Wormeldingens Peixoto Rodrigues etwas zu hoch und auch in der Nachspielzeit schossen die Gastgeber zweimal über das Tor. Mit der allerletzten Aktion der Partie gelang den Gästen um ein Haar noch das 1:2, doch sie scheiterten an einem tollen Reflex von Keeper Djalo (90.‘+7).

In einer insgesamt mäßigen Partie fand Beggen besser rein, liess aber nach einer halben Stunde nach, so dass der FC Koeppchen begann, sich dem 1:0 anzunähern, welches in der 34.‘ durch Gomes Tavares fiel, als Beggen den Ball hinten nicht herausbekam und er im Rücken der Verteidigung so stramm abzog, dass der Avenir-Keeper machtlos war, auch wenn er noch mit der Hand an den Ball kam (1:0, 34.‘). Ein Schuss von Verissimo Lima aus fünf Metern strich auf der anderen Seite knapp am linken Lattenkreuz vorbei.

Das Duell der Absteiger Mersch und Schifflingen bot zunächst ebenfalls nur Magerkost, doch in der 38.‘ wurde es in Strafraum der Gäste wild, als das Leder bis an den rechten Pfosten durchrutschte, wo Meyong zunächst am Keeper scheiterte, der Ball aber in die Mitte zu De Oliveira Varela sprang, der zum 1:0 ins offene Tor traf. Eine tolle Flanke von rechts köpfte Bresch in der Nachspielzeit zum 2:0 in die Maschen (45.‘+5), zuvor hatte Gästespieler Angeletti bereits die Ampelkarte gesehen (43.‘).

In der Anfangsphase der 2.Hälfte kamen die Gäste jedoch durch einen von Karaoui verwandelten Handelfmeter auf 2:1 heran (56.‘). Mersch spielte mit dem Feuer und wurde in Überzahl bestraft, Bernardo köpfte in der Schlussphase eine von links getretene Ecke zum 2:2 ins Netz (83.‘). Doch die Gastgeber rappelten sich auf und nach etwas Ping Pong im Fünfmeterraum nach einem Eckball stocherte Bresch das Leder zur Entscheidung über die Linie (3:2, 86.‘).