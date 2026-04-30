EP: höchste Spannung in Esch und Rümelingen

Ettelbrück gastiert bei Fola Esch – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Walferdingen tritt bereits am Donnerstagabend in der Favoritenrolle in Schifflingen an und dürfte dabei auf einen hochmotivierten Kapitän Patrick Macedo zurückgreifen, der zuletzt gegen Mersch sein 200.Spiel für den FC Résidence bestritten hatte. Spannender dürfte es am Sonntag vor allem auf dem Escher „Gaalgebierg“ werden, wo Tabellenführer Ettelbrück mit der etwas besseren Bilanz aus den vergangenen Wochen beim Fünften Fola antritt. Aufsteiger Beles braucht noch einen Punkt, um den direkten Klassenerhalt mathematisch abzusichern. Gegen den FC Koeppchen kann dieser drin sein, doch die Wormeldinger befinden sich in einer ordentlichen Form und werden versuchen, ihr Punktekonto mit Blick nach unten aufzustocken. Bei Bettemburg (2.) stotterte der Motor in letzter Zeit etwas, ausgerechnet jetzt kommt ein formstarkes Monnerich. Es bleibt also spannend in der Ehrenpromotion.

Feulen, immer noch in Reichweite der Aufstiegsregion, und seine Gäste aus Steinsel finden sich in der Formtabelle weit unten wieder. Der FC Alisontia steht mächtig unter Druck, nur im Falle eines Sieges bestehen noch minimale Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Entsprechend könnte an diesem Wochenende eine erste Entscheidung in der ansonsten so engen 2.Liga fallen. Rümelingen gab kürzlich die Verpflichtung von Stefano Bensi als neuen Trainer bekannt. Auf dem grünen Rasen holte man nur einen Sieg aus den letzten fünf Partien. Es wird also schwer gegen ein Luxembourg City, das seit zwei Wochen wieder in der Spur ist und hochmotiviert in die Schlussphase der Saison geht. Berburg hat auch noch kleine Chancen auf Platz 2, tritt aber bei einem formstarken Lorentzweiler an, das durchaus noch an das rettende Ufer herankommen kann. Diesen hat Mersch nämlich inne, das aber ein schweres Gastspiel beim Tabellendritten Wiltz bestreitet.