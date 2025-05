EP: Highlight Käerjeng – Mersch eine Art Finale

Der FC Koeppchen kann sich in Ettelbrück den Feinschliff für die Abstiegsrelegation holen, in der man am 31.Mai oder 2.Juni antreten wird. Eigentlich ist das Topspiel Käerjeng – Mersch kein echtes Finale, da man nicht im direkten Duell um das gleiche Ziel spielt. Und dennoch: mit einem Heimsieg würde Käerjeng nach nur einem Jahr in die BGL Ligue zurückkehren, sollte sich der FC Marisca behaupteten, könnte man im Idealfall nach einer komplizierten Saison tatsächlich noch in die Aufstiegsrelegation kommen.

Auch Schifflingen kann in Berburg für das Relegationsspiel gegen den Abstieg Erkenntnisse sammeln. Nach dem Abstieg von Beggen und dem Ausscheiden von Walferdingen aus dem Rennen um einen Platz in der Aufstiegsrelegation wird dieses Derby nur noch statistischen Wert haben. Steinsel konnte den Klassenerhalt feiern und trifft auf ein Luxembourg City, das weiter um Rang 4 mitspielt und mit drei Siegen in Serie über eine leicht bessere Ausgangslage für das Duell am Sonntag beim FC Alisontia verfügt. Meister Mamer wird gegen Schlusslicht Sandweiler klarer Favorit sein.