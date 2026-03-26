EP: Gipfeltreffen zwischen Rümelingen und Bettemburg

Rümelingen (dunkle Trikots) empfängt Bettemburg – Foto: Andjelko Markulin

In Wormeldingen bekommt man es am Sonntag mit Etzella zu tun, eine durchaus schwierige Aufgabe um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Ettelbrück braucht nämlich die Punkte ebenfalls im Rennen um den Aufstieg. Monnerich empfängt Walferdingen. Der Trend lässt auf ein offenes Spiel schließen, mit leichten Vorteilen für die Gäste. Luxembourg City wird gegen Schifflingen favorisiert sein. Berburg – Fola hat den Hauch eines Topspiels, die vergangenen Wochen liefen für die Escher suboptimal, so dass der FC Berdenia über die besseren Karten verfügen dürfte, sofern man in der unberechenbaren Ehrenpromotion überhaupt Tipps angeben kann.

Lorentzweiler hat am vergangenen Woche für eine Überraschung gesorgt, doch mit Beles kommt ein äußerst formstarker Gegner ins Alzette-Tal. Das Gipfeltreffen bestreiten der Leader Rümelingen und der Zweite Bettemburg, das zu einem Höhenflug angesetzt hat. Aus diesem Grund kann man in einem offenen Spiele leichte Vorteile auf Seiten der Gäste ausmachen. Feulen und Wiltz begegnen sich ebenfalls um Zähler im Aufstiegsrennen, auch in dieser Partie ist der Ausgang offen. Erst am 8.April stehen sich Steinsel und Mersch gegenüber.