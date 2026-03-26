 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

EP: Gipfeltreffen zwischen Rümelingen und Bettemburg

Berburg - Fola um wichtige Punkte im Aufstiegskampf, Seinsel - Mersch erst am 8.4.

von Paul Krier · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser
Rümelingen (dunkle Trikots) empfängt Bettemburg
Rümelingen (dunkle Trikots) empfängt Bettemburg – Foto: Andjelko Markulin

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In Wormeldingen bekommt man es am Sonntag mit Etzella zu tun, eine durchaus schwierige Aufgabe um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Ettelbrück braucht nämlich die Punkte ebenfalls im Rennen um den Aufstieg. Monnerich empfängt Walferdingen. Der Trend lässt auf ein offenes Spiel schließen, mit leichten Vorteilen für die Gäste. Luxembourg City wird gegen Schifflingen favorisiert sein. Berburg Fola hat den Hauch eines Topspiels, die vergangenen Wochen liefen für die Escher suboptimal, so dass der FC Berdenia über die besseren Karten verfügen dürfte, sofern man in der unberechenbaren Ehrenpromotion überhaupt Tipps angeben kann.

Lorentzweiler hat am vergangenen Woche für eine Überraschung gesorgt, doch mit Beles kommt ein äußerst formstarker Gegner ins Alzette-Tal. Das Gipfeltreffen bestreiten der Leader Rümelingen und der Zweite Bettemburg, das zu einem Höhenflug angesetzt hat. Aus diesem Grund kann man in einem offenen Spiele leichte Vorteile auf Seiten der Gäste ausmachen. Feulen und Wiltz begegnen sich ebenfalls um Zähler im Aufstiegsrennen, auch in dieser Partie ist der Ausgang offen. Erst am 8.April stehen sich Steinsel und Mersch gegenüber.

Am Sonntag

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am 8.April

Mi., 08.04.2026, 20:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

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