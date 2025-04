EP: Gipfeltreffen Käerjeng – Mamer

Käerjeng tat sich am Mittwoch schwer gegen Rümelingen und hatte trotz dreimaliger Führung bei langer Nachspielzeit das Glück des Tüchtigen, als ein Tor der Gäste in der 90.‘+9.Spielminute aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Lecomtes Führung (1:0, 8.‘) konnten so Maison (1:1, 22.‘) und Diallo (1:2, 34.‘) zwar drehen, doch per Elfmeter kamen die Hausherren kurz vor der Pause zurück (2:2, 41.‘). Diese erneute UNK-Führung (3:2, 66.‘) egalisierte Maison (3:3, 81.‘) ehe Joker Do Rosario Käerjeng den Sieg bescherte (4:3, 90.‘).

Der 23.Spieltag

Beggen, das auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist, begrüßt am Sonntag Stadtrivale Luxembourg City zu einem Duell, in dem die Gäste favorisiert sein werden. Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen den FC Avenir (s.o.) bekommt Schifflingen die Gelegenheit, sofort nachzulegen, da man Schlusslicht Sandweiler zu einem wegweisenden Duell empfängt. Für Mersch läuft es seit Wochen gut und so wird man gegen ein im Abwind befindliches Feulen als Favorit antreten. Ein weiteres wichtiges und auch offenes Duell im Tabellenkeller bestreiten Wormeldingen und Rümelingen, die am Mittwoch beide ohne Sieg blieben (s.o.).

Canach nicht mit Abbruch einverstanden

Zwischen Ettelbrück und Canach dürften die Gäste über die leicht besseren Karten verfügen. Doch den FC Jeunesse beschäftigt z.Z. auch noch der Spielabbruch vom vergangenen Sonntag. Aus Vereinskreisen hieß es FuPa gegenüber, dass man nicht mit dem Abbruch gegen Käerjeng einverstanden sei und diesen in Frage stelle. Man warte z.Z. auf eine Rückmeldung des Verbandsgerichts.

Das ebenfalls von dieser Entscheidung betroffene Käerjeng trifft an diesem Wochenende zum absoluten Spitzenspiel auf Tabellenführer Mamer. Die gnadenlose Effizienz, der leicht bessere Formverlauf sowie die Erfahrung sprechen in dieser Partie zugunsten des Spitzenreiters. Berburg darf sich in seinem Heimspiel gegen Steinsel nicht vom Tabellenbild täuschen lassen, der FC Alisontia ist aktuell als etwa gleichstark einzuschätzen. Nach mässigem Rückrundenauftakt ist Bissen wieder im Aufwind, wird gegen Walferdingen aber nicht von einem Selbstläufer ausgehen können.