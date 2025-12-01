EP: Fola setzt sich ab, Rümelingen neuer Zweiter

Was am Wochenende los war

Ehrenpromotion wie sie leibt und lebt – mal wieder! Fola kam am Samstag etwas besser in das Topspiel gegen Walferdingen, das dann aber die Sache in den Griff bekam und in der Schlussphase der 1.Halbzeit nicht unverdient in Führung ging (0:1, 40.‘). Auf schwerem Untergrund kamen die Gastgeber zum nicht unumstrittenen Ausgleich, Walferdingen hatte zuvor ein Foulspiel moniert. Nach einem individuellen Abwehrfehler der Gäste legte die „Doyenne“ schnell nach und gewann dadurch mit 2:1, auch wenn Walferdingen nach dem Rückstand nicht aufgab. Zwischen Schifflingen und Mersch gab es am Sonntag ein 2:2, welches aber durchaus bemerkenswert ist, da die Gastgeber nach elf Minuten Kiambu bereits mit rot verloren. Mersch ging zwar in Führung, doch in Unterzahl und durch einem Doppelpack von Mabika, darunter ein direkt verwandelter Freistoß, drehten die Hausherren das Spiel nach der Pause. Schmitz gelang aber kurz nach dem 2:1 der Ausgleich zum abschließenden 2:2. Ob es ein gewonnener oder verlorener Punkt für Schifflingen war wollten wir von Trainer Seraphin Ribeiro wissen:

Ribeiro: „ja, ich bin froh, einen Punkt geholt zu haben“

„Die ganze Woche über haben wir uns vorbereitet, um die drei Punkte zu holen. Mersch ist eine Mannschaft, die einen Punkt hinter uns lag und die auf unserer Höhe sein sollten, da wir zuhause spielten, wo wir seit Saisonbeginn eigentlich gut waren, obwohl wir einige Niederlagen hinnehmen mussten. Die meisten Punkte holten wir zuhause. Zu Beginn des Spiels haben wir also tatsächlich um die 3 Punkte gespielt. Alles lief gut, wir hatten mehrere Chancen und standen gut. Dann gab es in der 11.Minute eine Spielsituation, die alles durcheinanderbrachte: einer meiner Spieler foulte einen Gegner, der allein aufs Tor zulief. Der Schiedsrichter pfiff das Foul und zeigte die rote Karte, wodurch wir mit zehn gegen elf spielen mussten. Die Moral sank ein wenig, aber ich versuchte, meine Truppe neu zu motivieren.

Wir rissen uns zusammen und verdoppelten unsere Anstrengungen und geben das initiale Projekt nicht auf. Leider kassierten wir kurz vor der Pause das 0:1. Ich habe dann beschlossen, mein Spielsystem zu ändern. Wir gingen mit dem Ziel in die 2.Halbzeit, Punkte zu holen. Es gelang uns, das 1:1 zu erzielen und dann das 2:1 zu machen, da wir enorme Anstrengungen unternahmen. Mersch versuchte ja auch, seine Vorteile in Überzahl zu nutzen. Sie drückten uns und hatten durchaus ein wenig Pech im Angriff. Wir hatten nach dem 2:1 auch einige Chancen, doch leider machten wir das Spiel nicht zu. Wir fanden uns in einer Situation wieder, in der wir enorm litten.

Mersch glich nach einem kleinen Durcheinander in unserem Strafraum aus. Im Laufe des Spiels haben wir immer noch an den Sieg geglaubt. Am Ende der Partie haben wir gesagt, dass der Punkt angesichts der Umstände dennoch wertvoll ist. Mersch zog nämlich nicht an uns vorbei. Um die Frage zu beantworten: ja, ich bin froh, einen Punkt geholt zu haben, denn wir haben viel Energie investiert und große Anstrengungen bei schwierigen Bedingungen unternommen. Ich gratuliere den Jungs zu ihrem Kampfgeist. Hätten wir die rote Karte nicht bekommen, wären wir wirklich auf die 3 Punkte gegangen.“

Für einen wahren Paukenschlag sorgte das zuletzt formstarke Beles, das Topteam Etzella nach einer torlosen 1.Halbzeit mit 4:1 nach Hause schickte. Bettemburg fand lange den Weg nicht ins Tor seiner Gäste vom FC Koeppchen. Erst in der Schlussphase netzte Da Costa Ramos doppelt zum 2:0-Heimsieg des Absteigers, der in einer äußerst engen Tabelle den Wiederaufstieg wieder ins Visier nehmen kann. Völlig unter die Räder geriet Monnerich in Feulen. Nach einer guten Stunde lag man bereits mit 4:0 im Hintertreffen, als Ouhafsa zu allem Überfluss noch gelb-rot sah (65.‘). Die Gastgeber legten noch zwei Treffer nach um den Sechserpack perfekt zu machen und können weiter vom erstmaligen Aufstieg in die BGL Ligue träumen. Herausragender Akteur war Leonardo Carvalheiro Santos Silva, dem ein Hattrick gelang.

Rümelingen ist im Aufstiegsrennen der Gewinner des 14.Spieltages: der standesgemäße 4:1-Heimerfolg über Schlusslicht Steinsel katapultierte die USR auf Tabellenplatz 2! In Lorentzweiler war die Partie gegen Luxembourg City nach 25 Minuten eigentlich schon gelaufen: einem frühen Doppelschlag der Gäste (0:1, 3.‘, 0:2, 6.‘) folgte in der 25.‘ ein Platzverweis für FCL-Akteur Moreno Tavares. Mendy sorgte immer wieder für Gefahr, u.a. traf er zweimal die Latte, ehe der in der 82.‘ seine Schnelligkeit ausspielte und den Deckel auf den Auswärtssieg machte. Ausgerechnet beim Spitzenteam aus Wiltz kam Berburg nach drei sieglosen Spielen in Folge wieder zu einem Dreier. Dabei gab es zu Beginn Chancen auf beiden Seiten, ehe die Gäste nach einer halben Stunde in Führung gingen. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhten sie per Elfmeter und hatten weitere Torchancen. Raddas’ Kopfballtor zum Anschlusstreffer für Wiltz sollte letztlich zu spät fallen (1:2, 81.‘).

Nachholspiele am 3.Dezember

Während die Begegnungen des 13.Spieltages zwischen Fola und Etzella sowie Steinsel und Feulen bereits absolviert wurden, werden alle weiteren Partien dieser Runde am Mittwoch, den 3.Dezember nachgeholt. Gespannt sein darf man, wie Wiltz sich nach seiner Niederlage (s.o.) in Mersch schlagen wird. Nach seiner Klatsche bekommt Monnerich es mit Mitabsteiger Bettemburg zu tun, ebenfalls kein Zuckerschlecken für den FCM. Rümelingen hat bei Luxembourg City die realistische Gelegenheit, seinen Vormarsch fortzuführen.

Am Mittwoch