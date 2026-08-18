EP: Fola erster Tabellenführer

Die Ergebnisse

Statistiken

Was am 1.Spieltag los war

Mit Canach schafft es nur einer der vier BGL-Ligue-Absteiger, sich am 1. Spieltag in der Ehrenpromotion die drei Punkte zu sichern. Zum Auftakt der Meisterschaft in der zweithöchsten Spielklasse setzte sich der FC Jeunesse mit 3:2 gegen den Nachbarn des FC Koeppchen durch. Dabei hatte der von den Stuttgarter Kickers kommende Meris Skenderovic Canach mit drei persönlichen Toren bereits mit 3:0 in Front geschossen, ehe der FC Koeppchen in der zweiten Halbzeit noch verkürzen konnte.

Drei Tore am ersten Spieltag schaffte mit dem vom CSO Amnéville zu Fola Esch gewechselten Ismet Erdogan ein weiterer neuer Spieler in der Ehrenpromotion. Er war maßgeblich am 6:2-Erfolg der Escher gegen Monnerich beteiligt. Nach nur fünf Minuten stand es bereits 2:0. Die Begegnung wurde auf dem zweiten Spielfeld des Stade Émile Mayrisch ausgetragen.

Durch diesen klaren Erfolg hat der CS Fola, die Doyenne des Luxemburger Fußballs, auch die Tabellenspitze übernommen. Daneben gab es drei weitere Siege – ebenfalls allesamt Heimerfolge. Am ersten Spieltag hatten die Auswärtsmannschaften demnach einen schweren Stand. War der Sieg von Feulen gegen Mersch (3:1) erwartet worden, so war jener von Beles gegen Union Remich-Bous (2:0) weniger absehbar.

Video-Interviews zum Spiel Beles - Remich-Bous

Der 2:1-Erfolg von Lorentzweiler gegen Bettemburg unterstreicht, dass die Mannschaft aus dem Zentrum des Landes in diesem Jahr eine Außenseiterrolle einnehmen kann.

FCL-Spieler Christoph Herrmann zum 2:1-Sieg gegen Bettemburg

Mit besonderem Interesse wurde die Begegnung zwischen Mamer und UT Petingen verfolgt, zwei Absteigern aus der BGL Ligue, deren Kader sich in der Zwischensaison zu großen Teilen verändert haben. Yaël Mendes rettete in der 90.’ einen Punkt für Mamer. Von Rodange (1-1 gegen Berburg) und Luxembourg City (0-0 bei Aufsteiger Beggen) hatte man sich hingegen mehr erwartet. Am zweiten Spieltag, der für das kommenden Wochenende angesetzt ist, wird ersichtlicher, welche Rolle die vier Mannschaften diese Saison spielen können.

Der 2.Spieltag

Keine der fünf Mannschaften, die am ersten Spieltag siegreich waren, treffen am zweiten Spieltag aufeinander. Ein echtes Spitzenspiel fehlt somit. Wie es der Zufall so will, treffen auch keine unterlegenen Mannschaften im direkten Vergleich aufeinander. Spannend dürfte sicherlich sein, wie sich die neu zusammengestellte Mannschaft der UT Petingen vor eigenem Publikum gegen die schussstarke Escher Fola präsentieren wird.

Interessant zu beobachten sein dürfte auch, ob sich Bettemburg vor eigenem Publikum gegen Canach für seine Auswärtsniederlage gegen Lorentzweiler zurückkaufen kann. Das scheint ein schwieriges Unterfangen zu werden. Die beiden weiteren Absteiger aus der BGL Ligue sind bei ihren Auswärtsspielen bei Remich-Bous (Rodange) und in Beggen (Mamer) in der Favoritenrolle und stehen beide nach ihrem Unentschieden zum Auftakt schon leicht unter Druck.

Des Weiteren scheint Lorentzweiler in Monnerich und Feulen beim FC Koeppchen favorisiert. Ausgeglichener lassen sich die Begegnungen zwischen Berburg und Luxembourg City sowie zwischen Mersch und Beles an.

Am Sonntag

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr FC Avenir Beggen Beggen FC Mamer 32 Mamer 16:00 live PUSH

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus CS Fola Esch Fola 16:00 PUSH

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr SC Bettemburg Bettemburg FC Jeunesse Canach Canach 16:00 PUSH

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr FC Koeppchen Koeppchen US Feulen Feulen 16:00 PUSH

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr FC Marisca Mersch Mersch FC The Belval Beles Beles 16:00 live PUSH

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr Fc Berdenia Berbourg Berburg FC Luxembourg City City 16:00 PUSH

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