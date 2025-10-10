EP: Feulen reist zum Spitzenspiel nach Wiltz

Wenn Mersch (12.) am Samstag den Tabellenletzten Steinsel empfängt, dann geht es bereits um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Der FC Alisontia hat sich erst am Mittwoch von seinen Trainern getrennt . Welchen Effekt dies haben wird, ist schwer vorhersehbar, so dass der FC Marisca vor allem auf sich selber schauen muss.

Mersch-Rückkehrer Mikhail Zaritski gegenüber FuPa: „Es wird ein schweres Spiel. Dabei ist es für uns nicht von Interesse, wer in Steinsel auf der Trainerbank sitzt. Wir treten zuhause an und wollen dort gewinnen. In der aktuellen Situation sehen wir von Spiel zu Spiel. Mit der Einstellung und dem Einsatz von letzter Woche, als wir das Spiel bei City gedreht hatten, müssen wir auch gegen Steinsel antreten. Wir haben ein paar Ausfälle zu beklagen. Der Kampf war immer eine Merscher Stärke und diese muss zurückkommen. Wir müssen bis zur letzten Minuten kämpfen und an uns glauben. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“

Ebenfalls am Samstag spielt Fola nach der unerwarteten Niederlage in Lorentzweiler zuhause gegen Berburg. Es dürfte leichtere Gegner für den Absteiger geben, um Wiedergutmachung zu betreiben, es deutet sich eine offene Partie an. Mit drei Siegen in Serie ist Ettelbrück auf Platz 2 der Formtabelle zu finden und wird zuhause gegen Wormeldingen auf den nächsten Dreier schielen, hat im heimischen Stadion aber noch so seine Schwierigkeiten.