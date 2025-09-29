EP: Feulen nach Koeppchen-Überraschung neuer Leader

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstag errang Fola einen nicht unverdienten Sieg des Willens. Im Südderby schlug Gast Rümelingen zweimal zurück, war damit ziemlich effizient, konnte dem 3:2 von Garos (73.‘) schließlich aber keinen dritten Treffer mehr entgegensetzen. Vor allem aufgrund der Höhe des Heimsieges kann man Wormeldingens 4:0-Heimsieg gegen den jetzt entthronten Leader Monnerich als Überraschung einstufen, Peixoto Rodrigues gelangen dabei zwei Tore während die Gäste im Verlaufe der 2.Halbzeit gleich zwei Spieler des Feldes verwiesen bekamen. Wir fragten nach Erklärungen beim FCM-Trainer Marc Depienne.

Depienne: „Es kam halt alles zusammen“

„Wir sind in der 1.Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen und dadurch auch nicht ins Gegenpressing. Offensiv waren wir harmlos, im Mittelfeld nicht in die Duelle gekommen und defensiv zu fahrlässig – insgesamt war es ein gebrauchter Tag. Wormeldingen war gallig und wir wussten, dass es bei ihnen nicht einfach werden würde, weil sie vor dem Spiel 6 Punkte hatten und diese 6 Punkte hatten sie zuhause geholt. Nach der roten Karte für Costa beim Stand von 0:2 war das Spiel für uns gelaufen. Dann bekommen wir auch noch eine gelb-rote und Rocha verletzte sich, nachdem wir schon die drei Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft hatten. Es kam halt alles zusammen.“

Im wegweisenden Spiel gegen Steinsel gelang Ettelbrück der erste Heimsieg der Saison, mit 3:2 bezwang man den FC Alisontia. Trainer Bellos Warnung vor einem schweren Spiel in Walferdingen schien sein Team vom FC Luxembourg City ernst genommen zu haben, mit 2:1 gewann man beim FC Résidence und beendete damit dessen tolle Serie. Für Mersch wird es dagegen so langsam brenzlig. Mit 0:3 zog man zuhause gegen Berburg den Kürzeren und bleibt auf vier Punkten aus sechs Spielen sitzen.

Schifflingen gelang im Kellerduell gegen Aufsteiger Lorentzweiler ein Befreiungsschlag. Nach einem individuellen Fehler der Gäste trafen die Hausherren nach einer guten halben Stunde zum 1:0 und profitierten nach dem Dreh von einer Überzahlsituation nach einer Ampelkarte für Correia Barreto (47.‘), um drei Tore nachzulegen. Durch ein spätes 1:1 bei Neuling Beles gelang Feulen der Sprung auf Platz 1 der Tabelle, dies aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Monnerich und Wiltz. Letztgenannter Absteiger sicherte sich den vollen Einsatz gegen Mitabsteiger Bettemburg nach einem Kopfballtreffer von Biver nach einer Stunde (1:0, 61.‘).

Feedback

