 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

EP: Feulen nach Koeppchen-Überraschung neuer Leader

Wormeldingen fertigt Monnerich ab, Schifflingen mit wegweisendem Sieg im Tabellenkeller und Wiltz gewinnt Duell der Absteiger

Verlinkte Inhalte

Ehrenpromotion
Berburg
Etzella
Rümelingen
Walferdingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Der 6.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Gestern, 16:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
US Feulen
US FeulenFeulen
1
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 27.09.2025, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
3
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
4
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
0
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
1
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
3
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
4
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstag errang Fola einen nicht unverdienten Sieg des Willens. Im Südderby schlug Gast Rümelingen zweimal zurück, war damit ziemlich effizient, konnte dem 3:2 von Garos (73.‘) schließlich aber keinen dritten Treffer mehr entgegensetzen. Vor allem aufgrund der Höhe des Heimsieges kann man Wormeldingens 4:0-Heimsieg gegen den jetzt entthronten Leader Monnerich als Überraschung einstufen, Peixoto Rodrigues gelangen dabei zwei Tore während die Gäste im Verlaufe der 2.Halbzeit gleich zwei Spieler des Feldes verwiesen bekamen. Wir fragten nach Erklärungen beim FCM-Trainer Marc Depienne.

Depienne: „Es kam halt alles zusammen“

„Wir sind in der 1.Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen und dadurch auch nicht ins Gegenpressing. Offensiv waren wir harmlos, im Mittelfeld nicht in die Duelle gekommen und defensiv zu fahrlässig – insgesamt war es ein gebrauchter Tag. Wormeldingen war gallig und wir wussten, dass es bei ihnen nicht einfach werden würde, weil sie vor dem Spiel 6 Punkte hatten und diese 6 Punkte hatten sie zuhause geholt. Nach der roten Karte für Costa beim Stand von 0:2 war das Spiel für uns gelaufen. Dann bekommen wir auch noch eine gelb-rote und Rocha verletzte sich, nachdem wir schon die drei Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft hatten. Es kam halt alles zusammen.“

Im wegweisenden Spiel gegen Steinsel gelang Ettelbrück der erste Heimsieg der Saison, mit 3:2 bezwang man den FC Alisontia. Trainer Bellos Warnung vor einem schweren Spiel in Walferdingen schien sein Team vom FC Luxembourg City ernst genommen zu haben, mit 2:1 gewann man beim FC Résidence und beendete damit dessen tolle Serie. Für Mersch wird es dagegen so langsam brenzlig. Mit 0:3 zog man zuhause gegen Berburg den Kürzeren und bleibt auf vier Punkten aus sechs Spielen sitzen.

Schifflingen gelang im Kellerduell gegen Aufsteiger Lorentzweiler ein Befreiungsschlag. Nach einem individuellen Fehler der Gäste trafen die Hausherren nach einer guten halben Stunde zum 1:0 und profitierten nach dem Dreh von einer Überzahlsituation nach einer Ampelkarte für Correia Barreto (47.‘), um drei Tore nachzulegen. Durch ein spätes 1:1 bei Neuling Beles gelang Feulen der Sprung auf Platz 1 der Tabelle, dies aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Monnerich und Wiltz. Letztgenannter Absteiger sicherte sich den vollen Einsatz gegen Mitabsteiger Bettemburg nach einem Kopfballtreffer von Biver nach einer Stunde (1:0, 61.‘).

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!

Aufrufe: 029.9.2025, 15:10 Uhr
Paul KrierAutor