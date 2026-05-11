EP: Etzella steht unmittelbar vor dem Aufstieg

Ettelbrück konnte sich absetzen und hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz – Foto: Andy Gallo

Der 28.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Mersch kam am Freitag gut in das wichtige Heimspiel gegen Schifflingen, nach einer halben Stunde wurden die Gäste dann aber besser und gingen kurz vor der Pause in Führung (0:1, 39.‘), als der FC Marisca in der Abwehr zu nachlässig agierte. Kurz nach dem Dreh glich Mersch dann aus (1:1, 49.‘) und konnte das Ergebnis Mitte des 2.Abschnitts zu seinen Gunsten drehen (2:1, 72.‘). In der Schlussphase scheiterte man noch am Pfosten, dann stand der Heimsieg fest, genauso wie Schifflingen als zweiter direkter Absteiger. Mersch hat wieder 4 Punkte Vorsprung auf Platz 13, braucht aber noch einen Sieg zum sicheren Klassenerhalt.

Schmitz: „konzentrieren uns auf uns selbst“

Mersch-Stürmer Ken Schmitz, der das erste Tor seiner Elf selber erzielt und das zweite vorbereitete hatte, am Mikrofon von Kevin Harpes: „Das Thema unter der Woche im Training war, dass wir wieder etwas mehr Selbstvertrauen vertrauen bekommen. Ich denke, nach der 0:7-Niederlage hat uns das gefehlt - zurück zu den Grundlagen, zurück zu unserem Spiel. Wir wollten von der ersten Minute an zeigen, wer auf dem Platz das Sagen hat. Am Anfang ist uns das nicht so gut gelungen, aber am Ende reichte es, da wir immer noch Qualität im Team haben, welche Schifflingen nicht hatte. Im Moment ist jeder Zähler wichtig.

Diese drei Punkte tun richtig gut. Ich denke, damit üben wir auch etwas Druck auf Lorenzweiler aus. Wir konzentrieren uns auf uns selbst, wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, wir gehen immer auf den Platz, um zu gewinnen. Wir hatten Fola in der Hinrunde geschlagen und wir können sie auch in der Rückrunde schlagen und Beles wird ein offenes letztes Heimspiel. Auch wenn wir es in der Rückrunde nicht immer gezeigt haben, ist es für jede Auswärtsmannschaft immer schwierig, in Mersch zu gewinnen. Wir versuchen einfach, das Beste aus den letzten beiden Spielen herauszuholen und so viele Punkte wie möglich zu holen.“

Am Sonntag trennten sich ein ersatzgeschwächtes Berburg und Wiltz mit einem 1:1, das niemandem wirklich weiterhilft, auch wenn die Gäste weiter auf Platz 2 stehen. Das frühe 0:1 (12.‘) gab den Gästen Auftrieb, sie verpassten es aber nachzulegen und kassierten dann kurz vor Schluss das 1:1 (84.‘). Für den FC Berdenia ist der Aufstiegszug nach diesem Remis definitiv abgefahren. Mit dem gleichen Ergebnis trennten sich Luxembourg City und Lorentzweiler. Sehr früh, nach nur knapp 2 Minuten ging der FCL in Führung, insgesamt waren die Gastgeber aber überlegen. Am Ende konnten sie unmittelbar vor Schluss per Elfmeter noch einen Punkt holen (1:1, 87.‘).

👉 Restprogramm

Mit einem ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg setzte sich Rümelingen in Steinsel durch, Bryan Gomes traf dabei doppelt für die Gäste, die damit ein Pünktchen hinter einem direkten Aufstiegsplatz liegen, aber deren auch nur zwei vor Rang 5. Nach einem 1:0-Sieg gegen Feulen befindet sich der FC Monnerich als eines von nur zwei Teams zwei Spieltage vor Schluss jenseits von Gut und Böse. Mann des Tages war Danhach, der kurz vor Schluss über rechts kommend ins kurze Eck traf (1:0, 86.‘). In der Schlussphase wurde die Partie wegen eines Unwetters für längere Zeit unterbrochen. Der FC Koeppchen ging gegen das favorisierte Bettemburg früh in Führung (1:0, 9.‘), kassierte Mitte der 1.Halbzeit jedoch das 1:1. Lange sollte es bei diesem Zwischenstand bleiben. Als man schon von einem Remis ausgehen konnte, bekamen die Gastgeber einen Elfmeter gepfiffen, den Sténio sicher zum viel umjubelten Siegtreffer verwandelte (2:1, 90.‘+3). Durch diesen unerwarteten Dreier steht der FC Koeppchen sicher in der Relegation gegen den Abstieg.

Fast alles schien in der 1.Halbzeit in Ettelbrück für Beles zu sprechen: zwar verschoss man früh einen Elfmeter, kam in der 17.‘ dann doch zum 0:1 und legte in der 42.‘ gar das 0:2 nach. In der Nachspielzeit verkürzte der Tabellenführer aber und drehte nach dem Seitenwechsel auf. Schon nach 54 Minuten stand es 2:2, fünf Zeigerumdrehungen später lag der FC Etzella bereits in Führung (3:2, 59.‘, FE) und in der Nachspielzeit machten die Gastgeber den Deckel drauf (4:2, 90.‘+2), nachdem sie zuvor bereits die eine oder andere Torchance hatten liegenlassen. Ettelbrück nahm damit eine große Option auf den Aufstieg ins Oberhaus. Walferdingen brachte sich durch einen 2:1-Heimsieg gegen Fola endgültig ins Aufstiegsrennen zurück und überholte seine Gäste in der Tabelle, die nun 3 Zähler Rückstand auf Platz 4 haben, Walferdingen dagegen nur zwei. Ein Doppelschlag Mitte der 2.Halbzeit sorgte für eine Vorentscheidung zugunsten des FC Résidence.